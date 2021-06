Drażliwy temat – ceny energii do aut elektrycznych

- Pani Natalio, wróćmy do przemyśleń o kosztach elektromobilności- tak zaczął przedostatnie spotkanie z czytelnikami Nowin dr inż. Rafał Setlak z Wydziału Elektrycznego.

- Oczywiście – odpowiada Natalia Dwojna, studentka Wydziału Elektrycznego – patrzę od niedawna na ceny aut elektrycznych tak jak na spadające ceny sprzętu elektronicznego czy RTV. Z biegiem czasu technologia np. smartfony czy RTV, jest coraz tańsza. Tak samo będzie z autami elektrycznymi, ponieważ znaczącą część ich ceny stanowią akumulatory, które podlegają wyścigowi ulepszeń technologicznych, a zatem spadków cen. Przez ostatnie 10 lat cena ogniw litowych spadła… aż pięciokrotnie! Dodatkowo, coraz większe ilości sprzedanych nowych elektryków pozwalają obniżyć koszty prac B+R na projektowanie tych aut co obniży ceny. Projekt i wykonanie tzw. płyty podłogowej nowego samochodu to około 1 mld USD! Taki koszt rozkładany jest później na sprzedane pojazdy, im więcej się ich sprzeda tym będą tańsze. W najbliższych latach ceny aut spalinowych będą rosły ze względu na kolejne systemy redukujące emisje zanieczyszczeń. Pomysły UE na kolejną normę Euro 7 są tak drastyczne, że w roku 2025 nawet pojazdy hybrydowe (nie będące hybrydą Plug-In) mogą nie spełniać norm emisji w UE! Jeden z dyrektorów francuskiego producenta samochodów twierdzi, że koszt systemów czyszczenia spalin za 5 lat może być tak wysoki, że auta miejskie osiągną ceny ponad 120 tys. zł -czyli zrównają się z cenami wielu aut elektrycznych. Jaki będzie wtedy sens produkowania aut spalinowych?

Podpis pod grafikę: Opracowanie własne autorów publikacji.

- Pani Natalio, zakup pojazdu to jedno, ale później on codziennie też generuje koszty i to niezależnie od tego czy jeździ (paliwo, przeglądy, mycie), czy stoi (płatne parkowanie). Pamiętajmy, że pojazdy EV zużywają 3-4 razy mniej energii niż spalinowe. Ile zatem kosztuje energia zużywana przez samochody? Obecnie 1kWh energii zawartej w paliwach kosztuje: dla benzyny E95 0,53 zł/kWh; dla oleju napędowego 0,52zł/kWh, a dla LPG 0,26 zł/kWh. Koszt energii elektrycznej z domowego WallBoxa do ładowania prywatnego auta elektrycznego na Śląsku w taryfie G11 to 0,65 zł/kWh. Widać zatem, że niższe koszty jazdy autami elektrycznymi (np. 13 zł za 100km) wynikają z około 3 razy niższego zużycia energii przez te auta. Używanie komercyjnych ładowarek publicznych to niestety wzrost cen energii elektrycznej. Przeciętnie w takich ładowarkach 1kWh kosztuje 1,7 zł, a w najszybszych ładowarkach powyżej 3zł/kWh! Szybkie ładowanie zwiększa zatem cenę energii ponad 5 razy. To tak jakby tankowanie paliwa musiało kosztować 25zł za szybko wlany do baku jeden litr benzyny. Próg zrównania kosztów pokonania 100km przez auto elektrycznie i spalinowe to cena energii elektrycznej na poziomie 2 zł/kWh. Budowa i utrzymanie szybkich ładowarek jest kosztowe ponieważ operator musi pokrywać comiesięczny koszt dostępu do dużej mocy, zwiększa zatem cenę sprzedawanej energii. To zniechęca do szybkich ładowań, klientów ubywa i ceny wzrastają aby spiąć planowany bilans zysków.

Zreasumujmy: aby obniżyć koszt energii do pojazdów elektrycznych należy: ładować pojazd domową lub powolną ładowarką, warto robić to jeśli posiada się ogniwa fotowoltaiczne na dachu domu. Koszt energii wtedy wyniesie 0 zł! Benzyny czy oleju napędowego sami sobie natomiast nie wytworzymy.

Autorzy:

Natalia Dwojna, studentka Wydziału Elektrycznego oraz dr inż. Rafał Setlak