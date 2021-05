Miłość i sutanna

Młody ksiądz najpierw spowiada 15-latkę, która w konfesjonale opowiada o swoich traumatycznych przeżyciach. Zaczynają spotykać się poza kościołem w Helence, a ich relacja staje się także intymna. 10 lat później on zostaje zatrzymany. Jest podejrzany o wykorzystanie zaufanie związanego ze sprawowaną funkcją po to, by nakłonić małoletnią do seksu. Postępowanie, które obecnie toczy się w prokuraturze jest drugim. Pierwsze zostało umorzone.

Związek księdza i dziewczyny miał trwać 6 lat. On miał jej kupować prezenty, zabierać na weekendowe wyjazdy, a nawet oferować małżeństwo. Ona miała być zakochana. On zresztą też. Po 9 latach od pierwszego spotkania z księdzem, wówczas już dorosła, 24 – letnia kobieta zgłosiła się do delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Opowiedziała o swojej relacji z duchownym. Podobno wciąż nie może się z niej otrząsnąć.

– Nie będę komentował tej sprawy. Moja rola polega na ochronie dzieci i młodzieży, a milczenie jest najlepszym, co mogę zrobić dla pokrzywdzonej. Z powodu prowadzonego śledztwa i zainteresowania, które budzi i tak straciła anonimowość, prywatność. Mogę tylko potwierdzić, że zgłosiłem sprawę do prokuratury. Podejrzany nie pełni już posługi kapłańskiej. Otrzymał papieską dyspensę i został przeniesiony do stanu świeckiego –mówi ks. dr Rafał Dappa, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Sprawa duchownego, który swoją posługę pełnił w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Helence dla wielu jest podwójnie bulwersująca. Z pierwszego, oczywistego powodu: dotyczy przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. A drugi jest taki, że kilka miesięcy po zatrzymaniu księdza, w marcu 2019 r., sprawa nagle została umorzona przez zabrzańską prokuraturę, która teraz nie chce jej komentować. Od niedawna znów się nią zajmuje, po zażaleniu pełnomocnika pokrzywdzonej, złożonym do Sądu Rejowego w Zabrzu. – Przychylono się do niego. To normalna sytuacja. Sędzia ma prawo inaczej niż prokurator ocenić zebrany materiał. I tak się właśnie stało w tym przypadku. Nakazano również wykonanie kolejnych czynności, m.in. przesłuchanie nowych świadków – mówi Joanna Smorczewska, rzecznik Prokuratury Okręgowej, której podlega zabrzańska.

Były ksiądz przyznał się do współżycia z nieletnią (chodzi o lata 2010-13, gdy w świetle prawa nie była jeszcze dorosła), ale utrzymuje, że nie wykorzystał w tym celu zaufania związanego ze swoją funkcją w parafii.

Delegata ds. dzieci i młodzieży w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach powołano w 2015 r. Od początku funkcję tę pełni zabrzanin, ks. dr Rafała Dappa. W Nowinach Zabrzańskich tak mówił o jej sprawowaniu: Ksiądz biskup, Jan Kopiec jasno wypowiedział się w tej sprawie: każdy podejrzenie wobec duchownego o molestowanie nieletnich trzeba wyjaśnić. (…) Moim obowiązkiem jest dbanie o dobre imię ofiary oraz podejrzanego o wyrządzenie krzywdy, a celem rzetelne wyjaśnienie. Delegaci funkcjonują od 5 lat, ale przestępstwa seksualne dokonywane przez duchownych na małoletnich zawsze były ścigane przez Kościół. Z szacunkiem przyjmuję wszystkie zgłoszenia. Nigdy nie przyszło mi do głowy, by była to forma ataku na Kościół. Co istotne (…) nigdy nie spotkałem się z fałszywymi oskarżeniami.