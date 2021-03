Nowy prezes w MKS Zaborze

Dariusz Piskor został prezesem klubu sportowego MKS Zaborze. Zastąpił na tym stanowisku wieloletniego prezesa, Krzysztofa Skurskiego. Ten pozostanie honorowym członkiem klubu.

MKS Zaborze, mieszczący się przy ul. Wyciska, prowadzi 13 drużyn piłkarskich. Najmłodsi zawodnicy mają 6 lat, najstarsi to seniorzy. W sumie w klubie gra 350 – 360 piłkarzy. MKS Zaborze ma jedno pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wa mniejsze boiska trawiaste, jedno ma sztuczne oświetlenie.

Dariusz Piskor działa w klubie od 25 lat. Zaczynał w połowie lat 90. Ma ambitne plany, związane z klubową infrastrukturą. – Najważniejsze zadanie na najbliższy czas to projekt termomodernizacji budynku klubu oraz podłączenie go do miejskiej nitki ciepłowniczej – mówił „Nowinom” nowy prezes.

Klub z Zaborza utrzymuje się z dotacji, składek, wpłat sponsorów i wynajmowania pomieszczeń. Jego przychody w 2020 roku wyniosły około 400 tys. zł.

W nowym zarządzie znaleźli się także: Piotr Cichoń, wiceprezes do spraw sportowych, Jacek Borowiec, wiceprezes do spraw finansowych, Dariusz Maza, wiceprezes do spraw organizacyjnych, Joachim Małecki – sekretarz. Członkami zarządu są też Mariusz Borowiec, Leszek Wojtaszczyk, Mirosław Sobański oraz Klaudiusz Jankowski.