Stawiamy na dzielnicowych

Inspektor Dariusz Kopeć kieruje Miejską Komendą od ponad roku. Zwolennik ewolucji, czyli spokojnego wprowadzania zmian ma już pierwszy sukces na swoim koncie: w 2019 r. o 7 proc. spadła w Zabrzu pospolita przestępczość, ta, która zabrzańskim policjantom przysparza najwięcej pracy.

Usłyszałam taką opinię, wypowiedzianą przez młodego policjanta: Zabrze to świetne miejsce na początek służby, bo można spotkać się z każdym rodzajem przestępstw, doświadczyć wszystkiego, co formuje w zawodzie. Prawda?

Twierdzenie odważne, ale prawdziwe. W 100 procentach.

Podobno, także z policyjnego punktu widzenia, miasta mają swoją specyfikę. Specyfiką Zabrza jest przestępcza różnorodność?

Każde miasto, każda komenda różnią się od siebie w niektórych aspektach. Zabrze to centrum aglomeracji śląskiej. W końcu hasło, że jest sercem regionu nie wzięło się znikąd. Czujemy, że jesteśmy w środku. Dużo się tu dzieje. Zaliczamy się do większych miast, z wielu względów: urbanistycznych, przemysłowych, kulturowych, medycznych.

To jakie są problemy z tym sercem? Z sercem metropolii?

Jesteśmy dużą jednostką. Mamy 407 etatów policyjnych. I dajemy sobie radę.

A gdyby było was więcej?

Gdyby było nas więcej, też byłoby co robić.

Ale poszukujecie chętnych do pracy.

Nabory są na bieżąco. Zajmuje się nimi Komenda Wojewódzka.

Ile jest wakatów w Zabrzu?

23. O tym, że większość z nich powstanie, wiedziałem od dawna. To etaty zwolnione przez przechodzących na emeryturę. Na szczęście drugie tyle policjantów jest już na szkoleniach, przygotowuje się do służby. Tragedii kadrowej nie ma.

Policjant to atrakcyjny zawód? Wygląda na to, że tak.

Powinniśmy zacząć od słowa „zawód”. Właściwsze byłoby „służba”. Jeśli to tylko praca, to źle.

No to poprzeczka dla kandydatów powinna być zawieszona wysoko.

Jest zawieszona wysoko. Zdarza się, że chętni rezygnują już w trakcie pierwszego etapu szkoleń.

Co ich odstręcza?

Na przykład dyscyplina, konieczność podporządkowania się rozkazom. Nie każdy dobrze to znosi. Kiedyś ten problem miał mniejszą skalę, bo młodzi ludzie przychodzili do policji po obowiązkowej służbie wojskowej. Wiele wiedzieli o specyfice służby mundurowej. Poza tym, jesteśmy w systemie, który wymaga od policjanta nie tylko szybkiej reakcji, ale również dokumentowania prowadzonych spraw, znajomości przepisów. Niestety, opisywanie podjętych działań niektórym sprawia kłopot. Tu nie pisze się sms-ów, nie stosuje się skrótów myślowych. Precyzja opisu jest bardzo ważna, bo wpływa na klasyfikację czynu, jakość materiału dowodowego. A dowodem często bywają zeznania policjanta. Nie wszystkim od razu dobrze wychodzi pisanie. Tego też trzeba się nauczyć.

To czym jest służba? Czego oczekuje pan od podwładnych?

Służba to służyć innym godnie. Nie jako służący, ale ktoś, kto pomaga. W swoim działaniu trzeba mieć wyższy cel i świadomość obowiązku poświęcania się. Jeśli młody policjant zapomniał gdzie jest, w jakiej firmie pracuje, mówię mu, by wrócił do treści roty ślubowania.

Często musi pan to mówić?

Zdarza się.

O czym zapominają policjanci?

Nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy, każdemu zdarzy się źle ocenić sytuację. Jeśli to przewinienie dyscyplinarne, przełożeni powinni reagować. A jeśli stało się coś więcej, wiadomo – nie tolerujemy czarnych owiec. Materiały trafiają do prokuratury i służba się kończy.

A propos czarnych owiec. Na pewno zna pan sprawę dwóch funkcjonariuszy V komisariatu: policjantki i policjanta. W 2017 r. próbowali popełnić samobójstwo, podobno z powodu prowadzonego przeciw nim postępowania. Jak się zakończyło? Mówiono wtedy m.in. o przekroczeniu uprawnień, związkach z kibolskim środowiskiem.

Postępowanie sądowe jest w toku. Dlatego nie będę się wypowiadać. Poza tym w Zabrzu jestem komendantem od ponad roku.

Najpierw pełnił pan obowiązki komendanta.

To nie ma znaczenia. „P.o.” było potrzebne na dokończenie formalność. Każdy z nas, obejmując nową, kierowniczą posadę jest szczegółowo sprawdzany przez inspektorat nadzoru wewnętrznego, znajdujący się w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji.

Wcześniej był pan komendantem w Siemianowicach Śląskich. Zamiana na Zabrze to awans?

Tak jest postrzegana. Porównuje się m.in. wielkość jednostek.

A trudność w sprawowaniu służby? W Zabrzu przed komendantem jest więcej wyzwań?

Nie odważyłbym się tak powiedzieć. Zabrze i Siemianowice to inne miasta.

Co w Zabrzu jest wyzwaniem? Zgodził się pan przecież z tezą młodego policjanta o wszechstronności naszych przestępców.

Zabrze łatwiej porównać do Katowic, Rudy Śląskiej i Bytomia niż Siemianowic. Tam nie ma autostrad, DTŚ, a mieszkańcy tworzą inne środowiska. Też są trudne dzielnice i trudna praca. Natomiast Zabrze…

…też ma trudne dzielnice.

Ma.

Które?

To nie są dzielnice, do których radiowóz boi się wjechać.

A są w Polsce takie rejony?

Myślę, że nie i że ich nie będzie, dopóki policja działa na obecnym poziomie.

Czyli pracujecie na dobrym poziomie.

Na bardzo dobrym.

To zasługa „dobrej zmiany”?

Policja cały czas się rozwija, nie jest skostniała. Jest ciągłość dowodzenia. Bycie komendantem wymaga strategii rozwoju dla kierowanej jednostki.

Które dzielnice są w Zabrzu trudne?

Powiedziałbym raczej specyficzne. Nie trudne.

Które są specyficzne?

Przyjęło się, że Zandka.

I rzeczywiście jest specyficzna?

Oceniamy ilość interwencji, to, czego dotyczą. Na Zandkę przyjeżdżamy, gdy bywa zakłócany spokój, by zabezpieczyć mienie, m.in. przed kradzieżą. Ale tych ostatnich nie jest więcej niż w innych podobnych dzielnicach, w innych miastach. Nie powiem nic złego o żadnej zabrzańskiej dzielnicy. Nie będę utrwalał ani budował nowych stereotypów. Innymi, charakterystycznymi dzielnicami są najdalej wysunięte na północ – Helenka, Rokitnica. Funkcjonują jak małe miasteczka. Dlatego nigdy nie zdecydowałbym o zlikwidowaniu tam komisariatu.

A o utworzeniu nowych?

Też nie. W Zabrzu mamy 5. Ich rozmieszczenie jest optymalne. Każdy kolejny, ze względu możliwości kadrowe zmniejszyłby m.in. ilość patroli w mieście. A my staramy się być bardzo szybko na miejscu zdarzenia.

Jak szybko?

Czas reakcji jest ważny w przypadku pilnych interwencji – zagrożenia zdrowia i życia, niszczenia mienia. Przyjeżdżamy na miejsce w 6 minut. W ubiegłym roku w 6 minut i 22 sekundy. Idealnie byłoby skracać ten czas, ale jestem realistą. Nie zależy mi na śrubowaniu wyników. Najlepszym i tak będzie zawsze uratowane zdrowie, życie, mienie. Natomiast wartością dodaną jest zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku.

Nie sposób nie zapytać teraz o statystyki. Wciąż są ważne?

