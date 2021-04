Zdolni zabrzanie. Tosia, ekspert od literatury

Tosia Latocha, ósmoklasistka z Mikulczyc zajęła II miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Od pierwszej lokaty dzielił ją zaledwie jeden punkt. Udział w finale zapewnił jej zwolnienie z egzaminu na koniec podstawówki z języka polskiego i daje pierwszeństwo w rekrutacji do wybranej szkoły średniej.

Antonina Latocha to uczennica klasy VIII, w Szkole Podstawowej nr 26 im. Rodła w Mikulczycach. Wychwalają ją nauczyciele, jej średnia ocen jest jedną z najwyższych w szkole. – Powiedzenie „nie ma drugiej takiej” pasuje do Tosi jak ulał i nie ma w tym żadnej przesady. Wyróżnia ją nie tylko dyskretnie wpleciony we włosy dred, ale przede wszystkim – niestandardowe zainteresowania i ponadprzeciętne zdolności polonistyczne oraz plastyczne – opisuje Marta Szczurek, nauczycielka języka polskiego. Ósmoklasistka uwielbia czytać książki. – Szczególnie interesuje ją literatura fantasy, od której jest prawdziwą ekspertką. Chcesz dowiedzieć się czegoś o Percy’im Jacksonie? Idź do Tosi! Interesuje Cię mitologia skandynawska? Nie pokonasz jej w dyskusji o Thorze. Ba! Tosia jako fanka zespołów Queen, The Beatles tudzież Davida Bowie’ego jak z rękawa sypnie tytułami ich płyt i piosenek – zdradza nauczycielka Tosi.

W rozmowie z „Nowinami” Tosia przyznała, że zainteresowania literaturą zawdzięcza rodzinie. – Ze swoją prababcią do dziś prowadzi dysputy o literaturze, języku i ludziach. Być może talent językowy odziedziczyła właśnie po niej, bo – jak mówi – prababcia zawsze nosiła przy sobie słowniczek języka polskiego i sprawdzała w nim znaczenia różnych słów, wciąż rozwijając swój zasób słownictwa – wyjaśnia polonistka Marta Szczurek.

Wysoki wynik w olimpiadzie potwierdził umiejętności Antoniny. Tu zakres materiału wykracza poza program nauczania w szkole. W finale pisała rozprawkę i rozwiązywała test językowy, w ścisłym finale odpowiadała ustnie przed komisją, złożoną z nauczycieli akademickich. – Przygotowując się do olimpiady musiałam przeczytać dodatkowe lektury. Sporo się dowiedziałam i nauczyłam, a co najmniej jedną książkę mogę polecić swoim rówieśnikom. Spodobało mi się, nie wykluczam, że w olimpiadzie wezmę udział za rok, już jako licealistka – powiedziała nam Tosia.

Prócz języka polskiego, Tosia interesuje się również angielskim, sprawnie się nim posługuje, jest też uzdolniona plastycznie. W konkursach polonistycznych i plastycznych startuje z powodzeniem od najmłodszych lat. W starszych klasach ma na swoim koncie sukcesy recytatorskie (w Lidze Recytatorów), dziennikarskie (w Regionalnym Konkursie Dziennikarskim), poetyckie (w Antologii Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej). W wolnych chwilach rysuje, maluje i pisze wiersze i prozę. Należy do szkolnego kabaretu. Uczęszcza na lekcje rysunku. Lubi jeździć na rowerze. Z rodzicami chodzi na koncerty ulubionych zespołów.

- Jest osobą otwartą na innych i na nowe idee, ale jednocześnie umiejącą walczyć o swoje zdanie w dyskusji. Z pewnością wyrośnie na silną osobowość, niepozbawioną jednak wrażliwości na drugiego człowieka. Nie lubi bowiem, kiedy ktoś jest krzywdzony, w jakikolwiek sposób – podsumowuje jej nauczycielka Marta Szczurek.