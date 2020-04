Na rowerze i przed mikrofonem

Jest młodym obiecującym kolarzem, komentatorem Eurosportu Polska i popularyzatorem zdrowego stylu życia. Karol Dziambor ma dopiero 18 lat i uczy się w Liceum Katolickim.

* Kilka razy w ostatnim roku pisaliśmy o Pana startach kolarskich. Proszę przypomnieć najważniejsze sukcesy ostatnich miesięcy.

Ostatni sezon był dla mnie bardzo zawiły – dobre chwile mieszały się z kryzysami. Zmagałem się z wieloma problemami zdrowotnymi, choć mimo to udało mi się zdobyć tytuł mistrza Śląska w kolarstwie przełajowym, regularnie stawać na podiach wyścigów rangi Pucharu Polski, a cały sezon zakończyć na 4. miejscu w rankingu krajowym. Wartym odnotowania wynikiem jest także 8. pozycja w Pucharze Czech – wyścigu o wysokim prestiżu i międzynarodowej konkurencji.

* Czy obecna sytuacja może spowodować, że większość tegorocznych wyścigów, w których chciał Pan startować, zostanie odwołana? Są już oficjalne informacje w tej sprawie? Czy wtedy będzie to stracony sezon?

Tak, na ten moment pewne jest, że do końca kwietnia sezon nie ruszy. Patrząc jednak na obecną sytuację w Europie, nietrudno wywnioskować, że przerwa będzie dłuższa. Dla nas to bardzo skomplikowana sytuacja, nie znając daty powrotu do ścigania, trudno jest dobierać odpowiednie jednostki treningowe. Dodatkowo każdego z nas motywuje cel, tym celem najczęściej jest konkretna, docelowa impreza, w obliczu obecnych wydarzeń nie jest pewne, czy takowe się w ogóle odbędą.

* Proszę powiedzieć coś więcej o zespole Accent Racing Team Zabrze. Co to za zespół, ilu liczy zawodników, kto go założył i finansuje jego starty?

Drużyna Accent Racing Team jest projektem założonym przez mojego tatę, czyli osobę, która zaszczepiła we mnie pasję do tej dyscypliny sportu. Inicjatywa wspierana jest przez polskiego producenta rowerów i akcesoriów rowerowych – firmę Accent. Na ten moment drużyna oparta jest głównie na mnie, ale przymierzamy się do założenia szkółki kolarskiej mającej na celu szkolenie młodzieży z Zabrza oraz okolic.

Kolarstwo jest drogim sportem – cotygodniowe wyjazdy na wyścigi, zimowe zgrupowania na południu Europy, czy specjalistyczny sprzęt, to koszta rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Jeżeli jednak ma się na celu wychowanie zawodnika z planem ociągnięcia światowego poziomu i walki o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, należy liczyć się z kwotą powyżej 100 tysięcy złotych. Accent Racing Team jest działalnością zarejestrowaną w Zabrzu i wciąż jesteśmy na etapie pozyskiwania wsparcia. Każda pomoc ma znaczenie, a możliwości promocji marki jest bardzo wiele.

* Teraz Eurosport. Został Pan najmłodszym w historii komentatorem stacji Eurosport Polska, komentując w styczniu mistrzostwa świata jako 17-latek. Jak do tego doszło? Czy współpraca z Eurosportem była jednorazowa, czy też będzie w różnych formach komentowana?

Tak, w styczniu miałem okazję spełnić swoje marzenie i zasiąść w tak zwanej „dziupli komentatorskiej” Eurosportu. Dodatkowo zostałem od razu rzucony na głęboką wodę, gdyż do skomentowania miałem mistrzostwa świata. Towarzyszył temu z jednej strony duży stres, z drugiej jednak uczucie spełnienia. Propozycję tę otrzymałem zaraz po audycji w warszawskim radiu sportowym Weszło FM, w którym pełniłem rolę eksperta w dziedzinie kolarstwa.

Tak jak wcześniej mówiłem, sezon kolarski został wstrzymany, a co za tym idzie – muszę jeszcze poczekać na ewentualną drugą szansę. Wiele jednak wskazuje na to, że nie był to jednorazowy występ, co mnie niezwykle cieszy gdyż sprawiło mi to bardzo wiele radości, a także usłyszałem potem wiele pozytywnych opinii.

* Kreuje Pan w mediach wizerunek osoby zachęcającej do uprawiania różnych aktywności fizycznych oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Jakie ma Pan rady dla młodych osób planujących rozpocząć przygodę ze sportem?

W przypadku dzieci oraz młodzieży warto kierować się indywidualnymi upodobaniami, próbować różnych dyscyplin – sam zaczynałem od piłki nożnej, następnie próbowałem narciarstwa alpejskiego, aż w końcu zrozumiałem, że to kolarstwo jest tym, co chcę robić w życiu. W młodym wieku ważna jest praca ogólnorozwojowa. Jeżeli już poczujemy, że chcemy ukierunkować się na konkretną dyscyplinę, wtedy najważniejsza jest systematyczna i konsekwentna praca. Warto już od najmłodszych lat dbać o odpowiednie nawyki żywieniowe oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

* Czy w Zabrzu są warunki do uprawiania kolarstwa? Od czego należy rozpocząć przygodę z rowerem?

W naszym mieście powstaje coraz to więcej ścieżek rowerowych, to cieszy, choć w dalszym ciągu brakuje odpowiedniej kultury na drogach. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w kolarstwie, serdecznie zapraszam na otwarte treningi na terenie Zabrza. Wystarczy sprawny rower, kask oraz wygodny strój sportowy. Po więcej informacji proszę kontaktować się na maila: karol.dziambor.biznes@gmail.com

* Mimo dobrych wyników sportowych, startu w mistrzostwach Europy, debiutu w Eurosporcie, jest Pan dopiero 18-latkiem, uczniem szkoły średniej. Jak szkoła reaguje na Pana sukcesy?

Tak, jestem uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła bardzo pozytywnie reaguje na moją aktywność pozaszkolną, nauczyciele mnie w tym wspierają – w najważniejszych momentach mojego sezonu kolarskiego, któremu towarzyszy duża ilość wyjazdów, rada pedagogiczna oferuje pomoc w celu nadrobienia ewentualnych zaległości wynikających z nieobecności. To dla mnie bardzo ważne, że szkoła oferuje nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także szanse rozwoju na innych płaszczyznach.

* Proszę poradzić naszym czytelnikom – jak w obecnym, trudnym czasie utrzymywać kondycję fizyczną i uprawiać sport?

Obecnie, aktywność fizyczna jest bardzo ważna, bo to ona wzmacnia naszą odporność. Warto wybierać wysiłki tlenowe, o niskiej intensywności. Dodatkowo w tym okresie warto zadbać o zbilansowaną, rozsądną dietę oraz odpowiednią regenerację. To również okres, w którym sen jest bardzo ważny – warto o tym pamiętać.

* Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST