Ruszyła zimowa rekrutacja w Szkole dla Dorosłych ŻAK! [PROMOCJA]

Chcesz mieć dobrze płatną pracę zgodną z własnymi zainteresowaniami? Masz niepowtarzalną okazję, by taką znaleźć. Trwa zimowa rekrutacja do ŻAKA – to bezpłatna, zaoczna szkoła dla dorosłych, w której kształcą się fachowcy dziewięćdziesięciu różnych specjalności. Możesz szybko zdobyć kwalifikacje w wymarzonym zawodzie, zrealizować swoje pasje i znaleźć zatrudnienie, które będzie przyjemnością.

Spełniaj się zawodowo i rób to, co lubisz! ŻAK proponuje zajęcia dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie w wymarzonym zawodzie. Nie szkodzi, że już pracujesz. Dzięki zajęciom w ŻAKU w niedługim czasie, w rok lub dwa lata, zdobędziesz dyplom profesjonalisty w wybranej branży. Takiej, która pozwoli Ci realizować Twoje pasje.

Jak to działa? Po prostu zapisujesz się do ŻAKA. Zajęcia prowadzone są zaocznie, więc uczysz się tylko w weekendy. Ponieważ wybierasz ulubioną specjalność, lekcje będą dla Ciebie przyjemnością. Jeśli to Twoje hobby – już jesteś ekspertem – a zdobyta wiedza pozwoli Ci tylko ugruntować fachowość i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jedyny warunek to ukończenie dowolnej szkoły średniej. Nie musisz mieć matury! Ważne jest, abyś już teraz zapoznał się z bogatą ofertą ŻAKA.

Co wybrać? Panie często wybierają w ŻAKU kształcenie na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Która z nas nie chciałaby poznać bliżej tajników sztuki makijażu? To pozwala nie tylko lepiej zadbać o własny wygląd, ale także myśleć w przyszłości o rozpoczęciu własnej praktyki w tym zawodzie. Na dwuletnich zajęciach w ŻAKU zajmujemy się nie tylko makijażem, lecz poznajemy też podstawy anatomii i dermatologii, kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą, sekrety zabiegów dłoni, stóp i ciała. Absolwentki szkoły kosmetycznej w ŻAKU znajdują pracę w salonach kosmetycznych, studiach stylizacji i wizażu czy salonach odnowy biologicznej. Panowie często decydują się na kierunki takie jak Technik BHP czy Technik Administracji. BHP to przyszłościowy kierunek który zawsze może być źródłem dodatkowego dochodu. Natomiast absolwenci kierunku ADMINISTRACJA podejmują pracę w instytucjach państwowych. Takie wykształcenie wyposaża w naprawdę dużą samodzielność. Nasi Absolwenci dzięki wykształceniu pracują już w swoich zawodach co nas bardzo cieszy! Jak zacząć tę edukacyjną przygodę?

Przyjdź do Sekretariatu przy ul. Wolności 297 w Zabrzu lub zapisz się ONLINE! Wystarczy wejść na stronę: zabrze.zak.edu.pl/zapisz-sie-online i zostaniesz Naszym Słuchaczem w ciągu 5 minut!

Przynieś nam świadectwo ukończenia szkoły średniej i rozpocznij naukę w trybie zaocznym. Nie masz średniego wykształcenia? Możesz uzupełnić w naszym Liceum Ogólnokształcącym. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Pełna oferta edukacyjna w rekrutacji zimowej:

Liceum Ogólnokształcące, Konsultant ds. Dietetyki, Trener Personalny, Technik Usług Kosmetycznych, Wizażystka/Stylistka, Manikiurzystka, Technik Administracji, Technik Archiwista, Technik BHP, Transport i Logistyka, Florysta, Dekorator Wnętrz,

Zapraszamy również do skorzystania z kursów krótkich:

- Kadry, Płace, ZUS,

- Animator zabaw dziecięcych,

- Pierwsza pomoc przedmedyczna,

- Instruktor praktycznej nauki zawodu,

- Kurs excela,

Wymagania i potrzebne dokumenty:

- Ukończony 18 rok życia

- Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (nie wymagamy świadectwa maturalnego)

- Dowód osobisty

Tekst promocyjny, płatny