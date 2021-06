Dzielą pieniądze dla działkowców

Dzielenie pieniędzy między działkowcami rozpoczęło się. Pięcioosobowa komisja, pod przewodnictwem wiceprezydenta Zabrza, Krzysztofa Lewandowskiego pierwsze posiedzenie ma już za sobą. Efekty jej działań, czyli ile – komu, mają zostać ogłoszone do końca maja. I to tyle pewnych informacji. O szczegółach nikt nie chce mówić.

- Prosiłam o możliwość obserwowania obrad. Nie rozumiem, dlaczego nie poinformowano mnie o terminie pierwszych. Mam nadzieję, że kolejnym będą mogła się przysłuchiwać – mówiła 17 maja, podczas sesji Rady Miasta Urszula Potyka z klubu Koligacji Obywatelskiej – Nowego Zabrza.

Urzędnicy zasiadający w komisji nie chcą rozmawiać o swoich ustaleniach, Czesław Zdechlikiewicz, koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych, również włączony do tego grona był nieobecny podczas pierwszego spotkania, a Dawid Wowra, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego nie udzielił odpowiedzi na pytania o rezultaty kwietniowych obrad.

Pozostają więc tylko nieoficjalne informacje, a te tak obrazują sytuację: do komisji wpłynęło 9 wniosków, których autorami są m.in. rodzinne ogrody działkowe Biała Roża w Zaborzu, Wiśnia w Kończycach, Słoneczne Wzgórze z osiedla Kotarbińskiego, Zacisze z Helenki, Webera z Centrum Południe. Wnioski mają dotyczyć głównie instalacji oświetlenia solarnego, inwestycji w ogrodzenie i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny w domach działkowca, znajdujących się na terenie ROD. Podobno aż 6 z nich zawiera prośbę o wsparcie przedsięwzięcia kwotą 50 tys. zł, czyli maksymalną, zaakceptowaną w uchwale Rady Miasta. Do podziału w tegorocznej puli jest 200 tys. zł. Działkowcy liczą jednak po cichu, że budżet dla nich będzie większy.

ROD pieniądze w budżecie miasta mają zagwarantowane od lutego. Wówczas, podczas sesji Rady Miasta stała się rzecz zaskakująca: projekt uchwały o finansowym wsparciu działkowców, przygotowany przez klub Skutecznych dla Zabrza nie tylko poparł opozycyjny klub KO-Nowe Zabrze, ale i przelicytował go. Maksymalną kwotę dofinansowania, przyznawanego co 2 lata podniesiono z 40 do 50 tys. zł. Gdyby rządzący miastem chcieli obdarować nią wszystkie rodzinne ogrody, a jest ich w Zabrzu 30, z miejskiej kasy, w ciągu 2 lat musieliby wydać 1,5 mln zł.

Inicjatorem regularnego, finansowego wspierania działkowców był Leszek Bucki, prezes ROD Wiśnia w Kończycach oraz przewodniczący Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców. Pomysł tłumaczy, co oczywiste, licznymi potrzebami ogrodów, ale również faktem, że pielęgnowane i uprawiane przez nie tereny służą wszystkim. – Alejki, place między działkami są dostępne dla każdego. Zabrzanie tam spacerują, a dzieci spędzają czas na placach zabaw. ROD-y dysponują własnymi pieniędzmi, jednak jest ich zbyt mało, by przeprowadzać gruntowne remonty. Znajdujące się na naszych terenach domy działkowca, budowane w latach50., nadal służące społecznościom lokalnym, wymagają inwestycji, m.in. wymiany ogrzewania na ekologiczne. Podobnie jak sieci wodociągowe, instalacje elektryczne. Dzięki wsparciu miasta, wreszcie mamy szansę, by realnie zmieniać działkową rzeczywistość – mówił Nowinom.