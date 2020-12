Nasza wiara jest dziadowska

Za protesty na ulicach, po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, trzeba winić nie tylko polityków. Dr Ryszard Paluch uważa, że w piersi powinni uderzyć się katolicy. Gdyby nie marna jakość ich wiary, dziś byłoby lepiej. Katecheta i zabrzanin wskazuje też innego winowajcę obecnej sytuacji – styl życia, skupiony wyłącznie na przyjemności.

Zmieniając prawo aborcyjne, po prawie 30 latach obowiązywania poprzedniego, otworzono „puszkę Pandory” czy sprowokowano sensowną dyskusję?

Starając się spojrzeć na sytuację pozytywnie, mam nadzieję, że doczekamy się rozmowy. Nie używałby określenia „puszka Pandory”, bo jest raczej negatywne.

Ale dialog to wciąż życzenie. Twoje i wielu innych. Użyłam sformułowania „puszka Pandory”, bo zaskoczyło mnie niespójne stanowisko Kościoła w sprawie aborcji.

Ewangelia, Kościół i nauczanie papieży, szczególnie Jana Pawła II, są jednoznaczne i zgodne ze sobą. Ochrona życia – od poczęcia do naturalnej śmierci – nie podlega dyskusji. Jeśli katolicy mają inne zdanie, to nie znają nauczania Kościoła. Jego stanowisko nie jest niejednoznaczne. Nie ma cienia wątpliwości, że Kościół jest przeciwnikiem aborcji. Trzeba zajrzeć do encykliki Evangelium vitae, Katechizmu Kościoła Katolickiego czy instrukcji Donum vitae.

Ale niejednoznaczne jest stanowisko polskich duchownych. Dziś rozmawiamy dlatego, że polemizowałeś z 27 „zwykłymi księżmi”, sami tak się nazwali, sygnatariuszami listu – apelu. Piszą w nim o wielu wadach polskiego Kościoła, zaś przyczyną jego publikacji są właśnie kontrowersje po zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Precyzując: polemizowałem z wcześniejszą wypowiedzią o. Adama Szustaka OP, dopiero później był list „zwykłych księży” a następnie polemika 25 dominikanów. Część zakonników zabrała głos, nie zgadzając się również z tezami postawionymi przez 27 księży. Duży smutek wywołuje u mnie fakt, że toniemy w potoku słów, różnych wypowiedzi, które niewiele wnoszą do tej i innych dyskusji. Od 22 października – od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego – nieustanna trwa debata w sieci, wymiana poglądów. Rozmowa, sama w sobie, jest pozytywna, ale gdy emocje przysłaniają meritum, dochodzi do przemocy słownej, wówczas staje się pyskówką, opluwaniem innych. A wracając do samego listu 27 sygnatariuszy – mam wrażenie, że wprowadza dużo zamętu, my natomiast coraz bardziej oddalamy się od źródła, czyli od Pana Jezusa.

Oddalmy się „my”, czy również „oni” – sygnatariusze listu?

Nie kreśliłbym linii podziału, nie budowałbym muru na granicy „my – oni”. Myślę, że każdy z nas grzeszy i potrzebuje konfesjonału. Zachęcam natomiast do zadawania sobie pytania, co jest nie tak z moim chrześcijaństwem. Niestety, coraz częściej katolikom klęcznik zastępuje klawiatura komputera. Wynika z tego szereg problemów, na przykład taki, że pojawia się spłycona wizja Kościoła, rozumianego wyłącznie jako instytucja. Jeśli w taką retorykę wchodzą (czytaj: podgrzewają) duchowni, osoby konsekrowane, to problem jest jeszcze większy. I właśnie z tego powodu czuję smutek i ból.

Konkretnie – w jaką retorykę weszli księża podpisani pod listem? Co ci się w nim nie podoba? To, że nie potępili aborcji? Że wyraźnie nie powiedzieli o grzechu? Że są pyszni, bo mrugają okiem do publiczności, dając jej znać, że są cool, że nie mają nic wspólnego z konserwatywnym betonem?

Czy głoszenie Ewangelii polega na puszczaniu oka? Przypodobaniu się odbiorcom? Ile w liście „zwykłych księży” jest Pana Jezusa? Słuchałem uzasadnienia jednego z duchownych, który wyjaśniał, dlaczego się pod nim podpisał. Było miałkie, niewiele tłumaczyło. Ciekawa jest konstrukcja listu, która m.in. traktuje „o celach wyznaczonych przez Jezusa”. Piszą o solidarnej opiece nad słabszymi, o otwartości na myślących inaczej, o zagrożonych prześladowaniami…, ale ani słowa o tych, którzy się jeszcze nie narodzili, i – przypominam – od których spór się rozpoczął.

W liście zabrakło jasnego stanowiska wobec aborcji?

Według mnie, tak.

Mówisz o biciu piany, ale 27 księży stawia zarzuty polskiemu Kościołowi. Oskarżają go uczestniczenie w polityce, szerzenie dyskryminacji i zamiatanie pod dywan pedofilii duchownych. To nie jest ważny głos?

Wymienione problemy są bardzo ważne! Ale 22 października zaczęliśmy rozmawiać o aborcji. Nagle jednak okazuje się, że dyskusja dotyczy mnóstwa spraw, że strajk kobiet ma znacznie szerszy kontekst. Wracając do listu 27 sygnatariuszy – ich apel wpisuje się w tę przepastną retorykę, w debatę strajkową o wszystkim i o niczym: o obaleniu rządu, o konieczności skreślenia religii z przedmiotów szkolnych, o ekologii, o psychiatrii itd. A tak na marginesie: słychać głosy, po stronie protestujących, że tych postulatów jest po prostu za dużo – metodologiczny chaos.

Ale zwykli księża w liście piszą o jeszcze innej ważnej sprawie. Ich zdaniem, prawo nie wprowadza dyktatu sumień. Dlatego katolicy nie powinni się go obawiać się.

Przyjmijmy, że sytuacja wygląda tak: wierni zostają pozbawieni świątyń, religia jest wyrugowana ze szkoły. Czy Kościół będzie istniał? Będzie, bo tak już w historii było i taka sytuacja może się jeszcze powtórzyć. Kościół jest przede wszystkim wspólnotą wierzących w Chrystusa i dlatego przetrwa nawet najtrudniejszy czas. Być może rzeczywiście jesteśmy w przełomowym momencie, momencie próby, weryfikującym naszą wiarę, kiedy masowość zastąpi świadomość przejawiająca się w małych wspólnotach. Być może w końcu trzeba zadać sobie pytanie: w co wierzę? Po co posyłam dziecko do I Komunii, bierzmowania? Dlaczego chcę zawrzeć związek małżeński? Jaka jest moja motywacja? Odpowiadać trzeba uczciwie… Naśladowanie Jezusa to radykalizm, szaleństwo, ale i niezwykle piękna przygoda. Nadal są ludzie gotowi oddać życie za wierność Panu Jezusowi. W liście 27 nie widać podobnej determinacji. Według mnie, chrześcijaństwo, które się w nim pokazuje jest rozmyte, rozwodnione. To jego wersja light.

Mamy szansę na katharsis? Jeśli nie całego społeczeństwa, to przynajmniej wierzących? Napisałeś, że bardzo cię boli widok uczennic wśród protestujących. Przyszła pora na przyznanie przed samym sobą, że Kościół przegrywa bitwę o młodych?

Dam sobie rękę uciąć, że moja uczennica (dziecko!), protestująca z innymi nie do końca była świadoma tego, co robi. Gdyby rozumiała sytuację, przeraziłaby się i zrezygnowała z udziału w manifestacji. Wielu jej rówieśników, obecnych tam, nie wiedziało, czym jest eugenika, wady letalne. Najprawdopodobniej skusiła ich atmosfera zadymy.

