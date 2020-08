Zabrzanin z pasją mieszka w Irlandii

Zabrzanin Rafał Tylenda od lat mieszka w Irlandii, jednak nie stracił kontaktu z rodzinnym miastem. Odwiedza je,, a także zbiera pamiątki z nim związane – książki, zdjęcia, pocztówki. I ma już ich całkiem sporą kolekcję, której mogłoby pozazdrościć niejedno muzeum.

Jak zaczęła się Twoja pasja?

Wszystko za sprawa sąsiada, który mieszkał w tej samej klatce. Nazywał się Hans Sówka, mieszkał na osiedlu Dewog od 1934 roku, czyli niemal od samego początku jego istnienia (zbudowano je w latach 1928 – 1931). Już jako dziecko przesiadywałem u niego i słuchałem wspomnień i ciekawych opowieści, zarówno o samym osiedlu, jak i o Zabrzu w ogóle. To dzięki niemu do dzisiaj zajmuję się Zabrzem. Od niego dostałem pierwszą swoją książkę o mieście, którą do dzisiaj posiadam. Była to monografia, wydana w 1967 roku ”Zabrze. Zarys Rozwoju Miasta”. Po wyjeździe przy okazji odwiedzin starych kątów dostałem jeszcze kilka książek o mieście od pana Sówki. Niestety, zmarł w 2013 roku, a kilka lat później zmarła jego żona. Oboje jednak na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

A potem sam wyjechałeś.

Tak, miałem zaledwie 14 lat, gdy wyjechałem z rodziną na stałe do Irlandii. Ale zainteresowanie Zabrzem mi nie minęło. Namiętnie przeglądałem wtedy portal zabrze.aplus.pl, nie myśląc jeszcze, że kiedyś poznam takie osoby jak Andrzej Dutkiewicz czy świętej pamięci Dariusz Guz. Następnie wystartowałem z kanałem o rodzinnym mieście na YouTube. Było to około 2008-2009 roku. Robiłem proste prezentacje o ciekawych miejscach w Zabrzu. Wtedy poznałem Andrzeja Dutkiewicza, jednego z aplusowców, z którym do dzisiaj współpracuję przy stronie Historia Zabrza. Wspomnieć muszę też o panu Darku Walerjańskim, którego pamiętam jeszcze ze Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Pokoju, do której chodziłem. Oprowadzał on naszą klasę po Zabrzu w ramach wycieczki po mieście. Już po wyjeździe napisałem do niego na Facebooku, podzieliłem się tym wspomnieniem i tak zaczęła się nasza znajomość, która trwa do dzisiaj. Kilka lat po poznaniu Andrzeja Dutkiewicza poznałem też wymienionego już Dariusza Guza, który namówił mnie do tego, by zacząć pisać historyczne teksty o Zabrzu. Wcześniej jedyne wspomagałem artykuły czy opisy zdjęć informacjami z przeglądanych w bibliotece cyfrowej archiwalnych gazet. Tak zaczął się nowy rozdział czyli pisanie na stronę o historii Zabrza, co trwa do dzisiaj.

Częścią Twojego zainteresowania Zabrzem jest zbieranie pamiątek związanych z miastem. Co dokładnie zbierasz? Jak pozyskujesz nowe eksponaty?

Zbieraczem w sumie jestem od dawna. Mam sporo publikacji o mieście, część kupionych część otrzymanych w ramach prezentów. Co do pocztówek, zawsze zazdrościłem po cichu Dariuszowi Guzowi czy Andrzejowi Dutkiewiczowi ich kolekcji. W końcu sam zacząłem to robić. Na początku moim jedynym rynkiem do kupowania pocztówek był serwis Ebay, ale wkrótce w swoje działania włączyłem swojego Dziadka, który wciąż mieszka w Zabrzu i którego serdecznie pozdrawiam. On zaczął odbierać kupowane przeze mnie pocztówki z serwisu Allegro. Dzięki Dziadkowi moja kolekcja zaczęła bardzo poważnie rosnąć o nowe ciekawe rzeczy. Oprócz pocztówek mam też sporo oryginalnych fotografii, w tym zbiór około 100 zdjęć, które kupiłem przez Allegro. Są to zdjęcia z różnych lat i okresów, często rodzinne. Co ciekawe, cała operacja z odbiorem osobistym nie udałaby się, gdyby nie pomoc Kamila Włoczki, to głównie dzięki niemu mam ten zbiór zdjęć.

Jaki swój eksponat uważasz za najcenniejszy?

Najcenniejszą rzeczą chyba zawsze pozostanie moja pierwsza książka o Zabrzu. Nie chodzi tu o jej zawartość czy wartość materialną; po prostu darzę ją szczególnym sentymentem, bo to od niej wszystko się zaczęło. Ogółem mam na dzień dzisiejszy 137 pocztówek z Zabrza i około 100 książek. Ich ceny zależą od tego, czego dokładnie się szuka. Pocztówki z czasów PRL to na Allegro wydatek od 2 do 50 złotych. Na niemieckim eBayu jest drożej, najtańsze są po 4 euro. Jeśli chodzi o przedwojenne kartki, to średnia cena wynosi mniej więcej 30-40 euro za sztukę. Jednak jeśli trafi się coś naprawdę rzadkiego, na czym ci zależy, cena może przekroczyć 150 euro. Zdarzają się też okazje, gdy udaje się kupić coś ciekawego znacznie taniej.

Gdzie można zobaczyć Twoje zbiory?

Pokazuję je regularnie w grupie Zabrze Wczoraj Dziś Jutro, którą prowadzę od kilku lat z dobrymi znajomymi. Ale nie tylko. Część zbiorów opisuję i wysyłam Andrzejowi Dutkiewiczowi do publikacji na stronie Historia Zabrza, ale przyznam, że trudno trafić na pocztówkę, której on by już nie miał. Część umieszczam w serwisie Fotopolska.eu. Nie widzę sensu w zbieraniu pocztówek czy pamiątek Zabrza bez możliwości dzielenia się nimi. To właśnie ta część tej pasji, w której można pokazać innym stare pocztówki czy zdjęcia, jest dla mnie najlepsza. Co do kontaktów z innymi osobami, które mają podobna pasje – jest ich tak dużo, że wymieniając ich bałbym się, że i tak o kimś zapomnę. A wszystkich naprawdę cenię. Praca nad tekstami na stronę czy wcześniej nad prezentacjami na kanał na YT to prawie nigdy nie była moja indywidualna praca. Często korzystam ze wsparcia innych osób, czasami są to informacje, czasami fotografie. Dlatego przy tej okazji dziękuję za pomoc wszystkim, których poznałem przez lata swojej działalności w tym gronie hobbystów. Plan na pocztówki jest na razie taki, że chciałbym stale zwiększać zbiory. Sam jestem zaskoczony faktem, jak wiele jest pocztówek przedwojennych i tych wydanych tuż po wojnie. Chciałbym oczywiście mieć je wszystkie, jednak wątpię, że to kiedykolwiek będzie możliwe. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować wszystkim tym, z którymi łączy mnie pasja związana z Zabrzem. Zachęcam innych Zabrzan do poznawania historii swojego miasta!

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST