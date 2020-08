Faktura za miłość i życzliwość

Bartosz Kwestorowski, od kilku lat maratończyk, zachęcający zabrzan do uprawiania sportu i promujący zdrowy styl życia jest jednym z ponad 50 tys. Polaków, którzy zachorowali na COVID-19 i jednym z niewielu, którzy z ciężkiego przebiegu choroby wyszli tylko z osłabionym organizmem. To fizycznie, bo dla psychiki koronowirus też ma znaczenie. Zabrzanin jest nie zapomni pobytu w szpitalu, widoku zmarłych oraz faktury, którą wtedy wystawiło mu życie. Do spłacenia jest czas dla rodziny. Wcześniej było go zbyt mało.

- Zanim zachorowałem, gdy wszyscy zostaliśmy poddani przymusowej izolacji uświadomiłem sobie, że wcale nie potrzebuję wielu znajomych. Narodowa kwarantanna zweryfikowała ich listę, a leczenie w szpitalu jeszcze bardziej ją okroiło. Dowiedziałem się, na kogo mogę liczyć. Jedni telefonowali, ciekawi szczegółów, niezainteresowani moją sytuacją i samopoczuciem, drudzy tylko po to, by zgłosić gotowość pomocy mnie i mojej rodzinie, bez oczekiwania na sensacyjne relacje. Miło, że ci drudzy są. Co najważniejsze, okazało się, że mogę liczyć na najbliższych. Moja żona jest nie tylko żoną, także przyjacielem. Przez miesiąc mojej nieobecności, zachowała spokój, choć nie było łatwo. Pobyt w szpitalu przygniótł mnie psychicznie, z dołka zacząłem wychodzić dzięki życzliwości innych i sportowi. Nie przestanę biegać. Mimo osłabienia, w październiku, by przesadnie nie ryzykować, wystartuję w mistrzostwach Polski w półmaratonie w Pile.

Bartosz Kwestorwski to teoretycznie ten, z którym COVID -19 powinien się obejść łagodnie – zdrowy, młody, wysportowany. Ale tak nie było. 13 czerwca stracił przytomność z powodu kłopotów z oddychaniem. – Miałem szczęście. Tego dnia, w sobotę, z wakacji wróciła żona, ja kilka dni wcześniej zacząłem podejrzewać zakażenie koronawirusem. Straciłem smak i węch, miałem gorączkę. Od tego czasu nie wychodziłem domu, zadzwoniłem na rządową linię telefoniczną i skonsultowałem się z lekarzem. Zalecił branie leków przeciwgorączkowych oraz zgłoszenie się do szpitala w poniedziałek, jeśli temperatura nie ustąpi. Trafiłem tam jednak wcześniej. Kilka godzin po powrocie żony, położyłem się spać. Obudziły mnie trudności z oddychaniem. Wstałem z łóżka, przeszedłem z jednego pokoju do drugiego i upadłem. Nie straciłem całkowicie świadomości. Widziałem działania Sandry, która sprawdzała moje czynności życiowe i ułożyła mnie w pozycji bezpiecznej, zespół karetki, w ochronnych kombinezonach, przypominający kosmonautów. Nie miałem tylko siły, by wykonać jakikolwiek gest, wypowiedzieć słowo. Przewieziono mnie do Szpitala Miejskiego, przy ulicy Zamkowej.

W Biskupicach, Bartosz Kwestorowski czekał na diagnozę dwa dni, w malutkiej izolatce bez okna, na wąskim łóżku, z którego zwisały mu nogi, bez jakiejkolwiek informacji o swoim stanie zdrowie. – Wtedy pierwszy raz zrozumiałem, jak wielkie wyzwanie stoi przede mną, jeśli rzeczywiście jestem chory na COVID – 19. Trwanie bez ruchu, w samotności, w pokoju bez światła dziennego jest naprawdę trudne. Tym bardziej, że w Zabrzu długo nie dostałem żadnego leku, tlenu w ogóle. Nie spałem. Nie tylko z powodu wąskiego, za krótkiego łóżka, ale przede wszystkim dlatego, że nie pozwalały mi na to kłopoty z oddychaniem. W poniedziałek wieczorem do izolatki weszło dwóch mężczyzn. Powiedzieli, że mają zlecenie, by przetransportować mnie do szpitala w Raciborzu. W ten sposób dowiedziałem się, że jestem chory na COVID – 19. I szczerze mówiąc, ucieszyłem się. Trwanie w Biskupiach było fatalnym doświadczeniem.

