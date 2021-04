Jacek z muzyczną i naukową pasją

Jacek Krzywicki, siódmoklasista, wyreżyserował i nakręcił film promujący jego Szkolę Podstawową nr 26 w Mikulczycach. Film zamieścił w mediach społecznościowych. On chwali swoją podstawówkę, a nauczyciele Jacka za jego wszechstronne zdolności.

- Jest wszechstronnie uzdolniony, nauka i czytanie książek to jego olbrzymia pasja. Jego średnia ocen w klasie czwartej i szóstej wynosiła 6,0 – komplementuje Marta Kruszelnicka, nauczycielka.

Jacek od początku nauki w Szkole Podstawowej nr 26 odnosił duże sukcesy. Wielokrotnie brał udział w konkursach recytatorskich, z zakresu języka angielskiego, polskiego, a także z matematyki i fizyki! Do jego największych osiągnięć można zaliczyć dwukrotne zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Politechnikę Śląską w Gliwicach w ramach Nocy Naukowców (uznanie zdobyły jego eksperymenty z chemii o herbacie oraz z fizyki o sile odśrodkowej), a także wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pisarskim pt. „Okno”. – Być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo wśród nas jest bardzo dużo zdolnych i ambitnych dzieci, jednak Jacek jest poniekąd wyjątkowy. U chłopca już w wieku niemowlęcym zauważono niepokojące objawy w funkcjonowaniu społecznym, co podczas badań dało diagnozę zespół Aspergera. Jacek ma duże problemy ze skupieniem uwagi, koncentracją, integracją sensoryczną, motywacją, a także, niestety, funkcjonowaniem społecznym w grupie rówieśniczej. Miał szczęście, że trafił do naszej placówki, gdzie nigdy nie oceniano go przez pryzmat dziecka z niepełnosprawnością, ale niesamowicie zdolnego i ambitnego chłopca, którego największym marzeniem jest od wielu lat zostanie lekarzem! Jacek po zajęciach szkolnych regularnie uczestniczy w treningach aikido, uczy się w szkole muzycznej, a w tym roku podejmie próbę zdania egzaminu dyplomowego w grze na pianinie. Muzyka jest, zaraz po nauce, największym hobby chłopca, któremu w ostatnim czasie w pełni się oddaje! Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły są ogromnie dumni z tego, że Jacek jest naszym uczniem! – wyjaśnia Marta Kruszelnicka, nauczycielka.

Jacek, jak podkreślają jego nauczyciele, jest zawsze przygotowany i aktywny na lekcji. Nie odpuszcza, jak czegoś nie rozumie, drąży, aż się dowie! To wyzwanie dla nauczycieli. Potrafi kreatywnie wykorzystywać swoje zainteresowania. Pasjami gra na pianinie. Lubi też słuchać muzyki klasycznej, jego ulubieni kompozytorzy to Fryderyk Chopin, Ludwig van Beethoven i Franciszek Liszt. W rozmowie z „Nowinami” Jacek wyznał, że chciałby w przyszłości związać się zawodowo z medycyną, a dokładnie zająć się leczeniem serca lub mózgu.

Czyta jak szalony. Ponoć potrafi zasiąść z książką, zaszyć się na popołudnie i … przeczytane. Żadna lektura, nawet ta najbardziej żmudna, nie oprze mu się. – Uważam, że dzięki temu Jacek ma świetny styl. Jego wypowiedzi cechują bogate słownictwo i wysoka poprawność ortograficzno – językowa. Gdy omawialiśmy lekturę „W pustyni i w puszczy”, przygotował prezentację o miejscach zwiedzanych przez bohaterów lektury, którą okrasił zdjęciami z własnych podróży, bo to kolejna jego pasja. Właśnie skończył pisać pracę, którą wysyłamy na konkurs literacki do Warszawy. Aby ją stworzyć, Jacek zagłębił się w dzieje polarnej ekspedycji Kapitana Scotta – dodaje nauczycielka.

Przygotowując film promujący swoją podstawówkę nr 26 w Mikulczycach, przeanalizował wiele innych spotów reklamowych. – Ważne były wszystkie elementy filmu; obraz, treść i oczywiście ścieżka dźwiękowa – tłumaczył „Nowinom”. Jego obraz można zobaczyć m.in. na kanale youtube, pod linkiem https://youtu.be/DQEynSpwPgs oraz na facebooku szkoły https://www.facebook.com/sp26zabrze