Nie żyje Piotr Jegor, były piłkarz Górnika

Piotr Jegor rozegrał 20 spotkań w reprezentacji Polski i strzelił jednego gola. W ekstraklasie zagrał 294 mecze i strzelił 27 goli. Wychowanek Górnika Knurów przez wiele lat grał w Górniku Zabrze. W jutrzejszym papierowym wydaniu Nowin zamieścimy historię kariery zawodnika.

Przyszedł do Górnika w pierwszym sezonie po ostatnim tytule mistrzowskim – 1988/89. Słynął z potężnych petard – takiego gola z dystansu strzelił m.in. Realowi Madryt. W Górniku grał do 1994 roku. Występował też krótko w Hapoelu Hajfa i Stali Mielec. Ligową karierę kończył w Odrze Wodzisław, w której występował do 2000 roku. Grał jeszcze w mniejszych klubach, ostatnim był Olimp Szczygłowice.