Dwóch mężczyzn w jednym grobie

Natalia Szałańska szukała taty 10 miesięcy. Znalazła 27 października, na cmentarzu w Tarnowskich Górach. Został pochowany z mężczyzną, za którego pogrzeb rodzina nie chciała zapłacić. Do tego czasu na nagrobnej tabliczce, zamiast nazwiska zaginionego, były inicjały NN. Teraz, gdy już wiadomo, że we wspólnej mogile zasypano Leszka Fedusia, rodzina pragnie przenieść jego szczątki bliżej siebie, do Rokitnicy. 10 tys. zł, zbierane na ekshumację, pomoże najbliższym uporać się z traumatycznymi przeżyciami i żałobą.

- Ostatni raz widziałam tatę w październiku lub listopadzie ubiegłego roku. Był w autobusie, kursującym do Tarnowskich Gór. Rozmawialiśmy. Wysiadłam w Rokitnicy, on pojechał dalej. Pomachał mi ręką. Teraz myślę o tym geście jak o pożegnaniu. Wtedy i długo później tak go nie traktowałam. Tata wcześniej wyprowadził się z domu, mieszkał na ulicy. Wiele razy chciałam mu pomóc, tłumaczyłam, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Zawsze odmawiał. Mówił, że chce umrzeć jako bezdomny. Pod koniec 2019 r. zauważyłam jego nieobecność, ale znajomi zgodnie twierdzili, że go widują. W ten sposób trochę uspokoili moje obawy. W czerwcu, mimo zapewnień innych osób, że pojawia się w Rokitnicy, zgłosiłam jego zaginięcie policji. Przeżyłam szok, gdy dowiedziałam się, że zmarł w styczniu, 10 miesięcy wcześniej. Powodem zgonu było zamarznięcie. Z drugiego szoku wciąż się nie otrząsnęłam. Tata leży w jednym grobie z innym mężczyzną. Mam nadzieję, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, którzy przygotowali pogrzeb odpowiedzą za brak szacunku wobec zmarłego. Kiedy prosiłam o wyjaśnienia, usłyszałam, że organizując wspólny pochówek, tną koszty i że u nich sytuacja wygląda znacznie lepiej niż w Bielsku – Białej. Tam, na koszt państwa, w jednym grobie umieszcza się 20 osób – mówi Natalia Szałańska.

Rodzina uruchomiła zbiórkę, by choć w części naprawić to, co ich zdaniem mocno zszargali urzędnicy – szacunek dla zmarłego. Koszt, liczony skromnie, z obietnicą zniżki od firmy pogrzebowej, ze względu na wyjątkową sytuację to 10 tys. zł. – Z powodu pandemii, najwcześniejszy termin ekshumacji to wiosna. Trudno było znaleźć chętnych do podjęcia się tego zadania. Powodem jest czas, który upłynął od pochówku. Ciało z pewnością będzie jeszcze w stanie rozkładu, a trumny po prostu może nie być. Biorąc pod uwagę oszczędność urzędników, pewnie wybrali najtańszą, która szybko się rozpadła. Dodatkowa trudność polega na tym, że najpierw trzeba będzie wydobyć szczątki mężczyzny, pochowanego z tatą – tłumaczy Natalia Szałańska.

Rodzina Leszka Fedusia ma za sobą wiele trudnych chwil. Najpierw czas długiej niepewności podczas poszukiwań, a w czerwcu, po zgłoszeniu zaginięcia, ogromny stres, gdy identyfikowano ciało mężczyzny, znalezionego w kwietniu, w Biskupicach. Podejrzewano, że to Leszek Feduś. – W czerwcu, pobraliśmy próbki DNA do analizy. Negatywna odpowiedź przyszła we wrześniu. Sprawę zaginięcia zabrzanina udało się rozwiązać w październiku – mówi szierż. szt. Sebastian Bijok, rzecznik zabrzańskiej policji.

Natalia Szałańska uważa, że organizując wspólny pogrzeb przekroczono niepisane, ale ważne, społeczne normy. MOPS w Tarnowskich Górach nie ma sobie nic do zarzucenia. W pisemnym komentarzu do sprawy podkreśla, że działał zgodnie z prawem. „Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w przypadku osoby, której tożsamość nie jest znana pochówek wykonywany jest na zlecenie Prokuratury, a obowiązek pochówku spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. (…) MOPS w Tarnowskich Górach zawarł umowę z zakładem pogrzebowym, w której określił warunki realizacji umowy, zobowiązując Wykonawcę do świadczenia usług pogrzebowych m.in. z poszanowaniem godności osób zmarłych ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. (…)”.

Ale czy poszanowaniem godności zmarłego i zachowaniem przyjętych norm jest wspólna mogiła? Zdaniem córki Leszka Fedusia nie. Zabrzanka do swojego stanowiska zamierza przekonać innych, tak, by wobec urzędników wyciągnięto służbowe konsekwencje.