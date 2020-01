Młodzi na uniwersytet! Trwa nabór

Trwa rekrutacja uzupełniająca do II etapu projektu pod nazwą Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy WST, dla najstarszej grupy wiekowej „L”. Może się do niej zgłosić młodzież, w wieku od 15 do 17 lat.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze ogłaszają rekrutację uzupełniającą do II etapu projektu, dla młodzieży w wieku 15- 17 lat. Udział we wszystkich zajęciach oraz wakacyjnym obozie językowo – sportowym jest bezpłatny dla jego uczestników. Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST rozpocznie zajęcia 15 lutego 2020 r., potrwają one do stycznia 2021 r. W ramach uniwersytetu, dla młodzieży w wieku 15-17 lat, przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki. Każdy z tych modułów trwa 40 godzin. Zajęcia odbywać się będą w soboty, w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5. Ponadto, każdy z uczestników projektu wyjedzie na bezpłatny obóz językowo-sportowy, który zaplanowano w czasie letnich wakacji.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na II edycję zajęć. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień, do piątku 31 stycznia2020 r. Można je wysłać za pośrednictwem emaila: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Rekrutacja: Urząd Miejski w Zabrzu. Wydziału Realizacji Projektów, nr tel.: 32 37 33 485 / 32 37 33 525 e-mail: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl Informacje: www.wst.pl oraz www.um.zabrze.pl