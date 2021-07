Czy jesteśmy gotowi na elektromobilność?

W ostatnim spotkaniu z Czytelnikami Nowin Zabrzańskich studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Sląskiej odpowiadają na pytanie: czy Polski system elektroenergetyczny jest gotowy dostarczać energię do ładowania pojazdów elektrycznych? Warto skorzystać z danych pokazujących jakie moce wytwarza Polski system elektroenergetyczny, np. ze strony: https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse/zapotrzebowanie-mocy-kse

Na rysunku widzimy przykładowe dwie doby 28 i 29 czerwca 2021. Linia granatowa pokazuje rzeczywiste dobowe zużycie energii w Polsce. Każdej nocy między np. 22.00 a 6.00 rano widoczna jest dolina nocna, kiedy zapotrzebowanie na moc jest bardzo niskie, wiec można wtedy, nawet przez 8 godzin, ładować pojazdy elektryczne. Ilość „niewykorzystanej energii” pomiędzy 22.00 a 6.00 rano pozwala co noc, w pełni (czyli od 0% do 100%) naładować około 1 mln samochodów elektrycznych! To oznacza, że każdy kierowca tak naładowanego auta musiałby do następnego wieczora przejeździć około 350km- aby ponownie go naładować. Jest to nierealne. Dla przeciętnych dziennych przejechanych dystansów np. 50km, Polski system energetyczny pozwala już dzisiaj w nocy naładować około 7 mln samochodów elektrycznych! I to bez żadnych inwestycji w nowe linie przesyłowe czy transformatory. Obecnie w Polsce obliczeniowa emisyjność CO2 pojazdów elektrycznych, ładowanych z sieci publicznej, jest niższa niż ich spalinowych odpowiedników. Zatem, nawet przy tak dużym udziale węgla w Polsce przy wytwarzaniu energii elektrycznej widoczny jest korzystny efekt redukcji emisji CO2. Ta przewaga aut elektrycznych będzie się co roku jeszcze powiększała dzięki instalowaniu w Polsce kolejnych odnawialnych źródeł energii. Inne kraje UE już od dawna nie robią takich porównań, ponieważ u nich auta elektryczne wręcz nokautują auta spalinowe niską emisją CO2. Paliwa płynne i gazowe mają stałą emisyjność CO2 z kilograma czy litra paliwa zatem ich negatywny wpływ na środowisko się nie zmniejszy.

Warto wspomnieć o tankowaniu energii. W Polsce obecnie działa około 7,7 tysiąca stacji paliw. Tankuje na nich około 18 milionów spalinowych pojazdów osobowych, co daje proporcję około 380 aut na dystrybutor. Wlewanie paliwa trwa poniżej 2 minut, ale cały proces tankowania, od zjechania z trasy do powrotu na trasę z pełnym bakiem, to średnio 7 minut. Zatem miesięcznie, tankując 100 litrów, ucieka nam kwadrans. Aut bateryjnych jest obecnie w Polsce około 25 tysięcy, a publicznych stacji ładowania około 1500, co daje proporcję 8 aut bateryjnych na punkt ładowania. Ładowanie pojazdu bateryjnego trwa znacząco dłużej niż tankowanie paliwa, ale jeśli robi się to w domu lub podczas nocnego postoju na osiedlowym parkingu, to czasu nie liczymy-bo auto i tak stoi bezczynie przez kilka godzin. Pamiętajmy, że niskie moce ładowania to z jednej strony najniższy koszt energii ,a z drugiej wydłużanie czasu życia akumulatorów. Dodatkowo nie tracimy czasu na ładowanie, bo nie musimy zjeżdżać z trasy i czekać w kolejce do kasy, aż ktoś przed nami wreszcie zdecyduje się na… wymarzony sos do swojego hot-doga.

Na zakończenie dodajmy, że właśnie ogłoszono krajowy program wsparcia zakupów aut elektrycznych. Ale zapewne elektrobobilność w Polsce rozpocznie się „na poważnie” za 6-8 lat, kiedy zaczniemy w setkach tysięcy przywozić zza zachodniej granicy używane auta elektryczne.

Autorzy: Studenci Wydziału Elektrycznego oraz dr inż. Rafał Setlak