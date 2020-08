Porażka nie musi oznaczać upadku

Fundacja Pomost prowadzi w Zabrzu ośrodek readaptacyjny dla byłych więźniów. Jednym z problemów, z którymi muszą uporać się specjaliści fundacji, są powszechne wśród osób odbywających karę więzienia uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Jak sobie z tym poradzić na wolności? Opowiadają Edward Szeliga i Justyna Wawszków z zarządu fundacji.

* Czy w zakładzie karnym można uzależnić się od alkoholu lub narkotyków? Przecież dostęp do używek za kratami powinien być, choćby w teorii, utrudniony.

Edward Szeliga: Wiele osób, które trafiają do zakładów karnych, jest albo już uzależnionych albo z wcześniejszymi doświadczeniami nadużywania alkoholu czy narkotyków. A poza tym nie jest tajemnicą, o czym informuje też Służba Więzienna, że zdobycie narkotyków w zakładach karnych nie jest problemem. Może się więc nawet zdarzyć, że ktoś zaczął używać czy nadużywa,ć będąc w więzieniu.

Justyna Wawszków: Część osób w zakładach karnych nadal używa narkotyków, a poza tym panowie są tam bardzo kreatywni. Wiele razy opowiadali mi o winie z Kubusiów czy innych soków, które wystarczy sfermentować. Albo o różnych naparach, które mają właściwości pobudzające. Tak więc osoby uzależnione, które za kratami nie potrafią z tego uzależnienia zrezygnować, mogą znaleźć sposób, by tam znaleźć tam to, czego potrzebują. Ale są i tacy, dla których pobyt w więzieniu jest jak detoks i udaje im się utrzymać tam abstynencję.

* Jednak większym problemem nie jest to, co można dostać w więzieniach, a to, co zrobić z uzależnieniem po wyjściu. Wtedy były więzień musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, od której odwykł, a także poradzić z nałogami.

Edward: Z badań wynika, że uzależnienie wśród osób, które trafiają do zakładów karnych, jest wtórne, a nie pierwotne, jest reakcją na różne sytuacje i problemy. Dlatego my skupiamy się nad pracą w sferach społecznych, na tym, jak znaleźć i utrzymać pracę, jak załatwić coś z pracownikiem socjalnym, jak odnowić kontakty z rodziną. Wtedy z automatu wydłuża się okres abstynencji, choć faktycznie uzależnieniami się nie zajmujemy. I to się dobrze sprawdza.

Na terenie ośrodka obowiązuje całkowita abstynencja. Nie można tu niczego używać, zażywać ani przyjść tu, będąc pod wpływem. Jeśli ktoś chce korzystać z naszej pomocy, musi przestrzegać tych zasad, które są bezwzględnie egzekwowane.

Ale jak funkcjonuje to w praktyce? Pilnujcie tego? Każecie swoim podopiecznym dmuchać w alkomat?

Edward: Zdarzają się sytuacje, że ktoś przyjdzie pod wpływem. Ale to nie my, kadra, reagujemy na taką sytuację, tylko inni podopieczni. To oni sami usuwają taką osobę z ośrodka. Naszym celem jest nauczenie podopiecznych Pomostu dbania o siebie, by potem sami byli asertywni i umieli np. odmówić propozycji picia alkoholu.

Justyna: Staramy się oddać naszym podopiecznym odpowiedzialność za siebie, innych i miejsce, w którym przebywają. W ośrodku pełnią oni na zmianę funkcje prezesa, gospodarza, szefa ochrony. To praktyczny i bezpieczny trening różnych umiejętności, które potem w życiu będą im potrzebne. Można doświadczać tu porażek i sukcesów, ale w sposób kontrolowany, bezpieczny, z naszym wsparcie. Porażka nie musi od razu oznaczać upadku. To dużo lepiej się sprawdza, niż gdybyśmy to my decydowali o wszystkim. Na społecznościach sporo rozmawiamy o uzależnieniach, oni radzą sobie nawzajem, kierują do odpowiednich ośrodków. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie tych ludzi to tego, by potem mogli samodzielnie funkcjonować.

* Ale jest korelacja między nałogami a czynami przestępczymi?

