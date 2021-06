Pedagogika? Lingwistyka? Tak, na Politechnice Śląskiej!

To propozycja dla maturzystów. Może zainteresują Was studia na dwóch kierunkach: pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz lingwistyce stosowanej (języki do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki oraz włoski). Takie kierunki oferuje Politechnika Śląska w Gliwicach!

Na Politechnice Śląskiej działa Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Połączył on w swojej formule ponad dwudziestoletnią tradycję praktycznego kształcenia pedagogów i filologów w kolegiach nauczycielskich, na bazie których zaistniał, z nowoczesną formułą funkcjonowania w ramach uczelni badawczej o uznanej renomie. To tutaj kształcą się przyszli nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, a także tłumacze.

-Od 2019/2020 prowadzimy pięcioletnie studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz trzyletnie studia I stopnia z zakresu lingwistyki stosowanej, na których studiują przyszli specjaliści od języków obcych i komunikacji międzykulturowej. Absolwenci obydwu kierunków znajdują zatrudnienie i zyskują uznanie na rynku pracy, często już w czasie studiów podejmują pracę w zawodzie – mówi prof. PŚ Beata Pituła, dyrektor Instytutu.

Studenci i studentki licznie biorą udział w programie Erasmus, sztandarowym programie Unii Europejskiej. Instytut przyciąga do współpracy specjalistów z kraju i całego świata. Wykładowcy nie tylko prowadzą zajęcia dydaktyczne stosując nowoczesne, aktywizujące metody pracy ze studentami, ale także badania naukowe, których pokłosiem są liczne publikacje w prestiżowych wydawnictwach – polskich i zagranicznych.

Instytut otwarty jest na otoczenie i lokalne społeczności: pracownicy i studenci angażują się w szereg akcji na ich rzecz. Zgodnie z dobrą tradycją oferowane są studia podyplomowe i kursy dokształcające dla kadr pedagogicznych oraz oświatowych. Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, dzieci, młodzieży oraz seniorów spotykają się z dużym zainteresowaniem. Studenci i studentki realizują się w ramach kół naukowych, biorą udział w międzynarodowych programach i projektach.

-Jak zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Chcemy działać na rzecz wspólnego dobra i angażować się w akcje odpowiadające na potrzeby różnych społeczności. Żywo interesuje nas to, co dotyczy miasta i regionu. Studia, które oferujemy, dają szansę autentycznego rozwoju i stanowią niezaprzeczalnie znaczącą inwestycję dla własnej przyszłości – zachęca prof. Pituła.

W roku akademickim 2021/2022 w Instytucie będzie można podjąć studia na dwóch kierunkach: pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz lingwistyce stosowanej (języki do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki oraz włoski).

Kontakt: https://www.facebook.com/IBEK.Gliwice

https://www.polsl.pl/ribek/

W tym budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej kształcą się studenci dwóch kierunków: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz lingwistyki stosowanej. Foto z arch. Politechniki Śląskiej