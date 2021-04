Socios wspiera młodzież!

Zarząd Stowarzyszenia Socios Górnik, dysponując środkami zgromadzonymi ze składek członkowskich, postanowił po raz kolejny wspomóc klubową młodzież.

- Tym razem nieco odeszliśmy od dotychczasowej formy współpracy. Nie kupowaliśmy strojów czy piłek, na treningi przyszłych gwiazd zabrzańskiego klubu nie trafi też żaden inny trwały sprzęt w postaci chociażby bramek, jak to miało miejsce w poprzednich latach. W roku 2021, w środku pandemii, gdzie większość z nas troszczy się o swoje zdrowie, Stowarzyszenie Socios Górnik w porozumieniu z Akademią Piłkarską Górnika Zabrze, postanowiło również swoje 3 grosze do troski o zdrowie dołożyć. Na mocy stosownej umowy Socios zobowiązuje się do przekazania na rzecz Akademii niebagatelnej kwoty 36 tys. zł – piszą przedstawiciele stowarzyszenia. – Za wymienione wyżej środki Akademia wyposaży w urządzenie służące do rehabilitacji nowo powstały gabinet medyczny, który będzie ulokowany w bazie Akademii, przy ul. Jaskółczej. Na wyposażeniu znajdzie się m.in. urządzenie do terapii falą uderzeniową, czyli innowacyjną, nieinwazyjną i bezpieczną metodą, stosowaną w rehabilitacji, w celu zniwelowania przewlekłego bólu wiązadeł, mięśni, ścięgien, torebek stawowych oraz kości.

To nie jedyny zakup Akademii, finansowany przez Stowarzyszenie Socios. – W myśl zawartego porozumienia zabezpieczymy też młodzież w kołnierze, niezbędne po artroskopii kolana, oraz system GAME READY, system główny G2PRO 2.1. To urządzenie ma na celu szybszy powrót do zdrowia po kontuzji, przyspiesza też odnowę biologiczną, zmniejsza obrzęk mięśni, ich ból i skurcze. Mamy głęboką nadzieję, że środki przekazane na wyposażenie gabinetu pomoże młodym adeptom futbolu na szybkie uporanie się z kontuzjami, które są nieodłączną częścią uprawiania sportu. Jako Socios żywimy nadzieję, że przekazana kwota pozwoli na zakup wysokiej jakości sprzętu, który będzie długo służył. I – już tradycyjnie- podkreślamy i deklarujemy chęć dalszej pomocy, zgodnie z naszą dewizą: Socios Górnik- Razem dla Górnika! – deklarują członkowie Socios.