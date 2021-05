Jestem Patrycja i jestem bohaterką

Patrycja Wawrzynkiewicz prawie 13 lat temu została mamą. 20 września 2008 r. urodziła zdrową córkę. Wszystko zmieniło się 5 miesięcy później. Dziś Iga jest niepełnosprawna. Uszkodzenia w jej mózgu, wciąż niewiadomego pochodzenia, są duże.

Jak wygląda twój dzień?

Wstaję o godz. 6.30. Robię śniadanie, karmię i szybko ubieram Igę. Rano trudno ją obudzić, a musi zdążyć do szkoły. Jest uczennicą Centrum Edukacji i Rehabilitacji, przy ulicy Wyciska. Bartek znosi ją do busa. Ja już nie daję rady. Jest wysoka, ma zwiększone napięcie mięśniowe, waży 19 kg.

Niewiele przytyła w ciągu kilku lat.

Nie karmimy Igi na siłę, ponad miarę. Choć moglibyśmy. Ma PEG-a, rurkę wpiętą bezpośrednio do żołądka przez otwór w brzuchu. Jest zalecenie, by podawać jej tylko dietę przemysłową, ale działamy dwutorowo. Nikt nie przekona mnie, że żywność powstająca syntetycznie jest lepsza od naturalnej. Dalego Iga je m.in. domowe śniadania i obiady, zazwyczaj normalnie, mimo problemów z jamą ustną. Lekarze rozważają amputację języka. Jest poraniony, nie goi się. Iga regularnie go przygryza. Robi to przede wszystkim, gdy jest zdenerwowana i spięta.

Co ją irytuje?

Na przykład nieznana powierzchnia, na której musi się położyć. Włącza się odruch moro. Każde badanie jest trudne. Również pobieranie krwi.

W awersji do kłucia jest w jednym szeregu z wieloma dużymi facetami.

Nie stresuje jej kłucie, ale dotykanie przez obcych.

A jakie są twoje Dni Matki?

Nie przepadam za nimi. Tak samo jak za Dniem Dziecka. 26 maja zawsze dostaję prezent, niestety wyłącznie z inicjatywy męża. Wtedy i 1 czerwca dopadają mnie smutne myśli.

Pytania w stylu: „dlaczego my”?

Właśnie. Niepełnosprawność nie równa się niepełnosprawności. Inaczej wygląda wychowywanie dziecka wyłącznie z ograniczeniami ruchowym, inaczej, gdy problemy dotyczą układu nerwowego. Jak u Igi. Jej mózg jest w dużym stopniu uszkodzony. Jest głęboko niepełnosprawna.

I znajdujesz odpowiedź, dlaczego Wy?

Nie. Co jakiś czas miewam kilkudniowe kryzysy, ale później wstaję i znów mierzę się z naszą codziennością. Igę czytam jak książkę. Rozumiem ją bez słów, potrafię rozszyfrować każdy grymas twarzy. Nawet Bartkowi się to nie udaje. W końcu spędzamy i spędziłyśmy ze sobą mnóstwo czasu. Niedawno umówiłam się weekend z przyjaciółkami. To również matki niepełnosprawnych dzieci, więc jedziemy na tym samym wózku. Doskonale się rozumiemy. Zanim wyjechałam, wszystko przygotowałam: poukładam stosiki ubrań, zrobiłam zapas jedzenia i leków. Mimo, że miał to być mój czas, stale telefonowałam do domu. Bartek w końcu powiedział, że nic się nie stanie, jeśli kucyk Igi nie będzie tak perfekcyjny jak ten zrobiony przeze mnie. I to akurat prawda.

Grzeszysz jak wiele matek. Niejedna uważa, że wszystko powinna zrobić sama, bo robi to najlepiej.

Nie do końca. Już nauczyłam się dzielić zadania na ważne i nieważne. Te drugie – wśród nich jest kucyk – mogę odpuścić i odpuszczam, ale są takie, w których za nic na świecie nie idę na kompromisy.

Ile razy wyjechałaś bez córki?

Nie pamiętam innych wyjazdów niż ten wspomniany. Moje przyjaciółki były na miejscu już w piątek, ja dojechałam w sobotę, bo trzydniowa nieobecność w domu wydawała mi się przesadą. Czasami myślę sobie: „pójdę do kosmetyczki, wygodnie poleżę, oddam zmęczoną twarz w dobre ręce”, ale chwilę później zaczynam kalkulację. Liczę, ile godzin rehabilitacji mogłabym kupić za pieniądze wydane na własną przyjemność. I wtedy rezygnuję.

Pieniądze przeliczane na rehabilitację. Ten kalkulator działa u Was od lat.

Kiedy od rodziców, w prezencie urodzinowym dostaję pieniądze, z wyraźną prośbą, bym tym razem wydała je na siebie i tak przeznaczam je na ćwiczenia Igi. Potrzebuje ich wielu, stale.

Myślisz o sobie „heroska”? Ostatnio mnóstwo było o poświęceniu rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zaczęło się od dyskusji po zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Przeciwnicy zmiany argumentowali, że nikogo nie można zmuszać do takiej życiowej postawy.

Chyba jestem heroską, bohaterką. Wiele osób na moim miejscu dawno by odpuściło. Bycie z Igą jest absorbujące. Pomijam konieczność niezliczonych wizyt u lekarzy, rehabilitantów, wykonywania czynności dyktowanych chorobą. Iga, mimo niepełnosprawności, domaga się stałej uwagi. Potrzebuje kontaktu z ludźmi. Nie lubi być sama. Po powrocie z weekendu, z przyjaciółkami, mąż przyznał, że dotąd nie wiedział, ile energii wymaga opieka nad naszą córką. Zwykle ma dla niej kilka godzin dziennie. Pracuje od rana do wieczora. Tylko on zarabia na nasze utrzymanie.

Poza wyjątkowym, weekendowym wyjazdem, dajesz sobie prawo do innych przyjemności?

Nie myślę o tym. Robię swoje, a to moje to Iga. Gdybym wyszła z domu i zostawiła ją pod opieką babci, by pić kawę ze znajomymi, miałabym straszne wyrzuty sumienia, że to ona ją podnosi, choć nie powinna, że to ona wyręcza mnie w tym niełatwym zadaniu. Myślę więc odwrotnie. Nie o sobie, a o innych. Brak przyjemności wynagradza mi Iga. Kiedy mówię, jak bardzo ją kocham, szeroko się uśmiecha. To mi wystarcza.

Heroizm rodziców niepełnosprawnych dzieci, wymagających całodobowej opieki, to ich wspólna codzienność. Także ta oferowana przez państwo, przez system opieki zdrowotnej. Może wreszcie jest lepiej? Może nie trzeba już długo i cierpliwie walczyć o swoje?

Nie jest lepiej. Nasze państwo niewiele oferuje takim jak my. Dostaję świadczenie pielęgnacyjne. To niespełna 2 tys. zł. Idze, z tytułu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie, czyli mniej niż nasze wydatki na pieluchy w tym samym czasie. Nie wspomnę o kosztach rehabilitacji. Ponieważ córka jest uczennicą CEiR ma ją w szkole, 2,3 razy w tygodniu. Z tego powodu nie może korzystać z innych zajęć refundowanych przez NFZ. Rehabilitacja w szkole, w przypadku Igi, dziecka głęboko upośledzonego, jest niewystarczająca. Na dodatkowe zajęcia trzeba znaleźć własne pieniądze. Podobnie jak na wózek – refundacja wyniosła 3 tys. zł, a jego cena to 18 tys. zł. Później jeszcze na gorset, aparat ortodontyczny, specjalny but i wiele innych. Gdyby rządzący dali nam godne pieniądze, byłoby łatwiej, sami poradzilibyśmy sobie z organizowaniem leczenia, rehabilitacji. Nawet jeśli coś zmienia się na lepsze, to zazwyczaj tylko na papierze. Przykład: oczekiwanie w kolejce do lekarzy. Zgodnie z zapisami ustawy „Za życiem” Iga, po otrzymaniu skierowania, powinna spotkać się ze specjalistą w ciągu 7 dni. Sęk w tym, że często to martwe prawo. Do niektórych gabinetów rejestrują się wyłącznie dzieci w podobnym stanie, wszystkie z przywilejem, gwarantowanym ustawą. Jak wyznaczyć im termin z 7 – dniowy czasem oczekiwania?

