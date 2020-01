Ostatnie dni ferii bezpłatnie na lodowisku

Jeszcze tylko do najbliższej niedzieli, 26 stycznia, lodowisko miejskie przy ul. Powstańców Śląskich jest dostępne całkowicie za darmo dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Warto skorzystać z tej okazji i wybrać się na łyżwy! Można przyjść codziennie, w godzinach 10:00 – 21:00 (ostatnie wejście jest o godz. 20:00). Oczywiście po feriach, lodowisko też będzie działać, zaplanowano, że będzie czynne do końca lutego br. Wtedy cennik na lodowisku to: bilet normalny – 5,00 zł/h, bilet ulgowy – 3,00 zł/h, bilet dla mieszkańców Zabrza – 2,00 zł/h, wypożyczenie łyżew – 7,00 zł.