Statystyka służby do diagnozowania problemów, pomaga w kreśleniu kierunków rozwoju. Nigdy nie była dla mnie priorytetem. Obywateli ma informować o zagrożeniach i o tym, czy policja jest wydolna.

Na jakie zagrożenia wskazują statystyki w Zabrzu?

Na takie, jak w większości dużych miast. Na pospolitą przestępczość. Dzielimy ją na 7 kategorii: kradzież z włamaniem, kradzież, kradzież pojazdów, niszczenie mienia, uszkodzenie ciała, bójki i pobicia oraz rozboje. Mamy jej dużo, ale w tamtym roku doskonale udało się ją ograniczyć.

Doskonale, znaczy o ile procent? Proszę zrobić to, co przed chwilą skrytykowaliśmy: pochwalić się statystyką.

Sumując 7 kategorii przestępczości pospolitej, wykrywalność w 2018 r. wynosiła 34,8 proc. Ten wynik był uważany za przyzwoity. W 2019 r. osiągnęliśmy 41,8 proc. Komenda miała dobry rok.

Ale to chyba nie kwestia przypadku ani szczęścia?

Oczywiście, że nie. To m.in. efekt innego wykorzystania umiejętności i wiedzy podległych mi policjantów.

Trochę przemeblował pan zabrzańską komendę. Podobno rewolucji pan nie lubi.

Ewolucja jest lepsza, daje szansę na obserwowanie efektów zmian. Nie zawsze mam dobre pomysły, dlatego słucham komendantów komisariatów, moich zastępców. Teraz znacznie lepiej pracuje zespół wywiadowców.

Jest ich więcej?

Tyle samo, ale mają więcej swobody. I są to osoby, które lubią to, co robią.

Wśród kibiców Górnika Zabrze są wywiadowcy?

Niewłaściwe pytanie.

Kibice to specyfika Zabrze. Rozmawiamy w dniu meczu.

Trzeba wprowadzić istotne rozróżnienie. Kibic kocha sport, emocje, doping, swoją drużynę, ale szanuje inne. Sam jestem kibicem.

Czyim?

…

Nie chce pan powiedzieć, to pewnie Ruchu.

Zupełnie inaczej.

GKS?

Mieszkam w Katowicach. Ale wracając do tematu policji i kibiców: oglądającym mecze na stadionie trzeba zapewnić bezpieczeństwo. To dobrzy ludzie, którzy nie sprawiają nam kłopotów. Inaczej jest z pseudokibicami. Często tworzą struktury do robienia nielegalnych interesów.

Rozmawialiśmy o kłopotach wizerunkowych policji, w Zabrzu m.in. za sprawą dramatycznych wydarzeń V komisariacie. Co robicie by było lepiej?

Badania pokazują, że poziom zaufania Polaków do naszej służby rośnie. W Zabrzu stawiamy na dzielnicowych. Chcemy, by mieszkańcy nawet, jeśli zgładzają się z problemem, którego oni nie mogą rozwiązać, nie odchodzili z kwitkiem. Od dzielnicowych powinni otrzymać wskazówkę, gdzie znajdą pomoc. Ale wizytówką policji i tak jest drogówka. Prawie każdy miał z nią kontakt.

Na przykład z nieoznakowanym bmw. Jak szybko może jechać?

Nie wiem, czy policjanci już go rozpędzili do maksymalnej prędkości. Mam nadzieję, że nigdy to nie nastąpi. Możliwości ma jednak imponujące. Niewiele samochodów mu ucieknie. W SPEED mamy jeszcze kia stinger. Informacje o zatrzymaniu piratów drogowych podajemy ku przestrodze. Nie wszyscy rozumieją, że auto rozpędzone do 170 km/h ma długą drogę hamowania.

Czego by pan sobie życzył po roku pracy w Zabrzu?

By Zabrze było bezpieczne, by oceniano je, jako przyjazne dla mieszkańców. No i oczywiście silnej policji – dobrze wyposażonej, mocnej kadrowo.

rozmawiała MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA