Uczniowie bez telefonów?

Telefony komórkowe nie powinny być używane przez uczniów podczas lekcji i przerw. Taki pomysł przedstawiło niedawno Ministerstwo Cyfryzacji. Pomysł nienowy, bo m.in. w Zabrzu są szkoły, w których obowiązuje. Jego zwolennikom – i urzędnikom w ministerstwie i nauczycielom – przyświeca ta sama idea: postawienie dzieci i młodzieży przez koniecznością nawiązywania interpersonalnych relacji. Zamiast pisać sms -a do kolegi obok, mają z nim rozmawiać.

W Szkole Podstawowej nr 14, przy ulicy Gdańskiej zakaz używania telefonów wprowadzono jakiś czas temu. Po konsultacji z rodzicami. – Nie tylko my, nauczyciele zauważyliśmy, że trzeba ograniczyć do nich dostęp. Dzieci na przerwach powinny odpoczywać od wysiłku intelektualnego, ruszać się, rozmawiać. Gdy nie było ograniczenia, wpatrywały się w ekrany smartfonów. Jasne jest, że w takiej sytuacji cierpią relacje społeczne, a przecież szkoła jest także od tego, by ich uczyć – mówi Jolanta Kmieć, dyrektor SP nr 14.

Ale doświadczenie pedagogiczne i nauczycielskie podpowiada , że zakazany owoc smakuje lepiej. – Pewnie i w przypadku nie będzie wyjątku, a ograniczenie w dostępie do telefonu kusi, by po niego sięgnąć. Mimo tego widzimy już efekty. Na przerwach nie ma samotnych dzieci ze smartfonem w ręku. Umówiliśmy się z uczniami, że w wyjątkowych sytuacjach mogą ich używać, m.in. w sekretariacie – dodaje Jolanta Kmieć.

Zakaz korzystania z telefonu w szkole przy ulicy Gdańskiej ma jeszcze inny wymiar: ograniczenia cyberprzemocy. – Na jej temat dużo rozmawiamy z młodzieżą. Zapraszaliśmy do szkoły specjalistów, policjantów. Bywa, że nasi podopieczni robiąc zdjęcia, filmy wyrządzali innym krzywdę, czasami nie wiedząc, jak dużą.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, przy ulicy Piłsudskiego, w którym pod jednym dachem działa podstawówka i liceum rozważają wprowadzenie zakazu używania telefonów. – Na razie rozmawiamy, także z rodzicami. To ci, którzy mają dzieci w szkole podstawowej zasugerowali, by się nad tym zastanowić. Dla nas to sygnał, że problem jest poważny. Rozważamy, jak go wcielić w życie, by był możliwy do egzekwowania. Z licealistami, pod tym względem nie ma większego problemu. Rozsądniej posługują się smartfonami. Zresztą, na lekcjach korzystają z nich jako narzędzia pracy, dostępu do interentu. Być może są innym pokoleniem – takim, które w pieluchach nie trzymało go jeszcze w dłoniach. Mimo że w młodszych klasach nie zaobserwowaliśmy przypadków uzależnienia, obawiamy się, że w przyszłości będziemy mierzyli się z problemem bardzo młodymi ludźmi, którzy bez telefonów nie potrafią przeżyć kilku minut – mówi Agnieszka Gurnacz, dyrektor ZS nr 5.