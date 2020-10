Rządowa koalicja przetrwała kryzys

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele przetasowań na polskiej scenie politycznej. O zmianach w rządzie, rynku pracy, Piątce Kaczyńskiego i współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy mówi zabrzanka Alina Nowak, była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, a obecnie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozmowę przeprowadziliśmy przed ostatnimi zmianami w rządzie.

Wygląda na to, że liderzy Zjednoczonej Prawicy dogadali się i ta koalicja nadal będzie sprawowała rządy w Polsce. Zna Pani szczegóły tego porozumienia?

Z mojego punktu widzenia najważniejsze, że liderzy doszli do porozumienia. Bo w tym wszystkim najważniejsza jest Polska i wyborcy, którzy zagłosowali na ludzi Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że to są te wartości, które stały za podpisaniem porozumienia.

Jednak początek tego konfliktu, burza wokół Piątki Kaczyńskiego, czyli ustaw w obronie zwierząt, nie wydawały się przekonujące. O co naprawdę chodziło?

Zjednoczoną Prawicę tworzą trzy ugrupowania: Solidarna Polska, Porozumienie oraz Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że rozmaite pomysły powinny być najpierw omawiane wewnątrz koalicji, a dopiero potem komunikowane na zewnątrz. Nawet wtedy jednak może dojść między koalicjantami do jakichś tarć, różnic zdań czy nieporozumień. Dziś mogę powiedzieć, że Piątka Kaczyńskiego to nie była główna przyczyna sporu. Domyślam się, że mogło chodzić o zapisy, na podstawie których w przyszłości będą ustalane listy wyborcze.

Jednak to Solidarna Polska najbardziej postawiła się prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Był to wynik naszych rozmów z wyborcami. Analizując ten projekt uznaliśmy, że pewne zapisy są krzywdzące i nie do końca zrozumiałe dla rolników. Pewne zmiany powinny być w tych projektach wprowadzone, wyjaśnione wszystkim zainteresowanym, a okres na wprowadzenie nowych przepisów powinien być dłuższy. Projekty tych ustaw są obecnie w Senacie. Liczę, że wrócą w poprawionej wersji, która będzie satysfakcjonowała przede wszystkim rolników. Jednak nie jestem w Komisji Rolnictwa, w której była szeroka dyskusja w tej sprawie i nie znam wszystkich szczegółów.

Pokłosiem nowej umowy koalicyjnej mają być zmiany w rządzie. Czy dotkną one również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej?

Na razie nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Są sygnały, że obszar związany z rynkiem pracy, ma przejść do ministerstwa rozwoju. Trudno powiedzieć, czy to właściwy kierunek. Rynek pracy to obecnie około 850 tysięcy osób, które w listopadzie 2019 roku były zarejestrowane jako bezrobotne. Był to najniższy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce i panowała opinia, że ci bezrobotni nie są przygotowani na samodzielne szukanie pracy na otwartym rynku. Im potrzebna jest instytucjonalna pomoc.

Pani zdaniem lepiej pozostawić zakres działania ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej bez zmian?

Tak, bo to są naczynia połączone. Do działań aktywizacyjnych potrzebne jest dołączenie działalności społecznej, wspieranie przedsiębiorstw ekonomii społecznej, bo osoby, które wymagają naszego wsparcia, często mają więcej dysfunkcji, niż osoby tylko bezrobotne, które straciły pracę na skutek np. zamknięcia zakładu pracy. Przy okazji zmian warto zastanowić się, jak instytucje rynku pracy, urzędu powiatowe i wojewódzkie, powinny funkcjonować w okresie pandemii. Bardzo dużo środków, ponad 20 miliardów, trafiło za pośrednictwem tych instytucji do przedsiębiorców, poszkodowanych przez koronawirusa. Mam nadzieję, że wykorzystają te pieniądze do przystosowania swoich firm do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Jakie są prognozy dla rynku pracy na koniec tego roku?

Na dziś stopa bezrobocia wynosi 6,1%. Szacuje się, że do końca roku ten wskaźnik może wzrosnąć do poziomu 7,1%. Milion 28 tysięcy osób jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Na tle Unii Europejskiej to bardzo dobre wyniki, według Eurostatu mamy drugi najniższy poziom bezrobocia, zaraz po Czechach. Wierzę, że to między innymi dzięki środkom, zaangażowanym w obronę miejsc pracy. Jesienią poziom bezrobocia zwykle wzrastał, teraz może się to skumulować ze zwolnieniami z powodu pandemii. Z drugiej strony od września udało się podnieść zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł. W ślad za tym wyższy poziom będą miały rozmaite świadczenia aktywizujące.

Do wyborów pozostały 3 lata. Rekonstrukcja rządu ma dać nowy impuls do dalszego działania?

Rekonstrukcja to w pierwszej kolejności usprawnienie działania rządu. Jeśli w jednym ministerstwie znajdą się współgrające obszary, łatwiej podejmować decyzje. Chodzi o uproszczenie procedur, skrócenie czasu oczekiwania na rozmaite decyzje. Na takie zmiany czekają wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Mają nadzieję również na kontynuację naszych programów społecznych. A mamy oferty praktycznie dla każdego, od maluchów, przez osoby niepełnosprawne, po seniorów. Chciałabym zachęcać wszystkie organizacje z Zabrza i regionu do aktywnego uczestnictwa w tych programach, do pisania projektów i działania na rzecz lokalnej społeczności.

Jest Pani ministrem z ramienia Solidarnej Polski, ale ta partia nie ma w Zabrzu żadnych struktur.

Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni i że takie struktury w Zabrzu powstaną. Liczę, że do zaangażowania w działalność społeczną uda mi się namówić przede wszystkim młodych ludzi.

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST