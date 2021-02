Modelarstwo pobudza wyobraźnię

Popularny zabrzański sklep modelarski Max Hobby obchodzi 10-lecie działalności. To nie tylko miejsce sprzedaży modeli samolotów, statków czy czołgów w lokalu przy ul. Sobieskiego, ale i cała społeczność, która spotyka się, organizuje nocki modelarskie, wyjazdy na spotkania z innymi pasjonatami. W sklepie można też np. pograć w popularne gry planszowe. Firmę założył Andrzej Jakus. Teraz prowadzi ją z Radosławem Godzimirskim.

- Wydawało się, że Zabrze jest trudnym miastem dla rozwijania niszowych biznesów. Nie sądziliśmy, że działalność stacjonarna tak się rozwinie. Warto jednak podkreślić, że przyjeżdżają do nas modelarze z całego Śląska i Zagłębia – mówi Andrzej Jakus. -Ten biznes powstał z pasji. Modele sklejał mój ojciec, zresztą skleja modele do dziś i to on mnie zaraził tym zajęciem. Gdy zaczynał, modele kupowało się głównie na Zachodzie, w Polsce modelarzom pozostawały giełdy, targi, handel wymienny. Ja zaczynałem w domu, od sprzedaży wyłącznie internetowej, potem byliśmy firmą garażową, później przy ul. Pułaskiego, aż w końcu wylądowaliśmy w obecnej siedzibie, przy ul. Sobieskiego. Ci, którzy kupowali przez internet, zaczęli przychodzić też do stacjonarnego sklepu.

Teraz prócz sklepu, wokół Max Hobby jest cała społeczność osób, które tym się interesują. – Taka była idea, by nie był to tylko sklep, ale i miejsce, które oferuje coś więcej. By można było przyjść posklejać modele w czasie nocnych spotkań, na których dodatkowo można też dzielić się wiedzą. Niby wszystko daje się znaleźć w internecie, ale czasem nie wszystko jest tam dopowiedziane. A u nas zbierali się modelarze i uczyli się między sobą. Teraz, dzięki Radkowi, oferujemy też gry planszowe i bitewne, mamy profesjonalny stół do grania. Bo świat planszówek i modelarstwa przenikają się, są podobne elementy, wymienia się doświadczenia. Radek na przykład drukuje w 3D dodatki do gier planszowych. Rodzina Max Hobby dzięki temu wciąż się rozrasta. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski, odwiedzają nas przy okazji przejazdu w okolicy Zabrza. Śmiejemy się, że staliśmy się ważnym punktem do odwiedzin na mapie turystycznej Zabrza.

Plany Andrzeja i Radka skorygował koronawirus. -Musieliśmy tymczasowo zrezygnować ze spotkań modelarskich, by nikogo nie narażać. Nie uruchomiliśmy też na razie dziennej modelarni, którą wciąż mamy w planach. Z drugiej strony – ludzie mają teraz więcej wolnego czasu i szukają różnych nowych aktywności. Więc modelarstwo na tym zyskuje. Dużo osób wraca do niego, bo pamiętają je z dzieciństwa, że było to fajne zajęcie i teraz mają na to czas. Są klienci, którzy przychodzą do nas z dziećmi i wciąż biorą nowe modele. Bo w modelarstwie splatają się różne dziedziny, jest i historia i zdolności manualne, coś fajnego się tworzy, potrzebna jest wiedza z chemii, bo np. trzeba dobrać odpowiednie rozcieńczalniki do farb. I jest też interakcja – klienci przesyłają nam potem np. zdjęcia sklejonych własnoręcznie modeli. Mamy też w planie wspólne wyjazdy na imprezy modelarskie, ale na razie ze zrozumiałych względów ten pomysł jest wstrzymany – opowiada A. Jakus.

Kto zajmuje się modelarstwem? – Na pewno jest to hobby dla osób, które mają trochę pieniędzy do wydania, ale nie musi być drogie. Oczywiście, można kupić model za 300 zł, ale są i za 30 zł. Modelarstwo nie jest jednak domeną starszych panów. Są dzieci po 7 – 8 lat, które są stałymi klientami naszego sklepu, bo zainteresowanie często przechodzi z ojca na syna. A jak się kupi pierwszy model, to potem już jest z górki… Jest też coraz więcej kobiet w tym środowisku – opowiada Radosław Godzimirski.

Zdaniem obu modelarzy to zajęcie pobudza wyobraźnię, można je wykorzystywać do zabawy, ale i do nauki. Uczy cierpliwości i pokory. Często współcześni rodzice narzekają, że ich dzieci są niecierpliwe, nie potrafią się skupić. To zajęcie tego właśnie uczy. Uczy też walki o swoje. Jeśli cos się nie uda – można to poprawić. – Znam osoby, które nie skończyły politechniki, ale ich wiedza np. o silnikach jest olbrzymia, bo czytają książki, artykuły na ten temat. Wiele osób korzysta z modelarstwa jako formy terapii, szczególnie po wylewach, udarach, gdy trzeba poprawić zdolność manualną. Na Zachodzie modelarstwo jest wykorzystywane wśród byłych żołnierzy do leczenia syndromu pola walki. To również znakomita rozrywka towarzyska. Możliwości jest ogrom – zachęca A. Jakus.

A okazji jubileuszu życzymy kolejnych udanych przedsięwzięć! /dast/

Podpis: Andrzej Jakus (z prawej) i Radosław Godzimirski w Max Hobby. Foto D. Chrost