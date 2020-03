Z miłości do historii i rowerów [ŚWIETNE ZDJĘCIA]

Połączyła ich miłość do zabytkowych rowerów, historii i fascynacja modą okresu międzywojennego. Chcą edukować i zachowywać od zapomnienia. Grupa Rowery Zabytkowe ma kilkanaście zabytkowych okazów i wciąż szuka następnych!

- Początki naszej grupy, 11 lat temu, to rekonstrukcja niemieckich jednostek rowerowych z okresu drugiej wojny światowej. Wraz z kolegą Adamem zaczęliśmy zgłębiać niszowy jeszcze wtedy w Polsce temat rowerów wojskowych armii niemieckiej, zaraz potem pojawił się pierwszy rower w naszej kolekcji. Niewiele osób zajmowało się wtedy zabytkowymi rowerami zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi, ale to zagadnienie bardzo nas ciekawiło, więc z czasem kolekcja rozrastała się o nowe modele, a grupa o nowych członków – mówi Michał Cieślik, szef grupy. – Obecnie mamy jedenastu członków (Michał Cieślik, Magdalena Cieślik, Adam Wojtyczka, Karolina Michalik, Paulina Nowak, Helena Kozioł, Anna Pora, Grzegorz Ciba, Magdalena Żukowska, Klaudia Bałazy, Piotr Ciołek) i cztery sekcje tematyczne: mody cywilnej lat 30. i 40. XX wieku, powstań śląskich, Policji Województwa Śląskiego oraz sekcję Wehrmachtu. Prowadzimy rekrutację za pośrednictwem naszej strony – www.radfahrtruppe.com – oraz mediów społecznościowych, dzięki czemu stale spotykamy nowych pasjonatów naszego hobby, poszerzamy krąg zainteresowań i rozpoczynamy nowe projekty. Same eksponaty pochodzą z różnych źródeł. Pozyskujemy je na aukcjach internetowych, giełdach staroci oraz od prywatnych kolekcjonerów. Staramy się wyszukiwać te najlepsze, czyli najbardziej unikatowe i z bogatą historią. Nasza kolekcja to aktualnie 15 oryginalnych rowerów. Każdy eksponat ma swoją unikatową historię i o każdym możemy opowiadać godzinami. Naszą pasją jest też moda z tamtych lat i odtwarzanie historycznych postaci. Tworzenie takiej historycznej sylwetki zaczyna się zwykle od oglądania zdjęć. Wyszukujemy oryginalne fotografie z epoki i to głównie na nich się wzorujemy. Lubimy też inspirować się czasopismami z lat, które odtwarzamy, a czasami zdarza nam się trafić na oryginalne wykroje, z których szyjemy nasze stroje. Ogółem aby skompletować poprawną historycznie sylwetk,ę potrzeba wiedzy, którą staramy się zdobywać na różne sposoby oraz… czasu. W końcu to nie tylko ubrania, ale też różne dodatki, wszystko musi tworzyć spójną i poprawną całość, co czasem wymaga sporo wysiłku. Staramy się zatem pozyskiwać oryginalne elementy ubiorów, głównie z zagranicy. W Polsce niestety niewiele się zachowało. Ważne jest znalezienie odpowiednich tkanin i dodatków jak np. guziki i aplikacje.

Jakie modele są w rowerowej kolekcji? – Jednym z nich jest rower transportowy z 1938 roku marki BWB ,,Orkan”. Pozyskaliśmy go w bardzo złym stanie technicznym, ale udało nam się samodzielnie odrestaurować go od podstaw. Rower posiada szyld reklamowy sklepu z artykułami kolonialnymi, który znajdował się w przedwojennym Zabrzu, czyli miasta, z którego pochodzimy. Udało nam się odtworzyć tę reklamę według oryginalnego zdjęcia. Najnowszym nabytkiem jest rower ,,Patria” marki WKC z 1940 roku. Rower ten zachowany jest w stanie oryginalnym. Żaden z naszych rowerów nie jest jednak na sprzedaż, pozyskujemy je i odrestaurowujemy głównie do celów edukacyjnych, chcemy umożliwić zobaczenie na własne oczy jak wyglądały i czym różnią się od współczesnych rowery z lat 20., 30. czy 40.

Zabrzańska grupa jest obecna na wielu imprezach historycznych i kulturalnych. – Kolekcję przedstawiamy w postaci wystawy plenerowej na różnych wydarzeniach kulturalnych i historycznych na terenie całego kraju. Czasami są to pikniki historyczne, imprezy plenerowe czy dni tematyczne, ale często bierzemy też udział w inscenizacjach historycznych. Organizujemy również pokazy mody historycznej, podczas których przybliżamy ubiory z lat 30. i 40. XX wieku wraz z naszą rowerową kolekcją. Mamy obszerną bazę sylwetek historycznych, a wśród nich ubiory damskie i męskie, dzienne, wieczorowe, balowe, plażowe, sportowe oraz wiele innych. Odtwarzamy również sylwetki mundurowe: funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego z drugiej połowy lat 30. oraz sylwetki żołnierzy Wehrmachtu. Bierzemy także udział w sesjach fotograficznych, zdarza nam się też pojawić na scenie teatru. Chętnie angażujemy się w projekty filmowe, przykładowo co roku pomagamy przy realizacji kolejnych odcinków Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich. W tym roku planuje odwiedzić wiele cyklicznych imprez, jedną z nich jest Bitwa Wyrska w maju. W sierpniu będzie gościć na śląskim pikniku lotniczym w Katowicach – opowiada Michał Cieślik.

Kto chciałby dowiedzieć się więcej o działalności grupy, może znaleźć ją na Facebooku: Rowery Zabytkowe Zabrze.