Zabrzanin wicemistrzem Polski

Zabrzanin Jakub Seemann zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski do lat 12 w ramach tegorocznej Olimpiady Młodzieży, organizowanej przez Ministerstwo Sportu.

Uczeń szkoły nr 7 w Zabrzu i reprezentant klubu szachowego Szach Mat zdobył tytuł Wicemistrza Polski do lat 12 w szachach klasycznych. Zawody zakończyły się w niedzielę i odbywały się w ramach XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2020 w sportach halowych w Puławach. W turnieju wzięło udział 52 zawodników wyłonionych uprzednio w eliminacjach i półfinałach. Zawody te były ostatnimi z imprez mistrzowskich w tym sezonie.

- Jakub ewidentnie wykorzystał czas pandemii na rozwijanie swoich pasji, gdyż 2020 rok należy do jego największych sukcesów. W sierpniu został Drużynowym Wicemistrzem Polski i był najlepszym zawodnikiem na desce do lat 14, pod koniec sierpnia został Mistrzem Polski w szachach szybkich i Wicemistrzem w szachach błyskawicznych, we wrześniu zaś został Wicemistrzem Europy w szachach szybkich, a turniej ze względu na pandemię, został zorganizowany przez internet – co w zasadzie nadało większego prestiżu, gdyż został w pełni obsadzony najlepszymi zawodnikami w Europie – mówi Katarzyna Krajewska-Gajdzik, szefowa klubu. – Jakub najbardziej zadowolony jest ze swojego rankingu, gdyż przy okazji rozegranych turniejów przekroczył magiczną granicę 2300 punktów elo (punkty klasyfikacyjne międzynarodowej federacji szachowej FIDE, pokazujące siłę gry zawodnika) i jako pierwszy Polak przed swoimi 12 urodzinami zostanie nadany mu tytuł mistrza federacji.

Katarzyna Krajewska-Gajdzik