Warsztat z pasją [GALERIA]

Makramy, ceramika, akwarele, wiklina, wypalanie drewna, odnawianie starych mebli, rysunki żurnalowe, string art, materiałoznawstwo, ale i fachowy makijaż dzienny czy brafitting. Tego wszystkiego można się nauczyć, przećwiczyć, a często i własnoręcznie wykonać w Pracowni Kreatywnej Warsztat. Otworzył ją przy ul. 3 Maja 83 zabrzanin, 25-letni Kamil Zdziebłowski. – To ludzie i ich pasje tworzą to miejsce – mówi właściciel. Sam z zawodu jest… cukiernikiem.

Data otwarcia pracowni – 29 lutego – nie była zbyt szczęśliwa. Zaraz potem, przez koronawirusa, pracownia została zamknięta. – Było wielkie otwarcie, zrobiliśmy 3 zajęcia warsztatowe, ale już 14 marca, gdy dowiedzieliśmy się o COVID-zie, byliśmy zmuszeni się zamknąć. Wszystko, co było zaplanowane na kolejne tygodnie, musiało zostać przełożone lub odwołane. To był cios, miałem strasznego doła. Ale nie poddaliśmy się, z perspektywy czasu myślę nawet, że mnie to zahartowało. Przez moment szyliśmy nawet maseczki ochronne. Od czerwca podjąłem decyzje, że wracamy z warsztatami. Grupy są mniejsze, zachowujemy odstępy, przestrzegamy reżimu sanitarnego i jakoś działamy. Czerwiec wyszedł fantastycznie. W wakacje robiliśmy pojedyncze wydarzenia. Zobaczymy, jak będzie teraz. Mamy pozytywne nastawienie, praktycznie codziennie ogłaszamy nowe propozycje. Na razie zrealizowaliśmy ponad 30 warsztatów. Dla kogo są te zajęcia? Dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dla osób starszych – opowiada K. Zdziebłowski. – Statystycznie połowa uczestników jest z Zabrza, ale przyjeżdżają osoby z całego Śląska, ale i z Krakowa, z Częstochowy, z innych miast. Liczę, że im dłużej będziemy działać, tym szersze grono będzie do nas przychodzić.

Różnorodne zajęcia artystyczne to pasja, którą Kamil miał od dziecka. Lubił zajęcia plastyczne, zajmował się ceramiką, witrażami. W końcu uznał, że w Zabrzu brakuje miejsca dla artystów – rzemieślników, którym coś w duszy gra, ale nie mają miejsca i możliwości, by swoje pomysły zrealizować. Znalazł prowadzących i zaczął szukać klientów, zainteresowanych takimi zajęciami. Okazało się, że jest ich całkiem sporo.

Kamil z zawodu jest cukiernikiem, projektuje i wykonuje artystyczne torty. Ale, jak mówi, w pracowni na razie nie ma warunków na takie zajęcia. A ma ona być też zalążkiem galerii artystycznej, w której będzie można kupić prace zaprzyjaźnionych plastyków. – Nie byłem pewny, czy takie miejsce się w Zabrzu przyjmie. Ale jestem zabrzaninem, więc gdy już znalazłem i wyremontowałem lokal, postanowiłem spróbować. Już gdy trwał remont, sporo osób przychodziło z pytaniem, co tu powstaje. Cieszyło mnie to. Teraz staram się zrobić maksymalnie różnorodne zajęcia, nie zamykam się na nowe pomysły, sam ich szukam, jestem otwarty. Tak było z pomysłem na warsztaty z rysunku żurnalowego, na który, okazało się, jest sporo chętnych, dwa razy już się takie zajęcia odbyły. A prowadzi je Maria z Gliwic, cudowna kobieta, która stworzyła już własną markę ubrań ciążowych.

Proponowanych zajęć jest całkiem sporo, pracownia współpracuje z ponad 30 pasjonatami w rozmaitych dziedzinach. Pracownia planuje warsztaty z ich udziałem, jeśli znajdują się chętni, warsztaty dochodzą do skutku. Są też spotkania, na razie tylko dla kobiet, dotyczące brafittingu czy mody.

Pracownia składa się z części wystawiennicza i pracowni warsztatowej. Ale niewykluczone, że już wkrótce na kolejną pracownię będzie zaanektowane jeszcze jedno pomieszczenie. Będą w niej m.in. zajęcia dla uczniów i nauczycieli zabrzańskich szkół. Oczywiście gdy minie już panika związana z koronawirusem.