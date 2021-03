Propozycje dla seniorów z Zabrza

Dobra wiadomość dla zabrzańskich seniorów i osób poszukujących pracy! W Biskupicach, przy ul. Bytomskiej 24, działają dwie placówki, które organizują dla nich m.in. zajęcia, rehabilitację, staże zawodowe i pomagają znaleźć dorywcze zatrudnienie.

Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu powstał w 2020r. Od kilku miesięcy uczęszcza 30 zabrzańskich seniorów. – Stworzyliśmy go, by pełnił rolę wsparcia w różnych dziedzinach życia społecznego, sprzyjał rozwojowi rodziny, pomagał opiekunom osób starszych. Realizujemy tak zwaną „przerwę wytchnieniową”, pozwalając na odpoczynek, nabranie sił przy niejednokrotnie bardzo obciążającej opiece nad osobą starszą i niesamodzielną – wyjaśnia Sonia Rzeczkowska, prezes Stowarzyszenia MOST, które jest współorganizatorem Dziennego Domu Pobytu w Biskupicach. Dzienny Dom Pobytu w Biskupicach oferuje wsparcie socjalne, w tym posiłek i wypoczynek, zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz rozwoju osobistego – coaching. Ponadto w projekcie, okresowo, 10 seniorów świadczy pomoc sąsiedzką innym seniorom z najbliższej okolicy. – W ramach usługi przegotowalismy pakiety pomocy sąsiedzkiej, umożliwiające sfinansowanie wydatków związanych z wyjściami zabrzańskich seniorów do instytucji kultury, placówek rekreacyjno-sportowych, innych podnoszących sprawność społeczną – wyjaśnia Sonia Rzeczkowska.

Centrum Integracji Społecznej

Druga z placówek, czyli Centrum Integracji Społecznej, działa w obszarze zatrudnienia. CIS powstał w Zabrzu w styczniu br. Jest adresowany głównie dla osób, w najtrudniejszej sytuacji życiowej. – Obecnie zatrudnienie socjalne znalazło w nim już 16 osób w dwóch pracowniach: budowlano-porządkowej oraz opiekuńczo-biurowej. Oprócz elementu działań stacjonarnych, w naszym projekcie Centrum Integracji Społecznej, zapewniono także staże dla osób, chcących nabyć doświadczenie zawodowe – wyjaśniają w CIS. Projekt wciąż jest otwarły dla zainteresowanych zabrzan, którzy nie pracują. – Zapraszamy chętne osoby, które chcą zmienić swoje życie, podnieść kwalifikacje zawodowe, wzmocnić swoją wartość. Można do nas zadzwonić, pod numer tel. 533 641 591.Zapraszamy również osobiście, ale po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. – zachęcają pracownicy placówki.

Most, Razem i Miasto Zabrze

Dzienny Dom Pobytu oraz Centrum Integracji Społecznej, to dwie placówki, które powstały w ramach projektów partnerskich Miasta Zabrze, Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin „Razem” oraz Stowarzyszenia MOST. Ich projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Oficjalne otwarcie obu placówek odbyło się w ubiegłą środę, 17 marca. W uroczystości uczestniczyły m.in.: Małgorzata Mańka – Szulik, prezydent Miasta Zabrze, Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miejskiej, Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podpis do fotografii: Oficjalne otwarcie obu placówek odbyło się 17 marca. W uroczystości uczestniczyły m.in.: Małgorzata Mańka – Szulik, prezydent Miasta Zabrze. Foto z arch. S. Rzeczkowskiej