Dlaczego widok uczennicy idącej w manifestacji cię zabolał?

W niedzielę o godz. 20.30 nie powinna spacerować ulicami. Ja w tym samym czasie przygotowywałem dla uczniów zdalne nauczanie. No i jest jeszcze pandemia – zgromadzenia podnoszą ryzyko zakażenia. Najsmutniejszy jednak jest fakt, że w proteście uczestniczyli katolicy, z którymi spotykam się przy jednym stole – przy ołtarzu w kościele. Co się stało, że stanęli po drugiej stronie? Dlaczego krzyczeli – także do mnie – „Wypier….!”?

Myślałam, że ból pojawiający się na widok młodych ludzi wywołała u ciebie świadomość porażki. Pewnie większość z nich chodziła na lekcje religii.

Powiem więcej – gdyby nasze chrześcijaństwo nie było dziadowskie, te manifestacje byłyby mniejsze. Gdybyśmy byli bliżej Pana Jezusa, wówczas liczba osób na ulicach byłaby mniejsza. Bolesna jest świadomość, że na wielu odcinkach nawaliłem. Gdy patrzę na znajome twarze, idące w proteście, pęka mi serce… Z drugiej strony, chrześcijanin musi wiedzieć, że w wielu sprawach będzie głosem sprzeciwu i że ostatecznie powinien być gotowy na obrywanie po głowie.

Widziałam taki komentarz do obecnej sytuacji: przeciwnicy aborcji słyszą płacz płodów, a nie słyszą płaczu skrzywdzonych dzieci. Bolesne? Kardynał Gulbinowicz, za ukrywanie pedofilii i udział procederze, został pozbawiony swoich insygniów. Być może Kościół zbyt długo był instytucją, skupioną na obronie własnej pozycji. Mocnej pozycji.

Odpowiedzią powinny być słowa papieża Franciszka, jego stanowisko przedstawione w adhortacji Evangelium gaudium, o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Moim zdaniem, jest kluczowa dla każdego katolika. Lektura tego dokumentu to „puknięcie się” w głowę i serce. Ojciec święty na każdym kroku, każdemu z nas – od biskupa po zwykłego wiernego – sypie na głowę popiół: nasze grzechy, nasze skandale, nasze przekręty finansowe, nasze niewłaściwe traktowanie emigrantów, ubogich, wyzyskiwanie planety, ale – podkreślmy tu – również dbanie o ochronę życia na każdym jego etapie.

W sprawie aborcji jest szansa na rozmowę? Dwie strony sporu dzieli fundamentalna kwestia – zupełnie różne spojrzenie na to, kiedy zaczyna się życie.

Trzeba być realistą i słuchać tego, co mówi nauka – moim zdaniem współczesna medycyna, genetyka, psychologia jednoznacznie dostarczają argumentów za ochroną życia od chwili poczęcia. Ale przewrotnie powiem, że nie tu tkwi problem – dla mnie symboliczne i najwięcej „mówiące” o protestach było zdjęcie z napisem: „Jezu, ufam sobie!”. Ten kadr stanowi przejaw mentalności, która od wielu lat zadomawia się w Europie – sekularyzacji społeczeństwa. Uważam, że nasz kontynent, naszą kulturę niszczy powszechnie obecna jedna kategoria. Na imię jej „przyjemność”. Dla współczesnego człowieka ważne jest, by było miło, fajnie, no i oczywiście przyjemnie. A ta postawa całkowicie zmienia nasz sposób słuchania i patrzenia na drugiego człowieka. Z tej perspektywy postrzegamy swoich współmałżonków, współpracowników, innych obywateli, nasze dzieci i – uwaga – osoby najbardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone. Teraz chodzi głównie o to, by „mieć”, a nie „być”. W nosie mamy relacje z drugim człowiekiem, nie ma miejsca na ofiarę i poświęcenie. W takim społeczeństwie nie żyje się dobrze…