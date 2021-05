Kuszony kukurydzą, straszony wilkiem

Dzik jest dziki. To prawda. Dzik jest zły. To może być prawda, szczególnie, gdy na drodze matki z młodymi staje człowiek. W Zabrzu, w ostatnich latach drogi zwierząt i ludzi krzyżowały się często. W marcu, policjanci zastrzelili potrącanego odyńca, który najpierw zaatakował przechodnia, a później rzucił się na mundurowych. Statystyki jednak są optymistyczne dla wzajemnych relacji dzików i zabrzan. Te pierwsze coraz częściej udaje się zatrzymywać się w lesie.

Drogi krzyżują się głównie na naszym obszarze. Czyli w mieście. Zwierzęta wychodzą poza swoje terytorium w poszukiwaniu jedzenia. Bywa też, że wracają po smakowite kąski. – Dzik pamięta, gdzie zjadł dobrze i wraca w to miejsce. Jeśli śmieci z resztkami jedzenia stoją obok kubłów, wystarczy, że raz się nimi poczęstuje, by regularnie po nie przychodzić. Absurdalne jest zachowanie lokatorów bloków, dokarmiających zwierzęta z balkonów. Raczej nie mają świadomości, że kręcą na siebie bicz. Wkrótce może pojawić się u nich problem z wyjściem z domu. Jak opuścić klatkę schodową, gdy w okolicy kręcą się duże zwierzęta? – mówi Piotr Kornas z firmy, która zajmuje się w Zabrzu ostrzałem i odławianiem dzików. – Choć nie wszystkie sytuacje są tak dramatyczne, to wiele i tak wymaga interwencji. Trawniki, na ulubiony terenach dzików, wyglądają tragicznie. Buchtują przede wszystkim lochy, w poszukiwaniu dżdżownic, świetnego źródła białka. Potrzebują go, by mieć pokarm dla młodych. Poza tym dzik ma jeden życiowy cel – najeść się. Robi, co może, by go osiągnąć.

Jak wyglądają optymistyczne statystyki na linii zabrzanie – dziki? Tak, że coraz rzadziej wchodzimy sobie w paradę. 6 lat temu, zgłoszeń z prośbą o zajęcie się intruzami z lasu było około 270. Teraz jest ich blisko 70. Zwierzęta zatrzymuje u siebie kukurydza, a od ludzi, na bezpieczny dystans trzyma je granulat o zapachu wilka. – Współpracujemy z 4 kołami łowieckimi, działającymi w Zabrzu. W końcu ubiegłego roku kupiliśmy 14 ton kukurydzy. Myśliwi robią z niej pasy zaporowe, na przykład w okolicy Gajdzikowych Górek, osiedla Młodego Górnika, Parku Pileckiego, w Biskupicach, Makoszowach. Ziarna zasypywane są w ziemi, tak by dziki nie zjadły wszystkich od razu i by ich poszukiwania zabierały im czas. Kukurydza jest ich przysmakiem, jej zapach wyczuwają nawet z odległości 5 km – mówi Artur Nowakowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego.

Rozsypywaniem granulatu również zajmują się koła łowieckie. Zazwyczaj rozkładany jest w miejscach szczególnie narażonych na wizytę niepożądanych gości, m.in. w Mikulczycach, Maciejowie. Ma zapach wilka. – To jedyny postrach dzika – tłumaczy Piotr Kornas. Niestety, granulat ma wadę: w deszczową pogodę, zamiast straszyć wilkiem, wsiąka w trawnik.

Sytuacja z marca, gdy przy ulicy Wolności odyniec zaatakował przechodniów, a później interweniujących policjantów, którzy go zastrzelili stała się ogólnopolskim newsem i wzbudziła oburzenie wrażliwych na krzywdę zwierząt. Tymczasem brutalna prawda jest taka: co roku w Zabrzu zabija się 250 osobników, zgodnie z zasadami prawa łowieckiego. Do tego należy doliczyć 120 odstrzałów redukcyjnych, poza terenami wyznaczonymi dla myśliwych. – Jeśli okoliczności na to nie pozwalają – zwierzęta znajdują się zbyt blisko budynków – są odławiane do klatek – wyjaśnia Artur Nowakowski.

Odstrzały, według myśliwych, to konieczność, by utrzymać w ryzach populację dzików. Podczas jednego porodu przychodzi na świat od 10 do 14 warchlaków.