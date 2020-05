Szkoły Policealne dla dorosłych w Zabrzu. Zapisz się już dziś! [PROMOCJA]

Rozmowa z Wiesławą Ilnicką, Dyrektorem Szkoły Żak w Zabrzu Jesteście największą Szkołą Policealną w Polsce i ciągle się rozwijacie czy to oznacza, że niż demograficzny Was ominął?

Jesteście największą Szkołą Policealną w Polsce i ciągle się rozwijacie czy to oznacza, że niż demograficzny Was ominął? Szkoła Żak w Zabrzu powstała w 2010 roku. W tym czasie udało nam się zaistnieć na edukacyjnej mapie Zabrza oraz całego województwa. Nasza pozycja oparta jest na jakości kształcenia jaką oferujemy w naszej szkole. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze naszej szkoły często pomaga różnorodna oferta, dostosowana do potrzeb rynku pracy, naukę za darmo oraz weekendowa forma zajęć.

Nauka za darmo? Tu musi być jakiś haczyk… Nic z tych rzeczy. Nasza szkoła policealna i szkoła medyczna dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana na podobnych zasadach jak szkoły państwowe. Jeśli mówimy o nauce za darmo, to gwarantujemy brak opłat przez cały okres umowy, również w formie pisemnej Słuchacz dostaje od nas taką gwarancję.

Co oznaczają uprawnienia szkoły publicznej? W największym skrócie oznacza to, że egzaminy, świadectwa i inne dokumenty które wydajemy mają charakter państwowy, więc są respektowane na terenie całej Unii Europejskiej. Uprawnienia Szkoły Publicznej zobowiązują nas również do utrzymywania odpowiedniej jakości prowadzenia zajęć. Wyróżnia nas na pewno podejście do klientów korzystających z naszych usług edukacyjnych. Naszym celem jest, by byli usatysfakcjonowani zarówno pod względem poziomu szkoły, kadry dydaktycznej, jak i atmosfery, która sprzyja zdobywaniu nowych umiejętności.

Szerokie grono odbiorców? Kto w takim razie zapisuję się do Waszej Szkoły? Słuchaczy Szkoły Żak, można umownie podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią osoby świeżo po szkole średniej. Absolwenci liceum zdobywają u nas wykształcenie kierunkowe, natomiast absolwenci technikum mają możliwość zdobycia nowego zawodu. Drugą grupę stanowią studenci. Są to osoby, które wiedzą, że umiejętności i wykształcenie, które uda im się uzyskać w trakcie studiów będą miały bezpośredni wpływ na ich przyszłą pracę zawodową. Uczą się u nas studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, kończą kierunki zbliżone z tym co studiują na uczelniach lub nierzadko zupełnie odmienne. Trzecią z tych umownych grup, tworzą osoby wracające do szkoły po długiej przerwie. Przyczyny są różne: potrzeba podniesienia kwalifikacji, potrzeba przekwalifikowania się na potrzeby rynku pracy, czasami decyzja o powrocie do szkoły wynika z potrzeby zdobycia nowych znajomości czy kontaktów biznesowych.

A jeśli ktoś pracuje, czy jest możliwość pogodzenia nauki u Was z pracą? Oczywiście! Zajęcia prowadzimy w formie zaocznej. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, więc każdy znajdzie czas na naukę, pracę, rodzinę oraz inne przyjemności.

Jakie kierunki są najpopularniejsze? Najwięcej chętnych osób zapisuję się na opiekuna medycznego, technika usług kosmetycznych czy florystykę. Mamy również wielu chętnych na takie kierunki jak: wizaż/stylistyka, trener personalny, agent celny, technik administracji czy opiekunka środowiskowa. Zachęcam wszystkich do wejścia na nasza stronę internetową, gdzie znajduje się aktualna oferta.

Jak obecnie wygląda sytuacja z nauką w Szkole Żak ? Czy to na pewno bezpieczne? Jesteśmy dynamiczną szkołą, która szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. W oka mgnieniu przystosowaliśmy się do panujących zasad. W celu zachowania bezpieczeństwa, do naszych działać wykorzystujemy przede wszystkim Internet i telefon, więc każdy może zapisać się do szkoły bez wychodzenia z domu. We własnym fotelu, z kubkiem ulubionej kawy w ręku. Metoda zapisu online jest banalnie prosta i szybka, a co najważniejsze – bezpieczna. Aktualnie zajęcia dla naszych słuchaczy prowadzimy w formie online na specjalnej platformie. Wideokonferencje, materiały do pobrania i telefoniczna pomoc naszym słuchaczom sprawia, że nasi słuchacze mogą bez problemu kontynuować naukę.

Czy warto? Oczywiście! Do skorzystania z oferty Żaka zachęcam wszystkie osoby, bez względu na posiadane wykształcenie, płeć czy wiek. Dajemy możliwość rozwoju, bez ponoszenia kosztów za naukę. Wystarczą chęci i sama motywacja.

