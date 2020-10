Jestem znakiem sprzeciwu

Wyniku meczu Górnik Zabrze – Wisła Kraków, Dariusz Chojnacki, aktor filmowy i teatralny, od urodzenia zabrzanin, od małego kibic Trójkolorowych dobrze nie obstawił. Zamiast zwycięstwa naszych, był bezbramkowy remis. Ale chłopakowi z Kończyc świetnie wychodzi co innego. Aktorstwo. Właśnie otrzymał Złotą Maskę, nagrodę teatralną Marszałka Województwa Śląskiego i zbiera komplementy za rolę w filmie „25 lat niewinności”.

Wybił mnie pan z rytmu wejściem na wagę. Zupełnie bez skrępowania, przy obcej osobie. 80 kilo to dobrze?

Za dużo.

Ile powinno być?

76.

Dlaczego tyle?

Mam 176 cm wzrostu, więc powinienem ważyć 76 kilogramów.

To teraz pytanie, od którego bym zaczęła, gdyby nie zaskakujący początek naszego spotkania. Kto wygra mecz?

Górnik! Górnik! Górnik!

Przyjechał pan na mecz z lokalnego patriotyzmu, czy młodzieńczej miłości do piłki nożnej i klubu?

Miłość do Górnika w tym, czyli moim domu zawsze była pielęgnowana. Przez tatę. Klub zatrzymał mnie na Śląsku. Przywiązanie do niego nie pozwoliło na wyjazd do Warszawy. Poważnie.

Poważnie poważnie?

Naprawdę. A inna sprawa, związana z Górnikiem, to pomoc, którą otrzymuję w zamian za miłość. Dzięki emocjom, dostarczanym przez piłkarzy opuszczam grane przez siebie postaci. Aktorów uczą jak w nie wchodzić, jak z nich wychodzić już nie. Na mecze zabrzan żadna z nich nie ma wstępu. Jestem wtedy tylko ja i piłka. Choćbym nie wiem jak był przygotowany do roli, choćbym nie wiem jak odklejał się od rzeczywistości, na stadion Górnika zawsze wraca Darek i mówi do siebie: „dobra, dobra, dobra, tu jest granica”.

Aktor wkłada na swoje barki ciężar życiowych doświadczeń postaci.

To podstawa naszego zawodu, choć w telewizji wygląda to inaczej – zwykle u celebrytów jest pięknie, kolorowo, przyjemnie.

Są role, które nie wymagają dźwigania trudów.

Oczywiście.

Są aktorzy, którzy ich nie podnoszą?

Trzeba byłoby zapytać. Większość mi znanych, z którymi przebywam, których oglądam i którym się przyglądam biorą na siebie zawodowe niebezpieczeństwo psycho – fizyczne.

Skoro rozmawiamy o niebezpieczeństwie, porozmawiajmy o Jerzym Kukuczce. W Teatrze Śląskim gra pan słynnego himalaistę. W jego życiu widzi pan analogię do życia każdego człowieka. Prąc do celu, realizując swoje ambicje, jak zdobywcy szczytów, można, pana zdaniem, się przerozwojować. Nadal, wbrew dzisiejszym trendom, uważa pan, że rozwój osobisty nie jest najważniejszy? Wielu z nas właśnie tego uczy swoje dzieci.

Jestem znakiem sprzeciwu wobec takiej postawy. Mam córki i zastanawiam się, co zrobić, by ich nie skrzywdzić, zachęcając do samorealizacji. Nie wykluczam rozwoju, ale stawianie go na pierwszym miejscu jest niebezpieczne. Między samorealizacją a niszczeniem własnej rodziny, siebie jest cienka granica. Dla mnie historia Jerzego Kukuczki jest i o tym, że być może mógł powiedzieć już „stop”.

W dyskusji o himalaistach, gdzie granica przebiega między tymi, którzy widzą w nich niezmordowanych marzycieli i tymi, dla których są egoistami, po której jest pan stronie?

Rozmawiamy teraz o himalaistach, ale w rzeczywistości ten dylemat dotyczy każdego człowieka. Z żoną jesteśmy fanami wspinaczy, rozumiem ich w 100 proc.

Rozumie pan?

Tak.

Czy nie są dobrym przykładem na przerozwojowanie?

Myśląc tak, myślimy kliszami. Z żoną wiele czytamy o himalaistach. Wiem, dlaczego w ich przypadku tak jest. Tak jak wiem, dlaczego prę do kolejnej roli. Pytanie tylko, co z tym później zrobię. Jeśli niszczymy ludzi, własne rodziny, to prędzej czy później lina się odczepi. Śmierć himalaisty jest dla mnie bardzo metaforyczna.

To metafora losu człowieka.

Oczywiście. Uważam, że są dwa rodzaje samobójstwa: fizyczne i duchowe. I co ważniejsze są jednakowo ważne. Jeśli umierasz psychicznie, to fizycznie także.

Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego powiedział, że świetnie pasuje pan do roli Jerzego Kukuczki, bo jest pan osobny. Dobrze panu z tą cechą? W środowisku artystycznym niewiele osób przyznaje się do wiary, a pan tak. Otwarcie.

Założyłem, że będę znakiem pokoju. Jestem wierzący, ale pracuję z różnymi ludźmi, z mnóstwem wspaniałych. Moja osobność polega na tym, że potrafię zadeklarować religijność i stanąć w obronie tych, którym dzieje się krzywda, bo jej nie deklarują. Wielu na moim miejscu byłoby już w Warszawie. Ja nie potrafię daleko odjechać od Kończyc. Przywiązanie do rodzinnego domu też tworzy moją osobność.

Tak jak to do Górnika Zabrze.

Nie mogę mieszkać w Warszawie, ale od czasu do czasu bywam w stolicy. Grałem m.in. wujaszka Wanię, w przedstawieniu Iwana Wyrypajewa. Z powodów zawodowych, zostaję dwa, trzy miesiące. Za każdym razem przekonuję się jednak, że życie tam nie jest dla mnie. Choć oczywiście cudownie jest spotkać ludzi stamtąd – Marcina Dorocińskiego, Karolinę Gruszkę, Macieja Stuhra, Magdalenę Różdżkę. Ale niezależnie od tego jak bardzo jest twórczo i wspaniale, zawsze chcę wrócić na Śląsk, do Zabrza, do Kończyc.

Śląsk to pana osobność. Czy ta osobność pojawia się też w sprzeciwie wobec tych, którzy ostentacyjnie demonstrują katolicyzm, obwołują Chrystusa królem Polski, Maryję jej królową, a ich czyny są w niezgodzie z wiarą?

Jestem przeciwnikiem pustych gestów. Nieważne, czy z jednej, czy z drugiej strony.

Dostrzega je pan wśród katolików?

Mam przyjaciół, których wiara nie jest żywa. Niby wyznają jakieś wartości, ale na co dzień nie żyją według nich. Wobec takiej postawy jestem znakiem sprzeciwu, bo jako chrześcijanin mam nim być. Tak samo, gdy po drugiej stronie słyszę zapewnienia o umiłowaniu tolerancji, a w ogóle jej tam nie widzę. Wtedy też się buntuję.

Trudno trwać w kontrze?

Nie myślę o tym. Inaczej bym zwariował. Wiadomo, w naszym świecie istnieje konflikt ideologiczny, ale staram się tak żyć, by patrzeć w człowieka, a nie w ideologię. Chcę się złapać tego człowieczeństwa. Jeśli jesteś intelektualistą i niszczysz prostych ludzi, będę protestował. Jeśli jesteś prostym człowiekiem i niszczysz intelektualistów, też się sprzeciwię.

Diabeł już pan wypuścił ze swoich łap? Podobno trzymał mocno, dbał, by nic złego pana nie spotkało.

Tamten czas definitywnie mam już za sobą. Zniknął odkąd zawierzyłem Chrystusowi. Kropka.

Teraz jest trudniej?

Dużo łatwiej.

Wydawałoby się, że powinno być trudniej. Wszedł pan na wymagającą drogę.

Ale świadomie.

Śląsk, Zabrze, Kończyce to pana osobność. Wrócił pan do rodzinnego miasta, na plan filmowy. Część zdjęć do filmu o Tomaszu Komendzie powstawała w dawnym areszcie, przy ulicy Sądowej. Pana zdaniem, „25 lat niewinności” ma szansę na sukces, na zyskanie miana uniwersalnej opowieści?

Na pewno nią jest. Zamysł Janka Holoubka (reżyser – przyp. red.) był zresztą taki, by choć w części wynagrodzić Tomkowi lata niesłusznie spędzone za kratami. I chyba mu się udało. Tomek ma teraz swój czas – za chwilę urodzi mu się dziecko, relacje w jego rodzinie nadal są mocne.

Ktoś zapytał mnie, co jest najważniejsze w tym filmie. Moim zdaniem wiara, nadzieja i miłość, a miłość z nich największa.

Czyja miłość?

Matki. Jej totalne uczucie i wiara, że zły czas dla jej najbliższych kiedyś się skończy. Byli bardzo mocni w swoich decyzjach. Tomek mógł wziąć winę na siebie, być może wyszedłby po piętnastu latach. Wybrał trudniejszą drogę. Nigdy nie przyznał się do zabójstwa nastolatki. Doczekał happy endu. Drugi wątek, to postawa policjanta…

…którego pan gra.

Remigiusz Korejwo wyciągnął Tomasza Komendę z więzienia. Zaryzykował życie swoje i swojej rodziny, by rozwiązać sprawę.

Dlaczego to zrobił?

Wiem, ale nie powiem.

Jak współpracuje się z Janem Holoubkiem? Wcześniej spotkaliście się podczas zdjęć do serialu „Rojst”.

Mam szczęście do reżyserów. I w filmie i w teatrze. Grając rolę, muszę skoczyć na główkę. Kiedy nie ufam reżyserowi, nie zrobię tego. Muszę mieć pewność, że mnie nie zniszczy.

Jak reżyser niszczy aktorów?

Są tacy, którzy nami manipulują.

To chyba dobrze, że reżyser ma własną wizję, że do niej dąży.

Nie, jeśli jest złym człowiekiem Nie, jeśli niszczy grupę, osobę dla efektu. A tacy reżyserzy też się zdarzają. Janek Holoubek dał nam pewność, że opowiadając trudną historię, robimy dobro. Być może policjanci, którzy dziś zajmują się sprawami podobnymi do tej Tomasza Komendy i którzy planują skręcić w złą stronę, nie zrobią tego. Nawet jeśli uczyni to jeden, było warto.

Filmy, w których pan grał zawsze były świadomym wyborem? Może przyjmuje pan każdą propozycję i wykonuje zadanie najlepiej jak potrafi?

Filmy z moim udziałem to przemyślana decyzja.

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” też?

Nie grałem w nim.

Jest w pana filmografii.

Prosiłem Filmweb o sprostowanie błędu. Świadomie podejmuję decyzje zawodowe, także te o odrzuceniu roli.

Ale nie powie pan, w jakich filmach nie chciał grać?

[śmiech] Nie!

Za chwilę mecz z Wisłą Kraków. Co pan obstawia?

Górnik! Górnik! Górnik!

Ile?

3:0

rozmawiała MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA