Nie potrzebuję grantów i dotacji

Lubi pomagać innym i angażować się w akcje społeczne. Działa z potrzeby serca i pozytywną energią zaraża innych. Zabrzanin z Mikulczyc, Ariel Rolnik, założyciel i prezes stowarzyszenia MocnoSpołeczni, zebrał niedawno aż 215 kilogramów monet dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze!

* Udzielałeś się społecznie już przed założeniem swojego stowarzyszenia, MocnoSpołeczni.

Zawsze miałem potrzebę pomagania. Ma to pewnie związek z moim wychowaniem, rodzice uczyli mnie, by nie patrzeć tylko na czubek własnego nosa, ale też rozglądać się dookoła, wspierać osoby biedniejsze, potrzebujące pomocy. Starałem się wcielać to w życie, za dziecka też nie było w domu za kolorowo, jak w większości rodzin nie przelewało nam się, tata pracował na całą rodzinę, a mama z racji mojej niepełnosprawności musiała się mną opiekować. Najpierw założyłem wraz kolegą Stowarzyszenie Charytatywna Inicjatywa Zabrze. Organizowaliśmy m.in. zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka, ta akcja była pierwsza i od razu okazała się udana, dzięki niej nabraliśmy wiatru w żagle. Później były kolejne pomysły, wspieraliśmy schronisko dla bezdomnych zwierząt, pomagaliśmy prywatnym osobom w Zabrzu czy Bytomiu, tu załatwiliśmy wózek inwalidzki, w innym miejscu – jedzenie, zorganizowaliśmy festyn na Zaborzu dla dzieci z domu dziecka. Działaliśmy też patriotycznie – obchodziliśmy na przykład w Zabrzu 1 sierpnia rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, czy przed pandemią zorganizowaliśmy obchody I Powstania Śląskiego. Później nasze drogi z tamtą ekipą się rozeszły z powodów prywatnych i postanowiłem założyć własną organizację. MocnoSpołeczni w czerwcu będą obchodzić pierwszą rocznicę działalności. Założyłem to stowarzyszenie ze znajomymi – między innymi z Bartoszem Górniakiemczy Adą Jasio. Części założycieli już nie ma w stowarzyszeniu, przyszły kolejne osoby, nowe, biorą udział w konkretnych akcjach. Ale jakoś się to kręci. Jestem z niego bardzo dumny.

* Założyłeś stowarzyszenie w trudnym czasie, akurat wtedy, gdy epidemia koronawirusa trwała w najlepsze.

To nas nie dotknęło za bardzo; gdy się chce działać społecznie, nic nie staje na przeszkodzie. Udało nam się na przykład w tym trudnym czasie zorganizować festyn rodzinny na obiekcie Sparty Zabrze w Mikulczycach, nie było więc tak źle. Był koncert, zbieraliśmy środki na chorą na raka mieszkankę Mikulczyc. Fajna akcja.

* A skąd ta nazwa – MocnoSpołeczni?

Pojawiła się w naszej grupie. Miała być jednoczłonowa, w logo miał być piorun, który miał symbolizować naszą moc i potencjał. Pomysłów było sporo, ale ostatecznie wygrała obecna nazwa.

* Co jeszcze udało Ci się zdziałać w ciągu tego roku?

Przez miniony rok zorganizowaliśmy całkiem sporo rzeczy. Pierwszą wielką akcją była akcja ,, DOBRA KARMA POWRACA” na rzecz schroniska Psitulmnie w Zabrzu, w tym okresie udało się zorganizować wraz z chłopakami z Mikulczyc (zespół NWG) koncert hiphopowy w FunFeście, gdzie każda cegiełka w formie biletu została przeznaczona na zakup karmy dla schroniska – zebraliśmy kilkaset kilogramów karmy oraz 2,5 tony koców, zaraz potem udało się zorganizować festyn rodzinny na obiekcie KS MOSIR Sparta Zabrze, by w ten sposób zintegrować mieszkańców wokół tego klubu, a zarazem dumy Mikulczyc. Przed Bożym Narodzeniem zrobiliśmy akcję paczek świątecznych dla seniorów – „DOBRA WOLA DLA SENIORA”, udało się pomóc ponad 20 rodzinom, które dostały paczki, a w nich m.in. żywność, słodycze, czy środki chemiczne. Kolejna akcja była z okazji Tłustego Czwartku, rozwoziłem wtedy pączki dla bezdomnych, do schronisk, noclegowni, a także do Domu Samotnej Matki w Rokitnicy. Było tego na tyle, że to co zostało rozdaliśmy przechodniom w centrum miasta – pączki podarowali nam ludzie dobrej woli i kilka piekarń, które dołączyły do akcji. Teraz kończę akcję „GÓRA GROSZA TO NASZ CEL – MY WSPIERAMY KKN” dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze. Zebraliśmy 215 kilogramów drobnych monet! W ostatnią sobotę zrobiłem happening w centrum miasta, by w sposób żartobliwy i z dystansem do siebie podziękować każdemu, kto dorzucił się do wspólnego sukcesu. Jestem chyba pierwszym mieszkańcem miasta, który wykąpał się w groszach (śmieje się)

* Jakie kolejne przedsięwzięcia planujesz?

Zwykle działam spontanicznie i elastycznie. Nie mam niczego zaplanowanego na przyszłość, staram się odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców. Pokładam wiarę w innowacyjność, w to, że warto być kreatywnym i robić coś nowego, staram się nie powtarzać tych samych akcji i motywów. Do każdej inicjatywy zapraszam znajomych, każdy dorzuca jakąś cegiełkę, ktoś organizuje transport, inny robi filmy. Pomaga mi mnóstwo osób.

* Skąd pozyskujesz środki?

Część pieniędzy wykładam sam, coś dokładają znajomi. Wielu z nich bezinteresownie angażuje się w moje inicjatywy. Gdy robiłem festyn dla mieszkańców Mikulczyc, dużą kwotę, by zorganizować darmowego grilla dla mieszkańców wyłożył kolega z Holandii. Kolejne akcje będę robił w taki sam sposób. Nie potrzebuję grantów czy dotacji, choć w przyszłości planuję działać na jeszcze większą skalę i wiadomo, że każdy potencjalny sponsor jest mile widziany.

* Czy zajmujesz się zawodowo?

Mam 29 lat, jestem logistykiem, organizuję transport Browarów Tyskich, mam pod sobą 50 kierowców, zarządzam tym zespołem. Moją pasją jest sport i historia. Od małego kibicuję Górnikowi Zabrze. Na mecze zabierał mnie ojciec, jego zabierał dziadek, ja w przyszłości pewnie będę zabierał na nie swoje dzieci. Na pewno będę kontynuował tę tradycję.

* Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST