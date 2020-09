Sztuczna trawa w hali MOSiR

Rozpoczyna się kolejna ważna inwestycja sportowa – przebudowa nawierzchni sportowej na hali sportowej przy ul. Matejki. To jedyna hala w Polsce z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Prace już się rozpoczęły i potrwają do końca października. Obecnie istniejąca wykładzina zostanie zamieniona na sztuczną trawę bezzasypową IV generacji. Do wykonania robót projektowo-budowlanych wyłoniona została firma InterHall z Katowic. Umowa została podpisana 24 sierpnia. Cała inwestycja warta jest 1 868 000 zł netto, a wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu to 807 700,00 zł netto. Dofinansowanie pochodzi z programu: ,,Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2019”.