Pierwsze komunie pod specjalnym nadzorem

Sezon pierwszych komunii świętych właśnie się rozpoczął. Nietypowo, jak prawie wszystko w tym roku. Zamiast majowych uroczystości, jak zwykle, większość zabrzańskich parafii wybrała jesienne terminy. W jednej z największych w mieście, pw. św. Andrzeja dzieci przystąpią do sakramentu 5 i 6 września, a w największej, pw. św. Anny w październiku. Duchowni zapewniają, że robią wszystko, by ważne dla dzieci i rodzin przeżycie religijne nie niosło ze sobą ryzyka zakażenia koronawirusem.

- Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy o wyborze terminu na początku września. Powód był prosty – chcieliśmy, by rodzice nie mieli kłopotu z organizacją okolicznościowego przyjęcia. Skonsultowaliśmy się z restauratorem, u którego nasze dzieci i ich najbliżsi zazwyczaj świętują. To on nam zasugerował 5 i 6 września. Teraz okazuje się, że nasza wybór był trafiony z jeszcze z jednego powodu. Prawdopodobnie unikniemy uroczystości w okresie największej liczby zachorowań. Specjaliści twierdzą, że ten czas wkrótce nadejdzie – mówi ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja.

W kościele ks. Arkadiusza Kinela, 5 września, podczas mszy św. o godz. 11.00 do pierwszej komunii świętej przystąpi 38 dzieci. 6 września 57, podzielonych na 2 grupy. Jedna stawi się w świątyni o godz. 10.00, druga o godz. 12.00. – Decyzję o zasłanianiu przez dzieci ust i twarzy podejmą rodzice. My zadbamy o bezpieczny dystans. Każdą ławkę, podczas uroczystości pierwszokomunijnych zwykle zajmowała ósemka dzieci. Teraz będzie ich szóstka i to z pewnością pozwoli na zachowanie odpowiedniej odległości. Ze względów bezpieczeństwa rezygnujemy z białego tygodnia, czyli codziennych spotkań z dziećmi, podczas wieczornych mszy świętych. Zamiast tego, zapraszamy do indywidualnej modlitwy – dodaje proboszcz.

Tydzień później, 13 września sakrament pierwszej komunii świętej przyjmie setka dzieci w innej dużej parafii, pw. św. Wawrzyńca w Mikulczycach. Wszyscy podczas jednej mszy świętej, o godz. 9.30. – Jeszcze nie znamy szczegółów uroczystości. Syn ma maseczkę, przyłbicę. Nie wiem, czy będą obowiązkowe. Mam nadzieję, że zostanie wprowadzone ograniczenie dotyczące liczby osób przebywających w świątyni. Moim zdaniem obecni powinni być tylko rodzice. Bardziej podoba mi się pomysł z innych dzielnic, gdzie dzieci podzielone zostały na grupy, przystępujące do komunii w kilku terminach. Z przyjęcia w restauracji zrezygnowaliśmy, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Zazwyczaj pod jednym dachem świętuje przecież kilka rodzin. Wahaliśmy się, czy przyjąć najbliższych w domu, bo to duże organizacyjne wyzwanie, ale przeważyły względy bezpieczeństwa. Teraz mam nadzieję, że żadne wydarzenia, wywołane pandemią nie pokrzyżują nam planów i syn przystąpi do sakramentu. Na tym najbardziej mi zależy – mówi mama jednego z czwartoklasistów.