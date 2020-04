Grill zamiast ideologii

1 maja rusza sezon narodowego i rodzinnego grillowania. I tak już jest od dobrych kilkunastu lat. Z PRL- em odeszły huczne pochody, ale dla wiernych ta data wciąż powinna być wspomnieniem patrona robotników, św. Józefa. Czy nad kiełbasą z rusztu ktoś jeszcze rozmyśla o doli współczesnych pracowników? Zabrzańscy działacze SLD, co roku, w bardzo wąskim gronie składają kwiaty pod pomnikiem Braci Górniczej, kiedyś Wincentego Pstrowskiego. W kościołach jest podobnie: nie ma i nie było tłumów. Historyk, Zbigniew Gołasz z Muzeum w Gliwicach uważa, że przywrócenie ideologicznego wymiaru tego święta dziś jest niemożliwe.

- Kto miałby to zrobić? Razem, pod fioletową flagą? – pyta. I tłumaczy, że najbardziej lewicowa partia na polskiej scenie politycznej nawet kolorem sztandaru odcina się od korzeni. Od II Międzynarodówki. – A to ona, w 1889 r., w Paryżu ustanowiła 1 maja Świętem Pracy. Założenie było słuszne: uświadomienie społeczeństwom fatalnego położenia robotników i zmiana ich sytuacji. Wybrano tę datę ze względu na rocznicę. 3 lata wcześniej, w Chicago rozpoczęły się zamieszki, krwawo stłumione przez policję. Demonstranci – robotnicy – żądali poprawy swojego bytu. Przede wszystkim skrócenia wymiaru czasu pracy do 8 godzin dziennie. Kto miałby jakiekolwiek wątpliwości, czy mieli rację, odsyłam do „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. To doskonały film, na motywach powieści Władysława Reymonta. Jeden z nielicznych przykładów, że ekranizacja może być lepsza od książki. Pokazuje jak bardzo krwiożerczy był kapitalizm końca XIX wieku. Nie ma w nim ani grama przesady. Robotnicy byli prawnie niewolnikami. Ich życie sprawdzało się właściwie wyłącznie do pracy. Na więcej nie starczało czasu i siły – mówi Zbigniew Gołasz.

(……)

Foto z arch. Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Przedstawia uroczystości 1-Majowe w Zabrzu.

Cały tekst publikujemy w dzisiejszych ( 30 kwietnia), drukowanych Nowinach Zabrzańskich.