Czy urzędowe media są obiektywne?

- Nikogo nie popieramy, rzetelnie informujemy, zachowujemy obiektywizm – tak pracę Centrum Informacji Kulturalnej, wydawcę miesięcznika Nasze Zabrze Samorządowe i Telewizji Zabrze podsumowała jego dyrektor, Katarzyna Kleczka. Dorota Szatters, naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego dodała, że obydwa media prezentują potężną pracę samorządu. I właśnie te stwierdzenia, wypowiedziane podczas Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dla wielu będą kontrowersyjne.

Komisja, pod przewodnictwem Grzegorza Turka z Prawa i Sprawiedliwości, miała sprawdzić finanse instytucji powołanej w lutym ubiegłego roku. CIK przejął zadania, którymi wcześniej obarczony był Dom Muzyki i Tańca. To wydawanie gazety i programu telewizyjnego oraz miejskiego informatora kulturalnego „Sufler”. Nie obyło się jednak bez oceny i komentarzy dotyczących treści przekazywanych czytelnikom i widzom. Grzegorz Turek, Alojzy Cieśla z klubu Koalicji Obywatelskiej – Nowe Zabrze i Grzegorz Lubowiecki z Lepszego Zabrza wytknęli miesięcznikowi i telewizji brak pluralizmu. – Nie wiem, mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia? Niektóre komisje Rady Miasta są ciekawe. Dlaczego nie relacjonować ich przebiegu? – pytał przewodniczący. – W miesięczniku i telewizji widzę dużą przychylność władzom Zabrza. Na szczęście mamy gazety komercyjne, prezentujące inny punkt widzenia, są media społecznościowe. Nie wszystko jest tak fajnie jak przedstawia NZS i TVZ. W mediach samorządowych nie ma pluralizmu, dlatego jestem wobec nich sceptyczny. Tym bardziej, że to my – zabrzanie – je finansujemy. W przypadku prywatnych gazet, o ich powodzeniu decydują czytelnicy – mówił Grzegorz Lubowiecki.

Centrum Informacji Kulturalnej w minionym roku kosztowało budżet miasta niewiele ponad 1 mln zł. Jak podkreślał Grzegorz Turek to 1 promil budżetu Zabrza. Dla niektórych radnych był to tylko 1 promil, dla innych aż 1. – lle dachów za te pieniądze moglibyśmy wyremontować? Mieszkańcy byliby bardziej zadowoleni z remontów niż serwowanych im informacji – mówił Alozjy Cieśla.

W sumie 11 – miesięczne utrzymanie CIK wyniosło 1 mln 230 tys. zł. Od tej kwoty odjęto jednak 168 tys. zł, które wypłynęło do jego kasy razem z reklamami. – Niestety, spora ich część pochodzi z miejskich spółek – zauważył Grzegorz Lubowiecki.

CIK ma 12 etatowych pracowników. NZS ukazuje się co miesiąc w 10 tys. egzemplarzach. Koszt druku jednego waha się 80 gr do 1,2 zł. I to właśnie ten wydatek ujęto w zestawieniu finansowanym, pod nazwą „usługi obce”. Centrum wydało na nie 251 tys. zł. Część tej kwoty przeznaczono również na graficzne przygotowanie numerów.