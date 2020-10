Miasta zmarłych na powierzchni i pod ziemią

Zabrze ma ponad 20 cmentarzy. Dwa z nich są ewangelickie, jeden żydowski, na jednym pochowani są żołnierze z czasów II wojny światowej. Najstarsze pochodzą z XIV i XV w.

„Cmentarze są jedyną szansą ucieczki. Błogosławieni umarli! Oni są jedyną możliwością ocalenia” – pisał Gustaw Herling – Grudziński w „Wędrowcu cmentarnym”. W Zabrzu pierwsze miejsca pochówku zmarłych powstały wokół drewnianych kościołów w Mikulczycach, Biskupicach i Starym Zabrzu. Najstarszy cmentarz do dziś pełniący tę funkcję, mieści się przy ul. Bytomskiej w Biskupicach. Pochówki odbywały się tam od 1305 roku; w tamtejszej parafii św. Jana Chrzciciela najstarsze księgi zgonów pochodzą z 1687 r. Na terenie cmentarza znajdują się groby z rzeźbami figuralnymi oraz ciekawe krzyże żeliwne z I połowy XIX wieku. Jest tam także kwatera z pochówkami księży, którzy pełnili posługę w tej parafii, a w podziemiach krypta grobowa rodziny Ballestremów. Od 1326 roku zmarłych chowano na cmentarzu przykościelnym parafii św. Wawrzyńca w Mikulczycach, a od 1354 roku – wokół drewnianego kościoła św. Andrzeja, przy obecnej ul. Staromiejskiej. Parafialne księgi zgonów tego kościoła sięgają 1765 roku. W II połowie XIX wieku kościelny cmentarz był już tak przepełniony, że trzeba było założyć nowy, wokół murowanego kościoła św. Andrzeja, po przeciwnej stronie ul. Wolności.

Żydzi nazywają cmentarz Domem Życia, Mogił lub Wieczności. Jednym z najciekawszych zabrzańskich cmentarzy jest cmentarz żydowski na Zandce, przy ul. Cmentarnej. Przed jego powstaniem zabrzańscy Żydzi byli chowani w Bytomiu. Zabrzański założono w 1871 roku. Obecnie ma on powierzchnię ponad 1 hektara. Parcelę podarował gminie żydowskiej ostatni prywatny właściciel Zabrza, Guido Heckel von Donnersmarck. Wtedy były to peryferia miasta, teren dawnej Kolonii Zamkowej. Po kilku miesiącach użytkowania gmina żydowska wybudowała na nim dom pogrzebowy. Na tym cmentarzu pochowanych jest około 700 osób. Na początku głównej alei, po lewej stronie, znajdują się najstarsze groby z 1871 i 1872 roku, w których złożone są przede wszystkim dzieci. Ostatni pochówek miał miejsce w 1954 roku. W nekropolii znajdują się zarówno skromne macewy, jak i rodzinne, bogato zdobione grobowce, należące m.in. do rodziny słynnego fundatora i filantropa, Maxa Böhma, zmarłego w 1904 roku. Pod murami przy wejściu i na końcu cmentarza znaleźć można także groby żołnierzy rosyjskich pochodzenia żydowskiego z I wojny światowej, którzy zmarli w Zabrzu w obozach pracy oraz żołnierzy armii radzieckiej, którzy polegli podczas walk na Zandce w 1945 roku.

W Zabrzu są dwa cmentarze ewangelickie. Pierwszy powstał w 1868 roku przy ul. Cmentarnej, tuż obok cmentarza żydowskiego. Zbudowano go ze względu na powiększającą się liczbę parafian w Zabrzu, dwie morgi ziemi na ten cel przekazał ewangelikom hrabia Guido Henckel Von Donnersmarck. Na jego terenie do dziś zachowało się wiele ciekawych nagrobków i przyściennych grobowców; najstarszy, rodziny Nitzschmannów pochodzi z 1889 roku. Tam również jest jedyna zachowana w Zabrzu marmurowa urna z prochami, postawiona na grobie z 1927 roku, otoczona małym, żeliwnym płotem. Przy głównej alei spoczywają pastorowie tutejszego kościoła, m.in. założyciel parafii, Gustaw Adolf Kuhn. Drugi cmentarz ewangelicki, jeden z najmniejszych w Zabrzu, jest w Biskupicach, przy ul. Lelewela na Borsigwerku. Założono go w 1870 roku. Na jego terenie znajduje się m.in. kwatera z grobami żołnierzy z okresu wojny francusko – pruskiej.

Największym powierzchniowo „miastem zmarłych” jest cmentarz, należący do parafii św. Franciszka na Zaborzu. Ciekawym cmentarzem jest także nekropolia w Mikulczycach, przy ul. Brygadzistów, założona w 1933 roku. Powstała na planie bramy, symbolizującej przejście z bytu ziemskiego do pozaziemskiego, z doczesności do wieczności. Wzorem dla tego obiektu były XVIII i XIX wieczne cmentarze francuskie.

Kilka zabrzańskich cmentarzy już nie istnieje. Jednym z nich jest obiekt, z połowy XIX wieku, leżący na skraju Biskupic, w Lesie Miechowickim. Chowano tam m.in. ofiary szalejącej wtedy cholery. Obecnie teren jest zagospodarowany przez kopalnie. Dwa cmentarze katolickie zlikwidowano w latach 1955 – 1960 w Mikulczycach. Pierwszy, z XIX wieku, przy kościele św. Wawrzyńca, drugi, „górniczy”, w rejonie dzisiejszej ul. Gogolińskiej. Obecnie w tym miejscu znajduje się park, w którym jest krzyż i dwie zbiorowe mogiły. Mały cmentarz, zwany cmentarzem inwalidów, działał od końca XIX wieku do 1929 roku na terenie obecnej Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy. Zachowało się po nim niewiele nagrobków i pomników, większość terenu zajmuje teraz stacja transformatorowa.

Warto pamiętać też o górnikach, którzy zginęli pod ziemią – ich nekropolie znajdują się w rejonie dawnych kopalni Guido i kopalni Mikulczyc. Na osiedlu Janek jest cmentarz wojskowy żołnierzy radzieckich z 1945 r. Mogiła z czasów II wojny światowej znajduje się także na jedynym w mieście cmentarzu przydomowym, na prywatnym posesji w Mikulczycach.

***

Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko okazja do modlitw i wspomnień o zmarłych. 1 listopada od godz. 8.00 do godz. 18.30 na terenie zabytkowego cmentarza żydowskiego przy ulicy Cmentarnej 15 zostanie przeprowadzona publiczna zbiórka z której dochód ma być przeznaczony na odbudowę od strony wschodniej zniszczonego muru cmentarza, wydanie informatora w języku niemieckim o cmentarzu oraz na najważniejsze prace porządkowe zabezpieczające nekropolię. Wszyscy, którzy w tym dniu przyjdą, będą mogli zwiedzić cmentarz oraz złożyć swój osobisty datek na ratowanie i opiekę nad tym niezwykłe urokliwym i zabytkowym cmentarzem. Zachęcamy do zabrania ze sobą dwóch zniszczy do zapalenia na grobach tych zabrzan, których nie ma już kto wspominać w modlitwie i ludzkiej pamięci. W zeszłym roku podczas kwesty cmentarz odwiedziło około 900 osób.

- Z zebranych w zeszłym roku pieniędzy podczas kwesty udało się zakupić: jedną kosiarkę spalinową, zestaw najpotrzebniejszych narzędzi ogrodniczych od grabi, sekatory po łopaty oraz opłacić wywóz nieczystości – mówi historyk Dariusz Walerjański, który opiekuje się cmentarzem. – Został opracowany i wydany w nakładzie 1000 sztuk folder informacyjny o historii cmentarza w języku polskim i angielskim, naprawiliśmy poprzez wzmocnienie bramę cmentarną oraz na nowo ułożyliśmy zniszczoną przez korzenie mozaikę z Gwiazdą Dawida ułożonej w XIX w. z kostki granitowej. Ustawiliśmy kilka nagrobków w tym prawie półtonowej wagi pomnik nagrobny zasłużonej rodziny Kochmannów.