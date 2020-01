Miesięcznie przebiegam 700 kilometrów

Od prawie 4 lat jest biegaczem ulicznym. Takim, który co roku stawia sobie nowy cel. O granicach własnych możliwości jeszcze nie myśli, ale gdy do nich dobiegnie, poradzi sobie. – Ominę tę ścianę łukiem lub ją przeskoczę – żartuje. Jego plan na 2020 rok to udział w trzech maratonach.

Kilkanaście dni temu w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Zabrza zajął 6. miejsce. – Wynik był ogromnym zaskoczeniem, trudno wyrazić jak miłym. Zostawiłem za sobą m.in. piłkarzy i szczypiornistów, reprezentantów dyscyplin bardzo popularnych, takich, dla których sport jest zawodem. Ja biegam amatorsko. A to ma swoje konsekwencje. Nie mam czasu na regenerację między treningami, bo poza moją aktywnością sportową jest praca, a przede wszystkim rodzina. Na co dzień prowadzę szkołę pływania, jestem też kierownikiem zespołu ratowników w Aquariusie – mówi Bartosz Kwestorowski.

