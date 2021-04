Czarni lepsi od KKS

Po miesięcznej przerwie spowodowaną obostrzeniami swój pierwszy mecz rozegrał jedyny w Zabrzu Kobiecy Klub Sportowy KKS Zabrze grający w III grupie III ligi. Niestety, zakończył się porażką zabrzanek.

Przeciwnikiem pierwszego spotkania rundy wiosennej była drużyna Czarni II Sosnowiec. W minionej rundzie jesiennej zabrzanki po dobrej grze uległy sosnowiczankom 4-2.W obecnej sytuacji w pandemii przygotowanie fizyczne naszych piłkarek do rundy było wielką niewiadomą zważywszy ,że tylko ostatni tydzień przed meczem był dla nich okresem treningowym. Od początku spotkania gra z obu stron była uważna, by nie popełnić żadnego błędu. Niestety, chwila nieuwagi w rozegraniu rzutu rożnego i piłkarki z Sosnowca mogły się cieszyć po zdobyciu bramki Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie od początku była twarda walka z obu stron. Po faulu z prawej strony pola karnego i rzucie wolnym, Zuza Fujarska strzeliła głową wyrównującego gola. Radość zabrzanek nie trwała długo, zawodniczki z Sosnowca po chwili nieuwagi wpakowała piłkę do siatki. Obraz gry się nie zmienił do końcowego gwizdka i to przyjezdne odśpiewały pieśń zwycięstwa.