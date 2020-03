Na co można wydać 5 milionów złotych?

Po raz siódmy w tym roku zabrzanie będą decydować, na co wydać kilka milionów z miejskiej kasy. Jeszcze przed wakacjami zostanie ogłoszona siódma edycja miejskiego budżetu partycypacyjnego.

W pierwszej edycji złożono 146 wniosków, w piątej – 47, w ostatniej znów nieco więcej – 102. W pierwszej edycji w głosowaniu udział wzięło ponad 32 tysiące mieszkańców, którzy oddali w sumie prawie 75 tysięcy głosów. W piątej edycji sprzed półtora roku w głosowaniu udział wzięło 10 tysięcy mieszkańców, którzy oddali w sumie 16 tysięcy głosów.

- Warto podkreślić, że budżet obywatelski to ta część budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy. Wszystkie projekty są nadal wydatkami miasta. W ostatniej edycji pula środków w budżecie obywatelskim wyniosła 5 milionów 50 tysięcy złotych. Zapis ustawowy mówi, że w budżecie obywatelskim powinno znaleźć się co najmniej 0,5 proc. wydatków z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu – mówi Eugeniusz Mizerski z Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Dla Zabrza oznaczało to około 4,6 mln zł. Spełniliśmy zatem wymóg z pewnym zapasem. Decyzja o wysokości puli w kolejnej edycji należy do prezydenta miasta. – Nie ma jednej recepty na budżet obywatelski. Rzeczywiście, u nas w jakimś momencie pojawił się pomysł, by każda dzielnica mogła zrealizować co najmniej jeden projekt. Był to jeden z postulatów, który towarzyszył każdemu głosowaniu. I miał uzasadnienie. W jednej z edycji najwięcej głosów i projektów zgłoszono bowiem w największej zabrzańskiej dzielnicy – Centrum Południe, ale głosy się rozproszyły i żaden z projektów nie przeszedł. Uwagi płynęły również ze strony małych dzielnic, które często nie potrafiły przegłosować tych większych dzielnic.

Najmniej aktywni mieszkańcy byli w piątej edycji, ale wiązało się to m.in. z faktem, że w edycji czwartej były projekty dwuletnie, przez co w kolejnym głosowaniu niektóre dzielnice nie miały już pieniędzy na realizację kolejnych pomysłów. W szóstej edycji mieszkańcy bardziej się zaangażowali, co skutkowało większą liczbą projektów i głosów. Były też sytuacje nietypowe, gdy składano w dzielnicy tylko jeden projekt i tylko on był głosowany, więc teoretycznie wystarczał jeden głos, by pomysł był realizowany. Teraz już minimalna liczba głosów wynosi 50.

Co sprawia, że propozycje mieszkańców do budżetu obywatelskiego bywają odrzucane? – Nie zajmujemy się merytoryką samych pomysłów, czy są one w danej dzielnicy potrzebne, czy nie. Uznajemy, że to najlepiej wiedzą sami mieszkańcy. My badamy pomysły pod względem prawnym, technicznym, formalnym – mówi Eugeniusz Mizerski.

Dlaczego niektóre projekty są odrzucane? Przyczyn może być wiele, np. oszacowany przez wnioskodawcę koszt jest zaniżony, lokalizacja projektu nie jest na terenie będącym własnością miasta Zabrze, realizacja zadania jest niemożliwa w czasie jednego roku, propozycja zadania nie stanowi zadania własnego miasta, realizacja zadania koliduje z innymi planami inwestycyjnymi miasta . Są też prozaiczne – nie wypełniono wszystkich pól formularza, nie wskazano wystarczająco precyzyjnie lokalizacji, albo wniosek złożono po terminie.

- W poprzednich edycjach projekty powstawały np. na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Teraz nowe wytyczne organów nadzoru wskazują, że powinien być to teren gminy. W innym wypadku, wcześniejsze zgody właścicieli innych terenów mogą być uznane za przekroczenie przepisów – wyjaśnia Eugeniusz Mizerski.

W mieście jest już ponad 60 projektów, zrealizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego. Kolejne skończą się lada dzien. To m.in. uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw, gdzie wykonawca zgłosił gotowość do procedury odbioru zadania, budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe – pierwszy będzie gotowy do końca marca, dla drugiego uzyskano pozwolenie na budowę, budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach ze sztuczną murawą, która zostanie skończona do 31 maja 2020 r.

A już przed wakacjami rozpocznie się, kolejna, siódma edycja budżetu. Decydujący głos o jej kształcie ma Rada Miasta Zabrze. Jeśli jednak dotychczasowe zasady będą utrzymane, to przyszła edycja będzie wyglądać następująco: przed wakacjami można będzie składać projekty, głosowanie odbędzie się po wakacjach. Wniosek będzie mógł złożyć mieszkaniec Zabrza, który ukończył 16 lat, a głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Zabrza bez względu na wiek. Przy dzielnicowych projektach nie będzie potrzeba żadnych podpisów popierających projekt, które wcześniej były wymagane. Teraz podpisy wymagane są tylko przy projektach ogólnomiejskich. –Wymusiła to ustawa, która mówi, że w takich wypadkach można wymagać nie więcej niż 0,1 proc. podpisów mieszkańców. Mamy 18 dzielnic, najmniejsza, Osiedle Młodego Górnika liczy nieco ponad 1000 mieszkańców. Wystarczyłby tam jeden podpis. A gdyby liczba mieszkańców spadła, byłby to prawny problem.

W tym roku po raz drugi do boju o głosy mieszkańców Śląska ruszył także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ogłoszono możliwość zgłaszania propozycji w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego. Do podziału będzie 10 milionów złotych. – To nie jest dla nas konkurencja, te propozycje raczej się uzupełniają. Marszałek ogranicza się do inwestycji na terenach wojewódzkich, których w Zabrzu jest niewiele. Należy do nich stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz teren Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – mówi Eugeniusz Mizerski.

DARIUSZ CHROST