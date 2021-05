Ogród botaniczny przy SP 26

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Mikulczycach ma własny ogród botaniczny. Rośnie w nim około 130 gatunków roślin, w tym kilka unikatów.

- Powstał on z inicjatywy nauczycielki przyrody i biologii, pani Sylwii Kot, w 2005 roku, na terenie dawnych nieużytków. Na 9 arach rośnie około 130 gatunków roślin. Zasadzone gatunki i odmiany drzew oraz krzewów należą do wielu rodzin, pochodzą z różnych rejonów geobotanicznych świata. Wyróżnić tutaj można takie rzadkości w świecie roślin, jak: tulipanowca amerykańskiego, mamutowca olbrzymiego zwanego sekwoją, grujecznika japońskiego (zw. drzewem ciastkowym), szydlicę japońską, znany ze swojej długowieczności i zdrowych wyciągów miłorząb japoński, choinę kanadyjską, klon ginnala jak również gatunki naszych lasów: jodłę, świerk, sosnę, dąb, modrzew, które wydają się pospolite, ale przecież to od nich powinna rozpocząć się botaniczna edukacja naszych dzieci – wyjaśnia Aleksandra Niedziela, nauczycielka przyrody i biologii w SP 26.

