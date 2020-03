Otoczka z gwiazdami

Te gwiazdy nie mają fochów. Przejęły je od nich święty Mikołaj i Zajączek, którym zawsze towarzyszą. Mają za to długie ręce i nogi, by tulić najmłodszych pacjentów zabrzańskich szpitali. Dawać to, czego najbardziej brakuje, gdy wokół krążą ludzie w białych fartuchach: poczucie bezpieczeństwa, radość, otuchę. Stowarzyszenie Otoczka gwiazd – poduszek podarowało już setki. I nie ma zamiaru przestać. Ale rozdawanie przytulanek to tylko część działań, którymi otacza chore dzieci i ich rodziców.

- U nas tylko Mikołaj i Zajączek mogą mieć złe humory. Czyli fochy. Pozostali powinni się uśmiechać. Robimy, co w naszej mocy, by tak było. Zazwyczaj nam się udaje. Ostatnio, w Szpitalu Klinicznym nr 1, we współpracy z animatorką Karoliną Morgałą, czyli Krejzolką Karolką zorganizowaliśmy Walentynki. Dzieci otrzymały baloniki od firmy Pan Balon. A dzięki miłosnej poczcie, dowiedzieliśmy się, jak cenią nasze starania. Nie musiały jednak o tym pisać. Gdy co środę wchodzimy do szpitala, gdy rozsuwają się drzwi windy, zawsze czeka na nas powitalny komitet – opowiada Dorota Tucholska, prezes działającego od roku Stowarzyszenia Otoczka. Wcześniej to samo facebookowa grupa i towarzyszącym im wolontariusze robili od 2014 r. Wtedy byli Gwiazdami Dzieciom.

- Kiedy postanowiliśmy sformalizować nasze działania, uznaliśmy, że trzeba zmienić nazwę. Pierwsza niektórym kojarzyła się z gwiazdami z krwi i kości, a my przynosiliśmy poduszki – gwiazdy. Przeprowadziliśmy więc casting na nową. Wygrała Otoczka, bo najlepiej odpowiadała temu, co robimy na co dzień: otaczamy opieką chore dzieci i ich rodziny – wyjaśnia Dorota Tucholska.

A jaka jest otoczka oferowana przez Otoczkę? Na pewno wielowarstwowa. – Zaczynaliśmy od zabawy, rozśmieszania. I nadal z nich nie rezygnujemy. Jestem animatorką, więc prowokowanie do radosnej aktywności, spontaniczności nie sprawia mi kłopotu. Moje koleżanki dziwiły się, że znajduję satysfakcję w przebieraniu się za clowna. A ja ją naprawdę mam. Miałby ją każdy, kto zobaczyłby uśmiech dziecka przytłoczonego szpitalną codziennością.

Bo o uśmiech małego pacjenta wcale nie jest łatwo.- Bywa, że najmłodsi śmieją się z nami, a ich rodzice płaczą. Ze wzruszenia. Dzieci zmieniają się pod wpływem hospitalizacji. Nawet 4 – latki w ekspresowym tempie dorośleją, niewiele można przed nimi ukryć. Tracą poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wiemy od rodziców. Fakt, że postanowiliśmy szyć poduszki, z długimi rękami i nogami wziął się z naszych obserwacji. W czasie zabawy zauważyliśmy, że dzieci lubią czuć bliskość opiekunów; lubią, gdy dłoń dorosłego leży na ich ramieniu, dłoni, plecach. Szyte przez nas gwiazdy też mogą je dotykać, przytulać. W szpitalach są nazywane zastępczymi mami. Gdy brakuje tej prawdziwej, rodzonej, one towarzyszą najmłodszym w czasie badań, odpoczynku. Są ściskane, miętolone, gryzione.

I właśnie dlatego poduszki – gwiazdy trzeba wykonywać z najwyższej jakości materiałów. – 3 lata temu, moja przyjaciółka Oksana Król uszyła dla nas 166 sztuk. Materiał otrzymaliśmy od darczyńców. Koszt atestowanego materiału i certyfikowanego wypełnienia 100 sztuk, to około 900 zł. Nawet nasze metki są testowane w ekstremalnych warunkach. Moi najbliżsi żartowali, że gotowałam z nich zupę. Wrzucałam je do wody i sprawdzałam, jak się zachowują. W końcu dziecko też może je wziąć do buzi. Materiały z atestami gwarantują, że poduszki można prać bez szkody dla ich wyglądu. A to konieczne, bo są na nich bakterie, od codziennego używania brudzą się.

