Obok ronda stoi schron

Niemiecki jednoosobowy schron obserwacyjny odkopano w czasie budowy ronda przy Arenie Zabrze. Był zakopany w krzakach, praktycznie niewidoczny, w rejonie ul. Puchałki i Roosevelta. Po odkopaniu okazało się, że jest w dobrym stanie. Teraz ten kawałek historii Zabrza można zobaczyć przy parkingu, obok Areny Zabrze.

Potoczna nazwa tego typu schronu to Einmann Bunker. Na zabrzańskim obiekcie ulokowano tablicę, opowiadającą jego historię. „Obiekt był produkowany masowo w III Rzeszy w latach 1938 – 1945, początkowo głównie wykonywany był z metalu, potem w wersji betonowej. Produkowane były przez kilka firm jako prefabrykaty lub jako odlew monolityczny. Zabrzański obiekt wybudowany został w 1944 roku i stanowił schronienie dla dróżnika, obsługującego znajdujący się obok przejazd kolejowy na dawnej linii kolejowej Gliwice – Guido – Zaborze. Schron zbudowany jest z dwóch betonowych elementów, w kształcie walca o wewnętrznej średnicy 120 cm, wysokości około 180 cm, grubości ściany 10 – 20 cm oraz nakrycia w postaci dekla o grubości około 30 cm. Schron posiada w wystającej naziemnej części dwie szczeliny obserwacyjne. Obiekt nie był malowany, lecz odpowiednio maskowany. Wejście do schronu znajdowało się w przygotowanym w ziemi ciągu rowu dobiegowego. Wejście w kształcie kwadratowego otworu o wymiarach 70 x 80 cm znajdowało się w dolnej części walca. Schron był świadkiem wkraczania do miasta od strony zachodniej w styczniu 1945 roku Armii Czerwonej”. Opis przygotowali Dariusz Walerjański i Tomasz Zamysłowski.