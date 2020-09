Gigantyczna rzeźba zabrzanina w Indiach [GALERIA]

Zabrzański artysta Tomasz Koclęga, rzeźbiarz i wykładowca na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, tworzy ogromną rzeźbę „Inner Balance” w indyjskim New Delhi. Jej powstanie, choćby ze względu na wagę i materiał (7,5 tony w brązie) to ogromne wyzwanie, również logistyczne. Praca będzie gotowa za dwa miesiące.

- Moja przygoda z rzeźbami w Azji zaczęła się od rzeźb w śniegu, 6 – 7 lat temu. Na tej podstawie potem zostałem m.in. zaproszony na pierwszą wystawę do Korei. Do tej pory miałem tam już kilkanaście ekspozycji – dwie indywidualne i kilkanaście grupowych, brałem udział w wielu tamtejszych targach sztuki, sprzedałem około 50 – 60 rzeźb. W zeszłym roku miałem wystawę w Hong Kongu i w Taipei – opowiada artysta.

Ale rzeźba w Indiach to zupełnie inna historia, choć też związana z Zabrzem. Tomasz Koclęga był w Indiach razem z przyjacielem Piotrem Muschalikiem, którego syn tam zaginął. – Przy okazji poszukiwań poznałem tam sporo osób. Po jakimś czasie jedna z nich zaprosiła mnie do zamkniętego konkursu, na projekt wnętrza lobby w ogromnych komercyjnych wieżowcach w dzielnicy biznesowej New Delhi. W jednej z nich jest m.in. indyjska filia LG. Potem zostałem zaproszony do Indii, pokazałem przygotowane projekty, opowiedziałem o nich. Jeden się spodobał, bo najlepiej wypełniał to wnętrze, najbardziej z nim harmonizował. Ale inwestor chciał, abym od razu, na miejscu wykonał próbny model z glinki samoutwardzalnej. Przełożyłem kupiony wcześniej bilet lotniczy, wykonałem modele. Potem sprawy potoczyły się szybko – relacjonuje zabrzanin.

Projekt był trudny, bo sama rzeźba jest ogromna – to postać wysokości 8 metrów, z ramionami rozpostartymi na 10 metrów. Tylko jej produkcja to koszt około miliona złotych. – Niby sporo, ale w stosunku do kosztów całej inwestycji – niewiele. Warunkiem było odlanie rzeźby w Indiach. Pojechałem do Jaipuru, do miejscowych odlewni, by zobaczyć, jakie są ich możliwości wytworzenia tak dużej rzeźby w ich zakładach. Znaleźliśmy taką, która odlewa artystom większość rzeźb w północnych Indiach, głównie pomniki i posągi. Z tym, że oni nigdy nie robili tak dużej pracy, ale podjęli się tego. 20 osób ponad pół roku pracowało tam tylko nad tym – nad odlewami w kawałkach tej rzeźby, która w całości waży 7,5 tony – opowiadał Tomasz Koclęga.

Model do odlewu, w oryginalnym rozmiarze, z żywicy i maty szklanej, powstał w Polsce, w pracowni artysty. Potem został zmontowana w hali w Toszku i zeskanowany dokładnym skanerem 3D. Skan modelu został wysłany do Indii, gdzie sprawdzono, jak będzie na miejscu, w tamtejszych realiach, dokładnie wyglądać. – Okazało się, że tors nie prezentował się za dobrze… By nadać mu pewnej dynamiki, przekręciłem go. W następnym etapie model został pocięty na 16 kawałków, zapakowany do kontenerów i wysłany do Indii. Potem byłem tam 4 razy, by doglądać odlewania w brązie poszczególnych części. Odlewanie odbywało się w tradycyjnej metodzie wosku traconego – najpierw robi się formy, potem zalewa je woskiem, a później wytapia go i na jego miejsce wchodzi brąz. Obecnie rozpoczął się proces instalacji rzeźby. Potem trzeba będzie pokryć rzeźbę patyną. Konieczne będzie także wspawanie stalowej konstrukcji wewnętrznej, bo New Delhi leży w strefie sejsmicznej i rzeźba musi być na to odporna.

Zabrzanin przymierza się do realizacji następnej wielkiej rzeźby w czeskiej Pradze. Nie jest też wykluczona kolejna praca w Indiach, bo inwestor obecnego projektu chciałby również ufundować monumentalną rzeźbę w parku, w prezencie dla miasta. Nie wiadomo jednak, kiedy będzie ona zrealizowana – na razie Indie są drugim, po Stanach Zjednoczonych, krajem, najbardziej dotkniętych przez koronawirusa. DARIUSZ CHROST