W czasie ubiegłorocznych, świątecznych spotkań, tradycyjnie pod hasłem: „Mikołaj to fajny gość, nie trzeba się go bać” rozdano ok 200 przytulanek: w 7 oddziałach Szpitala Klinicznego nr 1, przy ulicy 3 Maja oraz w Śląskim Centrum Chorób Serca. – Odwiedzamy też inne placówki. Ostatnio często bywamy w szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, na oddziale chirurgii dziecięcej. Dzięki pomocy wolontariuszy oraz nauczycieli Liceum Plastycznego w Gliwicach: Zenony Pilarek, Pawła Gehmana i rzeczniczki szpitala, Anny Ginał, zmieniamy korytarze w bajkową krainę.

Rozpoczęły się już także przygotowania do Zajączkowego Focha, czyli wielkanocnej edycji szpitalnych odwiedzin. Potrzeba będzie 300 poduszek. – Od 2 lat szyjemy je w Alexie, pracowni krawieckiej w Rokitnicy, należącej do Aleksandry Garlin. Piękny uśmiech i oczka haftuje poduszkom firma Adamis z Lublińca. Ostatnio w ich wykonaniu, w rokitnickiej pracowni pomagało nam 40 osób. Atmosfera była cudowna, bo miejsce jest niezwykłe. Pełne dobrej energii, zrozumienia dla potrzeb innych. Zanim trafiliśmy do Alexy, odbijaliśmy się od drzwi zakładów krawieckich. Nikt nie chciał szyć naszych gwiazdek gratis. A Aleksandra Garlin, nie dość, że robi to dwa razy w roku, to jeszcze spełnia nasze zachcianki.

Jedną z nich był koc uszyty z mopów. Prezent urodzinowy dla 5 – letniej Blanki. – Pewnie kto inny popukałby się w czoło i odmówił, ale nie Alexa. Przyjęcia urodzinowe to zresztą nasza specjalność. Tak samo jak te z okazji opuszczenia szpitala. W ich organizowaniu pomaga nam cudowna Krejzolka Korolka. Kiedyś, podczas jednego z nich, o mały włos na miejsce nie przyjechałaby straż pożarna. Maszyna do robienia waty cukrowej uruchomiła czujkę przeciwpożarową. Później żartowaliśmy, że to wina pielęgniarek. Znacznie wydłużyły kolejkę i dlatego zadziałał alarm.

Blanka, miłośniczka mopów jest z wzajemnością zakochana w Nikosiu, miłośniku odkurzaczy. Jeśli ich związek przetrwa, w domu z pewnością będą mieć błysk. Obydwoje są pacjentami onkologicznego oddziału Szpitala Klinicznego nr 1.

– Mama Nikosia, sama w trudnej sytuacji, zaczęła działać dla innych. Najpierw prowadziła zbiórkę na rzecz syna, bo fakt, że dziecko jest pacjentem szpitala, nie oznacza, że terapia jest całkowicie bezpłatna. Prawie zawsze trzeba wydawać duże pieniądze na lekarstwa. Po chemioterapii szpitalnej, trwającej12 – 15 miesięcy, jest zazwyczaj kolejna, roczna, w domu. Mama Nikosia, kiedy otrzymała finansowe wsparcie, uruchomiła na Facebooku Onkosprawę. To licytacje, z których pieniądze trafiają do chorych na nowotwory dzieci, pacjentów z Zabrza. Każdy może wspomóc zbiórkę, ofiarowując przedmioty na aukcje. Na żaden nie kręcimy nosem, bo różne są potrzeby, różne gusta.

Życie rodziców dzieci z chorobami onkologicznymi wywraca się do góry nogami. Często przeprowadzają się do innego miasta, by towarzyszyć synowi, córce. Koczują w szpitalnych pokojach, śpią kątem, bo nie ma dla nich wystarczającej ilości rozkładanych foteli, zakupionych przez WOŚP. A nawet jeśli są, to i tak czasami brakuje miejsca na ich rozstawienie. – Rodziców także staramy się otaczać pomocą, angażując w różne warsztaty, akcje. Takim wydarzeniem była sesja zdjęciowa do kalendarza, organizowana przez ZSP nr 7 w Żorach. Bardzo za nią dziękujemy!

W Stowarzyszeniu nikt nie bierze złotówki za to, co robi. Każdą ofiarowaną Otoczka przekazuje tym, którzy najbardziej jej potrzebują. W kilku miejscach w Zabrzu są puszki, do którym można wrzucać datki na jej działalność. Stale, poza Alexą, Krejzolką Karolką, firmą Adamis z Lublińca wspomaga ją także Biuro Rachunkowe Troska, zabrzańskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Otoczka ma swoje konto: Stowarzyszenie Otoczka BGŻ 59 1600 1462 1826 3869 4000 0001 Przekazywane wpłaty powinny być zatytułowane: Darowizna na cele statutowe