Zwierzęta nie muszą cierpieć

Danutę Mikusz – Oslislo, sekretarza zarządu głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i prezesa jego zabrzańskiego oddziału zaskoczyły zmiany w prawie o ochronie zwierząt. Oczywiście pozytywnie. Do rozwiązania jest jednak dylemat, jak w krótkim czasie dostosować schronisko dla bezdomnych zwierząt w Biskupicach, powadzone przez zabrzański oddział, do nowych, lepszych warunków gwarantowanych psom i kotom znowelizowaną ustawą.

Spodziewałaś się, że kiedykolwiek przyszłość koalicji rządzącej może zależeć od zwierząt? Właśnie przegłosowano zmiany w prawie. Tym, którzy byli przeciw i są ze Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński zagroził sankcjami. Słowa dotrzymał.

Chyba nikt tego nie przewidział, nawet najodważniejszy, w najśmielszych snach, marzeniach lub koszmarach. Zawsze kiedy wprowadzane są poprawki nie wiem, czy powinnam się bardziej cieszyć, czy bać.

Dobrze, że publicznie rozmawiamy o losie zwierząt, pewnie istnieje jednak niejedno „ale”, diabeł, tkwiący w szczegółach.

Dziś zdążyłam pokłócić się z co najmniej jedną osobą na temat obecnej nowelizacji. I niestety, nie da się w tych dyskusjach uciec od polityki z jednej przyczyny – wszystkie poprawki wprowadzano zbyt szybko, w pośpiechu, który nie służy sprawie. Pierwsze, nieskuteczne, próby zmiany ustawy podjęto 3 lata temu. Wtedy nikt z nas – osób zaangażowanych w poprawę warunków życia zwierząt – nie wierzył, że wprowadzony zostanie zakaz hodowli futerkowych. A jednak!

Co się stało w ciągu 3 lat? Dlaczego wtedy się nie udało, a teraz tak?

Odpowiedź tkwi pewnie w polityce.

Myślałam, że skomplementujesz naród; powiesz, że staliśmy się wrażliwsi, lepsi.

Chyba zdecydowały inne względy. W dyskusji, o której już wspomniałam, tłumaczyłam, że postęp cywilizacyjny wymusza obowiązek lepszego traktowania zwierząt. Dziś wiemy dużo o ich psychice. Również to, że przemoc nie jest dobrym sposobem, by skłonić psa, kota, konia do konkretnego zachowania. Pożądany efekt da się osiągnąć bez bólu. A to znaczy, że w relacjach ze zwierzętami zadawanie go jest zbędne, a sam ból zły. Mamy mnóstwo innych narzędzi, by zrealizować obrany cel.

Jaki jest główny zarzut pod adresem znowelizowanej ustawy? Za szybko wprowadzone zmiany?

Zdecydowanie! Na nowo zdefiniowano m.in.pojęcie rasowego psa i kota. Co będzie z tymi, które przestaną nimi być? Co zrobią z nimi hodowcy? Nie dość, że poprawki wprowadzono ekspresowo, to vacatio legis jest za krótkie. Nakazano także powiększenie kojców dla dużych psów. Schroniska mają na to 6 miesięcy, bo tyle jest czasu do wejścia w życie zmodyfikowanych przepisów. W Polsce działa 220 placówek dla bezpańskich zwierząt. 75 proc. z nich będzie miało kłopot, by zapewnić większą przestrzeń życiową dużym psom. Oczywiście nie kwestionuję słuszności tego zapisu. To dobra zmiana, ale przeskok od tego, co teraz do tego, co ma obowiązywać za pół roku jest ogromny, a czas na przystosowanie się bardzo krótki. Z doświadczenia wiem, że zmiany prawa zawsze niosą za sobą ofiary. Boję się, że w tym przypadku będą nim zwierzęta. Na przykład te, którym odebrano miano rasowych. Są jednak i dobre strony modyfikacji, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Polska jest ogromnym rynkiem nielegalnego handlu zwierząt. Nowelizacja ustawy powinna go bardzo ograniczyć, bo wprowadzono zakaz takich transakcji w internecie.

Ale przeciw nowelizacji buntują się hodowcy zwierząt futerkowych.

Bo prowadzą biznes. W tym punkcie akurat ich rozumiem, choć oczywiście nigdy nie hodowałbym zwierząt na futra. Podkreślę: nigdy! Część z hodowców zaciągnęła pewnie kredyty, a proponowane rekompensaty, za które i tak wszyscy zapłacimy, mogą być niewystarczające. Dostali za mało czasu, by wygasić przedsiębiorstwa, by na nowo zaplanować swoją zawodową przyszłość. Za granicą okres od ogłoszenia zmian do ich wprowadzenia wynosi kilka lat. Faktem jednak jest, że w niektórych krajach okres przejściowy, z planowanych 10 lat skrócono do 2.

O hodowcach zwierząt futerkowych i o krzywdzie, wyrządzanej im nowelizacją ustawy mówią wszyscy. Ale nowe przepisy zakazują również pokazywania zwierząt w cyrku. Co złego ich tam spotykało? Miały niegodziwe warunki bytowe? Robiły to, czego nie chciały?

Dokładnie tak! Jest mnóstwo filmów dokumentujących ich fatalny los, okropny trening przymuszający je do zachowań zupełnie sprzecznych z naturą. Oczywiście, pewnie wśród zajmujących się nimi, są osoby podobne do filmowego zaklinacza koni, ale statystycznie to niewielki procent całości. Zwierzętom w cyrku dzieje się krzywda. Bezsprzecznie.

Są jeszcze ludzie, których cieszy widok lwa skaczącego przez obręcz?

Oczywiście. Do Zabrza niedawno, przed pandemią, przyjeżdżały cyrki i sprzedawały bilety na przedstawienia.

Skąd w widzach to zamiłowanie do tresowanych zwierząt?

Z niechęci zrozumienia. Mamy utarte poglądy. Na wsi pies ma służyć przy budzie, kot łapać myszy, a krowa dawać mleko. No i jest jeszcze chęć uczestniczenia w igrzyskach….

A może dzielmy zwierzęta na te do kochania, przytulania i te, które nie zasługują na naszą uwagę? O których cierpieniu nie myślimy, bo kończą na talerzu?

To się bardzo zmienia. Na szczęście. Od 30 lat jeżdżę w Bory Tucholskie i wyraźnie to widzę. Świadomość pozytywnie kształtują media, a u dorosłych dodatkowo dzieci edukowane, uwrażliwiane przez szkołę, organizacje pozarządowe. Na tej mojej wsi od zawsze dokarmiałam zwierzęta, właścicieli psów i kotów namawiałam na ich sterylizację, kastrację, leczenie u weterynarzy. Mój mąż żartował, że któregoś dnia skończy z kosą w plecach.

Lubili cię w Borach?

Traktowali trochę jak wariatkę z miasta. Weterynarz, z którym mam tam kontakt powiedział, że 3 lat temu zaczęto mu przyprowadzać psy i koty do leczenia. Na wsiach był i jest też inny problem – watahy wałęsających się psów, które dziczeją i stają się niebezpieczne. W miastach, jeśli pojawi bezpański pies, natychmiast trafia do schroniska.

Czyli dobra zmiana jednak się dokonuje. Nowelizacja prawa o ochronie zwierząt, niezależnie od motywów Prawa i Sprawiedliwości, również do niej należy?

Osobom, które wieszczą, że krocząc obecną drogą, zmierzamy wprost do zakazu jedzenia mięsa można przypomnieć pokazywane przy tej okazji obrazy cierpienia zwierząt w fermach; zapytać, czy wiedzą, czym jest halal. Trzeba uświadamiać sobie i innym, że skazujemy zwierzęta na niepotrzebne cierpienie. I wcale nie chodzi tu o zakaz jedzenia mięsa, ale o wyeliminowanie z ich życia bezsensownego bólu. Ja nie jestem wegetarianką, moją droga do wegetarianizmu jest trudna.

Co ci przeszkadza?

Lubię wędliny. Jak hipokrytka rozgrzeszam się z ulegania słabości. Później sobie wyrzucam: „tyle czasu poświęcasz, by zwierzętom żyło się lepiej, a wieczorem zjadasz szynkę!”

Ale psów i kotów nie jesz.

Nie jem koniny, jagnięciny, cielęciny, jednak to nadal hipokryzja, bo wędliną z drobiu już nie gardzę. Często o tym myślę. Pewnie jak wiele tysięcy innych ludzi. I to jest akurat pozytywne.

A nie myślisz, że niemyślenie o tym, co się dzieje ze zwierzętami, zanim zostaną przerobione na mięso jest wygodne? Że celowo pomijamy ten problem, by nie dokładać sobie kolejnego?

Tak myślę. Widać to również w dzisiejszej, publicznej dyskusji, która, jak zwykle w Polsce, podzieliła społeczeństwo. Są osoby obawiające się, że nowelizacja ustawy jest kolejnym krokiem do pozbawiania obywateli części ich wolności. Ale ta teza to kompletna bzdura. Cały czas będę podkreślała – chodzi o eliminowanie z życia zwierząt niepotrzebnego bólu. Naukowcy są zgodni – ubój rytualny skazuje je na męczarnie.

Zgodnie z halal, zwierzęta zabijane są bez ogłuszania.

Przez 2, 4 minuty umierają w strasznym cierpieniu.

Pojawiły się głosy, że zaczynamy bardziej troszczyć się o zwierzęta niż obywateli.

Absurd. Pierwsza próba zmiany ustawy była 3 lata temu. Co w tym czasie się poprawiło? Dyskusja została podjęta tylko dlatego, bo zainicjował ją prezes. I szczerze mówiąc, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Kiedy powiedział, że wszyscy dobrzy ludzie powinni poprzeć proponowane zmiany, zobaczyłam światełko w tunelu.

Nie boisz się zakwalifikowania do grupy dobrych ludzi przez prezesa ?

Teraz jest czas na konkrety, dopracowanie szczegółów. Nowelizacja ustawy uderzy w schroniska, a tym samym stanie się kolejnym obciążeniem dla samorządów, bo to one muszą zadbać o dostosowanie do nowych warunków podległe im placówki. Muszą znaleźć na to pieniądze. Na szczęście w Zabrzu mamy rekordowo małą, w stosunku do ubiegłych lat, liczbę psów. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat. Zapytaj, ile mamy kotów.

Ile?

Od 60 do 80.

Dużo. Dlaczego?

Tego ogólnopolskiego fenomenu nikt do końca nie potrafi wyjaśnić. W Zabrzu, od 2000 r., wspólnie z miastem, prowadzimy akcję sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących.. Rodzi się więc mniej małych, ale społeczeństwo jest bardziej świadome i na siłę próbuje socjalizować każdego dachowca. Efekt? Trafiają później do schroniska. O złoty środek zawsze i wszędzie jest trudno, a natura szybko wypełnia każdą pustkę.

Ekstremalnie zatroskani o zwierzęta chyba jednak jeszcze nie jesteśmy.

Do Szwecji wciąż nam daleko.

„Piątka Kaczyńskiego”, bo tak nazywana jest znowelizowana ustawa, nie powinna być szóstą, siódemką? Nie pominięto w niej czegoś istotnego?

Uważam, że zmiana jest rewolucyjna – zakaz hodowli zwierząt futerkowych, uboju rytualnego – to wielki krok do przodu.

Zmieniając prawo rządzący pokazali swoją wrażliwość?

Wciąż jestem naiwna, wciąż wierzę w garbate aniołki, ale myślę, że znowelizowana ustawa to efekt szeregu okoliczności. Ich korzystnego zbiegu dla zwierząt. 3 lata temu zadeklarowałam, że uchylę kapelusza, jeśli dojdzie do zmian.

Przed kim uchylisz kapelusza?

(śmiech) Mankament stanowienia obecnej nowelizacji polegał na tym, że wszystko odbyło się bardzo po polsku: byle jak, w pośpiechu i w społecznym podziale.