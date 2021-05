Ostatni etap rozpocznie się w Zabrzu

Znamy już trasę tegorocznej, 78. edycji Tour de Pologne. Zmagania rozpoczną się 9 sierpnia w Lublinie, a zakończą sześć dni później w Krakowie. Po drodze kolarzy czekają etapy dla sprinterów i ściankowców, a także indywidualna jazda na czas, która zostanie rozegrana w Katowicach. Ostatni etap, 15 sierpnia, rozpocznie się 15 sierpnia w Zabrzu. Kolarze będą mieli do przejechania 145,1 km, meta będzie na błoniach w Krakowie.

– Nasz narodowy wyścig to najważniejsza kolarska impreza w regionie i fantastyczny sposób promocji. Znakomici kolarze, niezwykła trasa, wspaniałe pojedynki – to wszystko gwarantuje sportowe emocje na najwyższym poziomie. Zbliżająca się edycja zapowiada się szczególnie ciekawie i nie mogę się doczekać, aby ponownie móc obserwować kolarskie gwiazdy cieszące się z sukcesu – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

Dla wielu polskich kolarzy zdobycie żółtej koszulki lidera Tour de Pologne wiąże się z pięknymi wspomnieniami. –W 1993 roku wygrałem ten wyścig po raz trzeci z rzędu, a podczas zawodów poznałem Agnieszkę, która wówczas prezentowała koszulki na podium, a dziś jest moją żoną – wspominał Dariusz Baranowski, zwycięzca Tour de Pologne z 1991, 92 i 93 roku. –Wygrałem Tour de Pologne w tym samym roku, w którym odniosłem dwa etapowe zwycięstwa w Tour de France. Zdobycie żółtej koszulki na moich rodzimych drogach było dla mnie czymś specjalnym, nieporównywalnym – mówił Rafał Majka, zwycięzca z 2014 roku. – To wspaniałe uczucie jechać w Polsce w żółtej koszulce i słyszeć doping polskich kibiców. Zawsze chciałem wygrać w Polsce, to było moje marzenie z dzieciństwa, które stało się rzeczywistością – dodaje Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku. – Pamiętam dzień, w którym założyłem żółtą koszulkę po raz pierwszy, to było w lipcu w Polańczyku. Coś wspaniałego, coś niezwykle zaszczytnego. Ta żółta koszulka dodała mi skrzydeł na następnych etapach, dodała mi sił i udało mi się zwyciężyć w całym wyścigu – wspomina Czesław Lang, zwycięzca z 1980 roku.

78. Tour de Pologne UCI World Tour odbędzie się w dniach 9-15 sierpnia 2021 roku. Ostatni etap, klasycznie już, zakończy się na trzech 5-kilometrowych rundach wokół krakowskich Błoń. W tym roku wystartuje jednak nie z Podhala, a z Zabrza. Po drodze ze Śląska do Małopolski zawodnicy przejadą przez premię górską w Łaziskach (II kat.), a także premię lotną LOTTO pod Kopalnią Piast. Następnie od zachodniej strony wjadą do Krakowa.