W Raciborzu zabrzanin został 25 dni. Dla niego te 25 dni to było zdecydowanie za długo, choć i tak znaczniej krócej niż leczeni tam pozostali pacjenci. –Mój stan szybko się poprawił. Miałem maskę tlenową, wreszcie mogłem swobodnie oddychać, wyspać się. Fizycznie czułem się dobrze, psychicznie gorzej. Zajmujący się mną lekarz, też biegacz, zarekomendował mi spotkanie z psychologiem. Kryzys przeżyłem po 14 dniach. Zrobiono mi wtedy wymaz i wynik okazał się pozytywny. Tymczasem ja, oczami wyobraźni widziałem się już na wolności, zdrowego. Zamiast do psychologa, trafiłem na salę operacyjną. Była pusta, uprzątnięta. 6 metrów na 6 metrów. Stała się moim miejscem treningowym. Przebiegłem tam półmaraton w 2 godz. i 13 minut. Jak na pacjenta szpitala, zmuszonego do ciągłego brania zakrętów to i tak nieźle. Na pomysł, by moją psychikę ratować sportem wpadł lekarz. Rozumiał mnie lepiej od innych, bo wiedział co dla biegacza znaczy ciągłe leżenie w łóżku.

Bartosz Kwestorowski martwił się o rodzinę, tęsknił za nią i przeklinał to, co zatrzymało go w biegu do sportowych sukcesów. – Czułem się jak ptak zamknięty w klatce. Wcześniej żyłem intensywnie – praca, dom i treningi. Pojawiła się jednak refleksja, że może zbyt intensywnie, że między zawodowymi obowiązkami a sportową pasją jest za mało miejsca dla najbliższych. Zmieniam to.

Ale to dzięki sportowi, zabrzanin w Raciborzu poradził sobie sam ze sobą. Inni, by ratować się od negatywnych myśli musieli korzystać ze wsparcia psychologa. – Potrzebowała go większość pacjentów i wspaniałego personelu medycznego. Kiedy do Polski dotarła pandemia, kolejny raz cieszyliśmy się z narodowej zdolności jednoczenia się w trudnych sytuacjach. Wszyscy dla wszystkich szyli maseczki. Tymczasem lekarze, pielęgniarki szpitala są na co dzień szykanowani. Ich sąsiedzi zarzucają im roznoszenie wirusa. Do złych, powszechnych doświadczeń trzeba jeszcze dodać widok zmarłych, wcale nie rzadki. Podczas moich 25 dni w Raciborzu widziałem ciała siedmiu osób. Moi rodzice też przeżywali trudne chwili, gdy okazało się, że jestem chory. Z tego powodu spotykały ich przykrości. Czy powinni nakleić na drzwi kartkę z negatywnym wynikiem badania? Na szczęście, w tym nieszczęściu, moi najbliżsi nie ucierpieli zdrowotnie. Żona i córka były zakażone, ale chorobę przeszły łagodnie, syn jej uniknął.

Z perspektywy czasu, choć nadal krótkiej, Bartosz Kwestorowski nie żałuje kopniaków, które dał mu COVID – 19. – Niby wiedziałem co w życiu jest ważne, że to rodzina i przyjaciele, ale dopiero, gdy teoria stała się praktyką – gdy naprawdę potrzebowałem pomocy – poczułem, jak wiele mam. To też jest na tej fakturze, którą wystawiło mi życie – za miłość i życzliwość należy płacić miłością i życzliwością.