Justyna: Dla nas priorytetem jest niepowrotność do zakładów karnych. Temat uzależnień jest ważny, ale drugoplanowy. Oczywiście często ktoś trafia do więzienia za działania, których dopuścił się np. po alkoholu czy narkotykach. Bo wtedy jest łatwiej, ma się więcej odwagi, większa adrenalina. Jeśli więc nasi podopieczni mają z tym problem, też nad tym z nimi pracujemy. Ale często jest tak, że oni starają się równocześnie stanąć na nogi na wielu płaszczyznach, zawodowo, rodzinnie i automatycznie rezygnują z używek. Wzmacnianie w innych obszarach powoduje, że również w tej sferze sytuacja się poprawia.

Edward: Warto podkreślić, że wśród naszych podopiecznych ponad 90% miała jakieś problemy z używkami. To często miało wpływ na to, że trafili do więzienia. Ale jeśli ktoś utrzymywał w czasie kilkuletniej odsiadki abstynencję, z formalnego punktu widzenia nie jest uzależniony. Nawet jeśli widzimy, że w momencie sięgnięcia po alkohol może sobie z tą sytuacja nie poradzić, nie możemy postawić diagnozy uzależnienia. Tę stawia się na podstawie ostatnich 12 miesięcy.

Ale zerwanie z nałogiem za kratami nie jest łatwe?

Edward: Jeśli ktoś siedzi z takimi osobami, które też biorą, to na pewno nie jest mu łatwo. Bo wtedy odczuwa presję innych osadzonych, musiałby stanąć przeciwko wszystkim. Niektórzy mieli jednak szansę, by w więzieniu trafić na terapię i to ułatwiło im potem abstynencję na wolności. Też mamy wśród naszych podopiecznych takie pozytywne przykłady.

Są przypadki, gdy kierujecie swoich podopiecznych np. na terapię do Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień?

Edward: Może nie kierujemy, ale pracujmy z tą osobą tak, by ona sama chciała skorzystać z takiej pomocy. Pomost to miejsce dla osób, które potrafią utrzymać abstynencję. Ale są i tacy, którzy nie mogą wytrzymać nawet jednego dnia. Wtedy odsyłamy ich na zamkniętą terapię. Do nas mogą wrócić po jej zakończeniu.

Czy macie statystyki, ile osób kończących pobyt w ośrodku Fundacji Pomost, na stałe zrywa z używkami?

Edward: Większość placówek terapeutycznych pracuje metodą redukcji szkód i poprawy jakości życia. Wiele osób na stałe odchodzi od używek, u innych nie wyrządzają one szkód w życiu – ograniczyli spożywanie i nie tracą z tego powodu pracy, nie mają konfliktów z prawem, problemów w rodzinie. Używają np. alkoholu, ale robią to z głową. Utrzymujemy z tymi osobami kontakt i widzimy, że nawet długofalowo taka strategia w wielu wypadkach się sprawdza.

*Czyli niekoniecznie chodzi o całkowita abstynencję.

Justyna: Dzisiaj przyszedł do nas chłopak, który chciałby dołączyć do programu. Jak mówił, ma dach nad głową, ale problemem jest dla niego palenie marihuany. Pod jej wpływem robi różne rzeczy, które powodują, że trafia do zakładu karnego. Był już w nich kilka razy, choć ma dopiero 25 lat. To pokazuje, że jest związek między uzależnieniami a popełnianiem przestępstw. I jeśli ten związek już się pojawi, trzeba jak najszybciej doprowadzić do rozwodu i nauczyć taką osobę radzić sobie z własnym życiem.

Edward: Ten przykład pokazuje, że takiej osobie nie jest potrzebna praca związana z zerwaniem z nałogami, a raczej nauka nowych umiejętności. Musi nauczyć się rozwiązywać swoje problemy w pracy , w związku czy w domu bez marihuany. Mamy też podopiecznego, który wyleciał z Pomostu za używanie alkoholu. Przyszedł na społeczność, dostał informację, że może wrócić, ale najpierw konieczna jest terapia zamknięta. Ukończył ją, wrócił do Pomostu, teraz z sukcesem kończy nasz program i jest zadeklarowanym abstynentem.

Justyna: Ważną rzeczą, która my dajemy podopiecznym, jest zmiana środowiska. Bo jeśli po wyjściu z więzienia osoba wraca do starych kumpli, którzy nadużywają alkoholu, jej życie zatacza koło i szybko może wpaść w te same problemy. Dlatego warto takie miejsce zmienić i dopiero w bezpiecznym środowisku budować, ćwiczyć i utrwalać nowe umiejętności. My jesteśmy właśnie takim bezpiecznym środowiskiem.

* Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST