Lubię zdjęcia autentyczne

Studio fotograficzne Koincydencje to nie jest zwykłe miejsce, w którym robi się zdjęcia. To raczej połączenie atelier z gabinetem psychologa, herbaciarni ze sklepem z antykami. Tu przed zdjęciami jest pyszna herbata, rozmowa, a dopiero potem zaczyna się fotografowanie. O swojej pracy opowiada Viola Kuniej, właścicielka studia.

Już sama nazwa jest niezwykła. Opowiedz o niej.

Koincydencje to widzialne ślady niedających się znaleźć życiowych zasad. Są stale obecne w moim życiu – odkąd sięgam pamięcią. Dlatego moje studio fotograficzne nie mogło nazywać się inaczej – w końcu to otwartość i wyczulenie na synchroniczność zaprowadziły mnie do miejsca, w którym się znajduję. Wcześniej pięłam się po szczeblach kariery w korporacji, ale gdy zaszłam w ciążę, mój świat się przewartościował. Poczułam, że tamten etap jest zamknięty. I zaraz pojawił się nabór w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości do projektu unijnego, m.in. dla matek, wracających na rynek pracy, z którego skorzystałam. Ja od dzieciństwa byłam wyczulona na powiązania, możliwości i gdy tylko się dawało, wykorzystywałam je. Nawet jak w pracowni ktoś wybił mi okno, okazało się, ze szklarz jest również harleyowcem i zaprosiłam go na sesję. Albo gdy pewnego dnia, będąc w ciąży z moją córeczką Ronją, spacerowałyśmy (jak zawsze) po lesie i znalazłam kawałek kory w kształcie serca. A może to Ronja je znalazła? Zabrałam je ze sobą i postawiłam na półce, gdzie czekało ponad 3 lata. A potem powstało z niego moje logo. Bystre oko dostrzeże w nim nie tylko przesłonę aparatu, ale i inicjały. Gdyby nie moja córeczka, nie byłoby tego spaceru, tego znaleziska oraz tej historii. Teraz mam poczucie, że moim powołaniem jest z jednej strony fotografia, z drugiej – pomoc innym ludziom. Czuję to intuicyjnie. Bo intuicja to też ważne słowo w moim życiu. A także równowaga, sprawczość, wibracja.

Ale fotografią zajmowałaś się już wcześniej?

Gdy w dzieciństwie pytano mnie, kim zostanę, gdy dorosnę, odpowiadałam, że pisarką i malarką – nigdy nie umiejąc wybrać pomiędzy nimi. I tak chyba zostało, bo teraz maluję aparatem, ale to słowo jest moim wiernym towarzyszem – robię zdjęcia rozmawiając z ludźmi. Generalnie jestem socjolożką i zbieraczką spotkań i historii. Fotografuję i piszę, bo lubię zamieniać emocje w słowa i obrazy. Fotografią zajmuję się od 13 roku życia. Zaczynałam od fotografowania przyrody. Od ponad 20 lat piszę też dziennik, piórem. Jest to dla mnie rodzaj codziennej autoterapii, wyrzucania z siebie emocji, ale i ocalania wspomnień od zapomnienia. Potem był blog, gdzie do zdjęć dołączałam też teksty. Robiłam to intuicyjnie i szłam za swoim wewnętrznym głosem. Potem okazało się, ze to znane w psychologii metody. Teraz głównie robię portrety. Od 5 lat prowadzę swoją stronę fotograficzną.

Twoje zdjęcia są już docenione. Nawet w tym trudnym roku dostałaś kilka nagród.

W tym roku dostałam wyróżnienie w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Małe i duże Mikro podróże”, wyróżnienie w konkursie Obiektywnie Śląskie 2020 na najlepszy fotoreportaż o Śląsku, zostałam też zakwalifikowana do albumu przedstawiającego zdjęcia z czasów pandemii.

Zmieniło Cię bycie mamą?