Iga wkrótce skończy 13 lat. Zachorowała nagle, w piątym miesiącu życia. Diagnoza to encefalopatia kryptogenna. I to „kryptogenna” wciąż nad wami ciąży. Nie wiadomo, co spowodowało uszkodzenia w jej mózgu.

Moje przyjaciółki żartują, że gdybym miała dostęp do profesjonalnego laboratorium, rozgryzłabym tę zagadkę, ułożyła puzzle. Iga, dzięki rehabilitacji robi postępy, które nagle, z niewyjaśnionych przyczyn ustępują miejsca chorobie. Tak jest w tej chwili. Widzę, że coś jej dokucza. Z radosnej dziewczynki, staje się marudna, płacząca. Poci się na niebiesko, nie chce ćwiczyć. Jej stan powoli, ale systematycznie się pogarsza. Rehabilitantka, pracująca z Igą od ponad 12 lat, twierdzi, że jest jakiś czynniki, jakieś „coś”, co negatywnie wpływa na jej stan zdrowia.

Żarty przyjaciółek nie są bezpodstawne. Dużo wiesz o lekach, o chorobach. Lekarze respektują twoją wiedzę?

Raczej nie. Poza tymi, z którymi mam stały kontakt. Oni mi ufają. Mówią, że jeśli uznam, że lek nie przynosi skutku, mogę go odstawić, zwiększyć dawkę. Pozostali wręcz przeciwnie. Ignorują moje uwagi. W relacjach z nimi zrobiłam jednak spory postęp. Już nie mam oporów, by wyrazić swoją opinię, odmienne zdanie. Przez 12 lat wiele się nauczyłam. Także tego, by w walce o zdrowie córki wierzyć własnej intuicji. O lekarzach myślę jak o innych ludziach – jeden jest dobrym ślusarzem, inny nie. Jeden jest dobrym medykiem, inny nie. Nieustannie szukamy przyczyny choroby, obecnego, pogarszającego się stanu Igi. Wiele, na podstawie zapewnień lekarki, obiecywałam sobie po wizycie w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka. Zanim pojechałyśmy do stolicy, usłyszałam długą listą planowanych badań. Miałam nadzieję, że nastąpi przełom, że odkryją zagadkę. Na miejscu zrobiono rezonans magnetyczny, a opis obrazu miał dwa zdania. Zgłosiłam lekarzom, że córka od czasu do czasu poci się na niebiesko. Popatrzyli na mnie z niedowierzaniem. Traf chciał, że na oddziale, na jej piżamie pojawiły się niebieskie plamy. I co? Odnotowano w dokumentacji medycznej, że mama informuje o niebieskim pocie, ale nie zainteresowano się, dlaczego tak się dzieje. I właśnie w ten sposób, wytrwale, wędrujemy od lekarza do lekarza. Jeden zajmuje się nerkami Igi, drugi układem nerwowym, trzeci pokarmowym. Nikt nie chce spojrzeć na jej stan całościowo, poszukać wspólnego mianownika wszystkich jej problemów zdrowotnych. Wciąż czekamy na naszego dra House’a.

Wyznaczyliście Idze i sobie jakiś cel?

Już go nie mamy. Kiedyś wierzyłam, że dzięki rehabilitacji, będzie siedzieć, chodzić, mówić, ale nasze zmagania trwają zbyt długo, bym wciąż mogła o tym marzyć. Bym w ogóle mogła marzyć.

Czego życzyłabyś sobie z okazji Dnia Matki? Pytam, choć znam odpowiedź.

By Iga była zdrowa. To byłby cud.

Wierzysz w cuda?

Nie.