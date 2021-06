Jan Urban ma już sztab i plan

Na asystenta trener wybrał Marcina Prasoła. Drugim będzie Mirosław Kmieć (49 lat, były piłkarz Fabloku Chrzanów, Górnika Siersza, Siarki Tarnobrzeg, Polonii Bytom, Szczakowianki Jaworzno i Beskidu Andrychów, jako trener pracował w Zagłębiu Sosnowiec i Garbarni Kraków, był asystentem Jana Urbana w Lechu Poznań i w Śląsku Wrocław, ostatnio był asystentem trenera Dariusza Gęsiora w reprezentacji U-16). Trenerem przygotowania fizycznego został Cesar Sanjuan-Szklarz (38 lat, współpracował z Urbanem w Legii, Osasunie, Lechu oraz Śląsku Wrocław), trener bramkarzy Mateusz Sławik (pełni tę rolę od 2019 roku). Sztab medyczny to: Zbigniew Kwiatkowski – lekarz, Bartłomiej Spałek – fizjoterapeuta oraz Sebastian Jagiełło – masażysta. Kierownikiem drużyny pozostanie Krzysztof Skutnik.

Górnik trenować będzie w kraju, najpierw w Wodzisławiu, a później w Opalenicy. Zespół spotka się 18 czerwca, do 21 potrwają testy. Wyjazd do Wodzisławia zaplanowano na 27 czerwca i potrwa do 3 lipca. W tym czasie zabrzanie rozegrają dwa sparingi. Rywal na 30 czerwca nie jest jeszcze znany, natomiast 3 lipca z Puszczą Niepołomice. Po powrocie Górnik 6 lipca rozegra dwa sparingi, m.in. z Omonią Nikozja. 13 lipca zabrzanie zagrają z Arką Gdynia.