Tak. To bardzo cenne doświadczenie. Uwielbiam patrzeć na świat oczami Ronji, chłonąć jej radość i energię. Ciąża zmienia perspektywę. Zaczęłam myśleć o tym, czego ja chcę, na czym mi zależy. Moja fotografia też się wtedy zmieniła, zaczęłam robić bardziej artystyczne fotki. Nim komuś robię portret, muszę go poznać, porozmawiać z nim. Inaczej mogę zrobić co najwyżej zdjęcie dowodowe. Nie stosuję retuszu, nie poprawiam rzeczywistości. Każdy człowiek to osobna historia i nie ma sensu jej upiększać. Nie interesują mnie zdjęcia ładne, lubię zdjęcia autentyczne. Z tym, że autentyczne nie oznacza, że nie kreuję świata – wręcz przeciwnie – kreację cenię sobie na równi z czystym reportażem socjologicznym. Autentyczne, znaczy ukazujące to, co powstaje w chwili spotkania z drugim człowiekiem – nieuchwytną jakość obecną podczas świadomego kontaktu. Fotografowanie jest dla mnie narzędziem do spotkania z człowiekiem, nie zaś celem samym w sobie. Retusz polegający na przesadnym wygładzeniu cery czy usunięciu unikalnych cech jednostkowych, uważam za szkodliwy, patriarchalny wymysł. Piękno to dla mnie nie doskonałość, a naturalność i spontaniczność, zgoda na bycie sobą i świadomość swego wewnętrznego światła. Piękno, to prawda, która zawsze zawiera w sobie element chaosu. Uważam, że tylko ten, kto nie lęka się niedoskonałości, jest prawdziwie wolny. Są osoby, którym się to podoba i inni, którzy tego nie akceptują. Ale słyszałam już od klientek, że sesja fotograficzna u mnie to najlepiej spędzony czas w ostatnich latach. Największym wyzwaniem są zawsze zdjęcia dzieci. Dzieci nie słuchają, są sobą. I trzeba się do nich dostosować.

W fotografii tak naprawdę łączysz robienie zdjęć z terapią.

Tak, dokładnie tak pracuję. We wszystkim, co robię, staram się być w teraźniejszości i praktykować uważność. Teraz planuję uzupełnić wykształcenie w zakresie bycia terapeutą, by nikt nie zarzucił mi niekompetencji. Chcę też chronić siebie, bo wiem, ile mnie czasem kosztuje wchodzenie w życie klientów. Najbardziej nakręca mnie, gdy potem słyszę, że komuś rozmowa ze mną pomogła w życiu. Lubię też spotkania z ludźmi, którzy zmieniają mój światopogląd oraz podróże, bez których usycham. Organicznie potrzebuję zmian perspektywy.

Prowadzisz też Kręgi dla kobiet. Opowiedz o tym pomyśle.

To spotkania, podczas których kobiety mogą się spotkać, porozmawiać i pomóc sobie nawzajem. Jest ciepło, ogień, spokój. Rozmowy są trudne, pojawiają się emocje, łzy. Ale wychodzą stąd zadowolone. Dużo daję z siebie, ale jeszcze więcej otrzymuję.

Spontanicznie zagrałaś też w filmie.

To była niesamowita historia. W piątek przeczytałam, że studenci z Uniwersytetu Śląskiego kręcą film i szukają aktorów, a już w sobotę byłam na planie w byłej rzeźni przy ul. Szczęść Boże. Do tej pory się przyjaźnimy z tamtą ekipą. Ten film został potem nagrodzony na studenckim festiwalu filmowym w Los Angeles.

Co będzie dalej?

Zobaczymy. Mam głowę pełną projektów. Myślę o wykluczonych dzieciach i młodzieży. Otwierają się kolejne furtki. Teraz koronawirus pewne rzeczy utrudnia i opóźnia, ale nie jest w stanie ich powstrzymać.

Dziękuję za rozmowę.

DARIUSZ CHROST