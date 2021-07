500 km na rowerze. Po górach!

Policjant z Zabrza, aspirant sztabowy Jordan Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji, przejechał 500 kilometrów w wyścigu Tour de Silesia. Jechał z innym policjantem – Piotrem Dębickim z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Mundurowi zgodnie przyznają, że choć warunki momentami były wyjątkowo trudne, a po zejściu z roweru jeszcze długo odczuwali fizyczne dolegliwości, to satysfakcja z przebytej trasy jest nieoceniona.

Początkowo wyścig planowany był w maju, jednak z uwagi na wiele kwestii organizacyjnych oraz ówczesną sytuację epidemiczną, sportowe przedsięwzięcie przeniesiono na późniejszy termin. V edycja Tour de Silesia odbyła się w miniony weekend. W tym roku dystans był najdłuższy i najtrudniejszy.

Ostatecznie 10 lipca o poranku w miejscowości Godów policjanci wystartowali w kolarskim ultramaratonie. 500-kilometrowa trasa należała do wyjątkowo trudnych. Całe pasmo Beskidów oraz ponad 5 kilometrów przewyższeń były ogromnymi wyzwaniami, jednak Piotr Dębicki i Jordan Kowalczyk, którzy na co dzień służą w komórkach prewencyjnych, uważają, że ich kondycja fizyczna musi być na wysokim poziomie. Promując wśród mundurowych sport, jednocześnie realizują swoją życiową pasję, jaką jest kolarstwo długodystansowe. Pozytywne nastawienie i silna wola w sportowej walce to jak obaj policjanci zgodnie przyznają, zdecydowana część ich sukcesu.