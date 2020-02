Ręczni wygrali z Kwidzynem

32:26 – taką wygraną NMC Górnika Zabrze zakończył się dzisiejszy mecz z MMTS Kwidzyn.

To nie był łatwy mecz. Zabrzanie musieli radzić sobie bez Marka Daćki, który doznał urazy kolana. Do tego goście grali wysoką i aktywną obroną. Mimo to Trójkolorowi schodzili na przerwę z przewagą 19:15. Po zmianie stron goście szybko odrobili trzy bramki i twardo walczyli o każdy metr boiska. Mecz przez dłuższy czas oscylował wokół remisu. Na szczęście trafienie Łyżwy, świetnie wykończona akcja Bisa i kontra Tomczaka dała znów prowadzenie Trójkolorowym (23:21). W końcówce Górnik przyspieszył, a równocześnie świetnie grał w bramce Martin Galia. Ostatecznie wynik ustalił Szymon Sićko. Mecz zakończył się zwycięstwem zabrzan 32:26!

foto: handballzabrze.pl